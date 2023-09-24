Минулої доби ворог здійснив 83 обстріли Херсонської області, одна людина загинула
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За минулу добу противник випустив 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; банківську установу в Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Наддніпрянському, Антонівці, Придніпровському та Інженерному.
Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу загинула жінка. Дістали поранення 3 мешканців Херсонської області.
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