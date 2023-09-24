Деякі країни "грають в ігри" з Україною - спочатку обіцяють зброю, а потім дехто починає відступати від своїх зобов’язань, - Папа Римський

Папа Римський Франциск припустив, що деякі країни спочатку обіцяють зброю, а потім розглядають можливість відмовитися від своїх зобов’язань.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні грати в ігри з мучеництвом українського народу. Ми повинні допомогти їм вирішити проблеми. Зараз я бачу, що деякі країни починають відступати від своїх зобов'язань, не бажаючи давати Україні зброю. Починається процес, в якому мучеником, безумовно, буде український народ, і це потворна річ", - сказав він.

Речник Ватикану Маттео Бруні, відповідаючи на уточнення, сказав, що Папа не висловлював свою позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну, чи припинити її надсилання.

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"Це були роздуми про наслідки індустрії озброєнь: Папа з парадоксальністю говорив про те, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, але залишають їх платити людям, таким як українці, які зазнали страждань", - уточнив Бруні.