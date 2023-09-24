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"Вагнерівці", які повертаються на війну в Україні, не допоможуть росіянам відчутно переламати ситуацію на фронті, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці

Розрізнені контингенти ПВК "Вагнера", ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах російської окупаційної армії в Україні. При цьому найманці не зможуть допомогти загарбникам відчутно переламати ситуацію на їхню користь на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Ці роз'єднані контингенти ПВК Вагнера, як повертаються воювати в Україну, ймовірно, матимуть незначний вплив на бойові можливості Росії. Проте вони не принесуть очікуваної ефективності, яку ПВК мала як унітарна організація під керівництвом Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уткіна", - йдеться у звіті.

Джерело, пов’язане з "Вагнером", стверджує, що близько 500 вагнерівців, включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті Вагнера 24 червня, приєдналися до нової невідомої організації. Зазначається, що її лідером може бути колишній керівник відділу кадрів ПВК Вагнера.

То, як зазначають в ISW, найманці, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута на Донеччині.

ISW раніше спостерігав за повідомленнями про те, що начальник відділу кадрів ПВК Вагнера (раніше він називався Вадим В. "Хрусталь") намагається завербувати бійців Вагнера в нову ПВК для дій в Африці.

"Ці звіти вказують на те, що війська Вагнера роздроблені та навряд чи зможуть об’єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні", - констатують в Інституті вивченні війни.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Вагнер з Пригожиним та Уткіним і Вагнер без Пригожина та Уткіна, це два абсолютно різні Вагнери. Нехай навіть там залишилися ті ж досвідчені і загартовані в боях солдати удачі.
Бо справа не в тілі, а справа в голові. Голову відбили, а одне тіло без голови мало що варте
Не дарма ж кажуть - "Стадо Баранів на чолі з Вовком легко б'є зграю Волков на чолі з Бараном"
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24.09.2023 08:42
+4
Вагнер з кувалдой і без кувалди - це два абсолютно різні Вагнери. Вагнер лише практично довів, що кацапи вже можуть наступати лише тоді, коли у них на очах забивають кувалдами інших кацапів. Одна справа забивати кувалдами руками терористів навіть за російськими законами, а от якщо заб'є когось нвіть вагрерівець але у складі збройних сил, то це вже дика паніка серед усіх чмобіків, бо свої ж війська, забивають, тобто родина, шойгу, х#йло і вже не пригожин
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24.09.2023 09:09
+3
"Вагнеровці", як найбільш досвідчені, будуть підказувать "чмобікам", у який саме момент починать тікать А то їх цьому в учбових таборах не вчать!
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24.09.2023 08:57
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Вагнер з Пригожиним та Уткіним і Вагнер без Пригожина та Уткіна, це два абсолютно різні Вагнери. Нехай навіть там залишилися ті ж досвідчені і загартовані в боях солдати удачі.
Бо справа не в тілі, а справа в голові. Голову відбили, а одне тіло без голови мало що варте
Не дарма ж кажуть - "Стадо Баранів на чолі з Вовком легко б'є зграю Волков на чолі з Бараном"
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24.09.2023 08:42 Відповісти
Там "цікаве кіно" починається : деякі "вагнеровці" почали тікать за кордон - бо зрозуміли, що в Росії їм "світить дорога в один кінець" Але побігли чомусь не в Китай з Середньою Азією - а в Європу А там до них зараз почали придивляться місцеві правоохоронці Петровський уже чекає депортації та передачі в Україну Тепер Мєдвєдєв відчув, що "запахло смаленим" і спробував з Норвегії повернуться назад в Росію Взяли норвеги на кордоні Теж посадили в "кутузку"
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24.09.2023 09:03 Відповісти
Касетні Атакамси більше пожнуть,от і все.
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24.09.2023 09:11 Відповісти
Вагнер з кувалдой і без кувалди - це два абсолютно різні Вагнери. Вагнер лише практично довів, що кацапи вже можуть наступати лише тоді, коли у них на очах забивають кувалдами інших кацапів. Одна справа забивати кувалдами руками терористів навіть за російськими законами, а от якщо заб'є когось нвіть вагрерівець але у складі збройних сил, то це вже дика паніка серед усіх чмобіків, бо свої ж війська, забивають, тобто родина, шойгу, х#йло і вже не пригожин
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24.09.2023 09:09 Відповісти
Усе правильно, також хотів зробити на цьому акцент, куйло вбивши верхівку "вагнера" і намагаючись узяти під контроль цю компанію - зробив її на порядок слабшою. Так що це нам на руку🤔
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24.09.2023 09:49 Відповісти
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24.09.2023 08:47 Відповісти
Тільки гирі вже пиляні після обвалу рубля)
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24.09.2023 09:11 Відповісти
"Вагнеровці", як найбільш досвідчені, будуть підказувать "чмобікам", у який саме момент починать тікать А то їх цьому в учбових таборах не вчать!
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24.09.2023 08:57 Відповісти
Бг-ггг... пыня все же решил вагнеров обнулить полностью...ХЕХ
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24.09.2023 09:24 Відповісти
500? Чудово. 300+200=500
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24.09.2023 09:40 Відповісти
У Малі племена туарегів оголосили війну ПВК "Вагнер" та починають сафарі на них.
Вагнерівці неодноразово виявляли свою жорстокість стосовно місцевого населення: застосовували надмірне насильство, вбивали, відрізали голови.
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24.09.2023 10:00 Відповісти
Та то такє.
Пригожинский вагнер в 100 тысяч штыков имеющий непрерывную подпитку зэками из колоний образца январь 2023 года вот это была серьёзная сила и то смогла она взять небольшой Соледар и недовзять Бахмут, понеся страшные потери.
А отдельные люди или даже небольшие подразделений уровня рота-батальон это вообще ничего изменить не может. Тем более я почти уверен, что никто даже в батальоны бывших вагнеровцев сводить не станет, помня прошлый опыт. Так раскидают туда-сюда, просто используя как ресурс.
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24.09.2023 10:19 Відповісти
 
 