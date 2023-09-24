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армія рф (13581) Генштаб ЗС (4605) ліквідація (1997) знищення (4247)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 850 осіб (+390 за добу), 4 662 танки, 6 233 артсистеми, 8 914 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 275 850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 275 850 (+390)  осіб;
  • танків - 4662 (+7) од;
  • бойових броньованих машин - 8914 (+2) од;
  • артилерійських систем - 6233 (+23) од;
  • РСЗВ - 789 (+0) од;
  • засоби ППО - 531 (+1) од;
  • літаків - 315 (+0) од;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4888 (+21);
  • крилаті ракети - 1518 (+0);
  • кораблі /катери - 20 (+0) од;
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8734 (+18) од;
  • спеціальна техніка - 914 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 850 осіб (+390 за добу), 4 662 танки, 6 233 артсистеми, 8 914 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
І один штаб вмс...
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24.09.2023 08:26
+14
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24.09.2023 09:41
+13
Минув 3500 день москальсько-української війни. Сумний ювілей.
53! одиниці техніки та 390! чумардосів.
Арта 23!, броня 9!, логістика 18! Все просіло, але арта і логістика вибиваються планомірно.
Ювілей по сукупній арті, більше 7000!!! стволів.
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 1 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 275 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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24.09.2023 08:45
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І один штаб вмс...
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24.09.2023 08:26 Відповісти
пво - нет
но вы держитесь там
веселого настроения
здоровья погибшим
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24.09.2023 13:41 Відповісти
Минув 3500 день москальсько-української війни. Сумний ювілей.
53! одиниці техніки та 390! чумардосів.
Арта 23!, броня 9!, логістика 18! Все просіло, але арта і логістика вибиваються планомірно.
Ювілей по сукупній арті, більше 7000!!! стволів.
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 1 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 275 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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24.09.2023 08:45 Відповісти
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24.09.2023 08:48 Відповісти
где подлодка - 1 шт.?
где штаб морской - 1 шт.?
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24.09.2023 13:43 Відповісти
Подлодка в складі корит, а для штабів генштаб окрему категорію на вивів ))
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25.09.2023 09:01 Відповісти
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24.09.2023 09:41 Відповісти
папа - что такое "аборт *******"?
откуда такое?
из песни - а волны и стонут и пачут и бьються аборт *******
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24.09.2023 13:45 Відповісти
Шабат...
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24.09.2023 09:45 Відповісти
Всем оккпантам - полный шабат!
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24.09.2023 12:22 Відповісти
 
 