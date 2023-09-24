УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11142 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
674 2
безпілотник (2132) Херсонщина (4367) Гуменюк (700)

На прифронтових територіях Херсонщини окупанти почали частіше використовувати БпЛА для ударів по скупченнях цивільних, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,бпла

На Херсонщині ворог активізував повітряний спосіб атак. Здебільшого б’ють по цивільному населенню.

Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, на Херсонському напрямку, це безпосередньо у прифронтових територіях, ворог активізує повітряний спосіб атак. Оскільки контрбатарейно ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега вони частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи авіацію і дрони не лише ударні", - заявила Гуменюк.

Як зазначила очільниця пресцентру Сил оборони, терористи, окрім ударних, також використовують FPV-дрони й ті, які можуть нести осколкові боєприпаси. Снаряди окупанти скидають в місця скупчення людей, де видається гуманітарна допомога, де збираються гуманітарні штаби, або коли люди просто йдуть з роботи додому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може накопичувати ракети морського базування для майбутніх ударів по Україні, - ОК "Південь"

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба озброїти людей у прифронтових НП,були випадки,навіть шахедів із стрілецької зброї збивали.Але ж боїться влада народ озброїти.
показати весь коментар
24.09.2023 09:32 Відповісти
Ага, озброювати треба з подальшлю організацією, бо якщо збити шахеда в точці де цього робити недоцільно(щільна цивільна забудова де й будуть цивільні зі зброєю) то цей шахед просто впаде на голову сусіду озброєного горегероя.
показати весь коментар
24.09.2023 09:52 Відповісти
 
 