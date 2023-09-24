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авіація (1679) Генштаб ЗС (4605) артилерія (716)

Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 9 районів зосередження окупантів, 5 ЗРК, 5 артилерійських засобів і РЛС,- Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та реактивної артилерії ЗСУ  23 вересня 2023 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських засобів та 1 радіолокаційна станція противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 12 районів зосередження росіян, 6 ЗРК та 4 артилерійські засоби, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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24.09.2023 09:05 Відповісти
 
 