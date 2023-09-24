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Тарнавський (239) наступ (119) контрнаступ на Півдні (341)

Протягом минулої доби на південному напрямку росіяни втратили 224 солдати та 51 одиницю техніки, - Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про бойову роботу ЗСУ протягом 23 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його телеграмі.

У повідомленні зазначається: "На Таврійському напрямку триває бойова робота Сил оборони.

Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 783 обстріли, завдав 1 ракетного та 17 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1116 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 224 особи (безповоротні - 70, поранені - 154, полон - 1).

Знищено 51 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 11 ББМ, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники України прорвали російську оборону біля Вербового, - Тарнавський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Гаряче стає кацапам на українській землі , бо вона не ваша
і ніколи не буде під московітами 😡
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24.09.2023 00:47
+1
В зальному цікаво - як вони їх по штуці рахують. Чи їм від кацапів звіти приходять?
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24.09.2023 00:28
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В зальному цікаво - як вони їх по штуці рахують. Чи їм від кацапів звіти приходять?
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24.09.2023 00:28 Відповісти
Є така штука , як прослушка звіту кацапів 😠
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24.09.2023 00:44 Відповісти
21 БпЛА - я надіюся дрони Мавіки ворога тут не рахує наш командуючий.
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24.09.2023 02:18 Відповісти
мелочь
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24.09.2023 08:18 Відповісти
ВСУ за сутки приземлили 21 вражеский БпЛА и сожгли 23 артсистемы - Генштаб

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24.09.2023 08:21 Відповісти
Гаряче стає кацапам на українській землі , бо вона не ваша
і ніколи не буде під московітами 😡
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24.09.2023 00:47 Відповісти
ВСУ вытесняют россиян из Вербового - Генштаб
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24.09.2023 08:17 Відповісти
Маляр ротом вже брала Вербове 2 мiсяцi тому
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24.09.2023 09:00 Відповісти
В Николаевской области сбитые российские дроны попадали в кустарники
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24.09.2023 08:22 Відповісти
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24.09.2023 08:26 Відповісти
Я на рынок - I'll soon be Back
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24.09.2023 08:27 Відповісти
 
 