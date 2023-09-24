23 вересня російські окупанти обстріляли село в Донецькій області, загинула жінка, - прокуратура
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Російські загарбники продовжують вести вогонь населеними пунктами Донецької області - внаслідок чергового обстрілу в селі Єлизаветівка Покровського району загинула жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речник прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, передає "Суспільне Донбас".
Представник прокуратури зазначила, що, за попередніми даними, цей удар було здійснено окупантами в суботу, 23 вересня, із застосуванням ствольної артилерії.
Жертвою ворожого обстрілу стала 74-річна жінка. Вона отримала проникаюче поранення у грудну клітину, яке стало фатальним.
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