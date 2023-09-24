На прифронтових територіях Херсонщини окупанти почали частіше використовувати БпЛА для ударів по скупченнях цивільних, - ОК "Південь"

На Херсонщині ворог активізував повітряний спосіб атак. Здебільшого б’ють по цивільному населенню.

Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, на Херсонському напрямку, це безпосередньо у прифронтових територіях, ворог активізує повітряний спосіб атак. Оскільки контрбатарейно ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега вони частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи авіацію і дрони не лише ударні", - заявила Гуменюк.

Як зазначила очільниця пресцентру Сил оборони, терористи, окрім ударних, також використовують FPV-дрони й ті, які можуть нести осколкові боєприпаси. Снаряди окупанти скидають в місця скупчення людей, де видається гуманітарна допомога, де збираються гуманітарні штаби, або коли люди просто йдуть з роботи додому.

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