З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ деокупували 687 населених пунктів у 87 територіальних громадах, під окупацією ворога перебувають 2 804 населені пункти, - Мінреінтеграції

Після початку повномасштабного вторгнення російським окупантам вдалося захопити майже три з половиною тисячі населених пунктів в Україні.

Про це повідомляє Школа політичної аналітики НаУКМА із посиланням на дані Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення деокуповано 687 населених пунктів у 87 територіальних громадах", - розповіли у Мінреінтеграції.

Також у міністерстві назвали кількість населених пунктів, які продовжують перебувати під російською окупацією з 24 лютого 2022 року та станом на зараз - таких 2 804, а розташовані вони у 144 територіальних громадах.

Таким чином, виходить, що з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України загарбникам спочатку вдалося окупувати 3491 населений пункт у нашій країні, але українські захисники вже звільнили п'яту частину із загальної кількості.

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Також у відомстві додали, що не мають статистичних даних щодо кількості осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України.