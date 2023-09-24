Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 850 осіб (+390 за добу), 4 662 танки, 6 233 артсистеми, 8 914 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 275 850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 275 850 (+390) осіб;

танків - 4662 (+7) од;

бойових броньованих машин - 8914 (+2) од;

артилерійських систем - 6233 (+23) од;

РСЗВ - 789 (+0) од;

засоби ППО - 531 (+1) од;

літаків - 315 (+0) од;

гелікоптерів - 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4888 (+21);

крилаті ракети - 1518 (+0);

кораблі /катери - 20 (+0) од;

підводні човни / submarines - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8734 (+18) од;

спеціальна техніка - 914 (+2).

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