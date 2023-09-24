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23 вересня російські окупанти обстріляли село в Донецькій області, загинула жінка, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

Російські загарбники продовжують вести вогонь населеними пунктами Донецької області - внаслідок чергового обстрілу в селі Єлизаветівка Покровського району загинула жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речник прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, передає "Суспільне Донбас".

Представник прокуратури зазначила, що, за попередніми даними, цей удар було здійснено окупантами в суботу, 23 вересня, із застосуванням ствольної артилерії.

Жертвою ворожого обстрілу стала 74-річна жінка. Вона отримала проникаюче поранення у грудну клітину, яке стало фатальним.

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Автор: Роман Свиридович
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Будьте ви прокляті , кляті москалі 😡
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24.09.2023 00:40 Відповісти
Це так Путін демонструє "готовність до мирних переговорів"
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24.09.2023 04:16 Відповісти
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24.09.2023 09:04 Відповісти
 
 