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Минулої доби ворог здійснив 83 обстріли Херсонської області, одна людина загинула

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

За минулу добу противник випустив 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; банківську установу в Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Наддніпрянському, Антонівці, Придніпровському та Інженерному.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу загинула жінка. Дістали поранення 3 мешканців Херсонської області.

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Автор: Марина Макєєва
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