"Вагнерівці", які повертаються на війну в Україні, не допоможуть росіянам відчутно переламати ситуацію на фронті, - ISW
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Розрізнені контингенти ПВК "Вагнера", ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах російської окупаційної армії в Україні. При цьому найманці не зможуть допомогти загарбникам відчутно переламати ситуацію на їхню користь на фронті.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Ці роз'єднані контингенти ПВК Вагнера, як повертаються воювати в Україну, ймовірно, матимуть незначний вплив на бойові можливості Росії. Проте вони не принесуть очікуваної ефективності, яку ПВК мала як унітарна організація під керівництвом Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уткіна", - йдеться у звіті.
Джерело, пов’язане з "Вагнером", стверджує, що близько 500 вагнерівців, включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті Вагнера 24 червня, приєдналися до нової невідомої організації. Зазначається, що її лідером може бути колишній керівник відділу кадрів ПВК Вагнера.
То, як зазначають в ISW, найманці, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута на Донеччині.
ISW раніше спостерігав за повідомленнями про те, що начальник відділу кадрів ПВК Вагнера (раніше він називався Вадим В. "Хрусталь") намагається завербувати бійців Вагнера в нову ПВК для дій в Африці.
"Ці звіти вказують на те, що війська Вагнера роздроблені та навряд чи зможуть об’єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні", - констатують в Інституті вивченні війни.
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Вагнерівці неодноразово виявляли свою жорстокість стосовно місцевого населення: застосовували надмірне насильство, вбивали, відрізали голови.
Пригожинский вагнер в 100 тысяч штыков имеющий непрерывную подпитку зэками из колоний образца январь 2023 года вот это была серьёзная сила и то смогла она взять небольшой Соледар и недовзять Бахмут, понеся страшные потери.
А отдельные люди или даже небольшие подразделений уровня рота-батальон это вообще ничего изменить не может. Тем более я почти уверен, что никто даже в батальоны бывших вагнеровцев сводить не станет, помня прошлый опыт. Так раскидают туда-сюда, просто используя как ресурс.