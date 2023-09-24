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Одеська область (2490) ракети (2850) Повітряні сили (1309) Ігнат (727)

Ворог знову став обстрілювати Південь "Оніксами". Ми можемо "впливати" на цей тип ракет, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

онікс

Ворожі війська знову почали обстрілювати український Південь ракетами "Онікс". У Повітряних силах натякають, що можуть "вливати" на ці ракети.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він пояснив, що ракети "Онікс" мають обмежений радіус дії, приблизно до 600 кілометрів. Їх зазвичай використовують для ударів по кораблях та узбережжю.

Речник припустив, що окупанти можуть заощаджувати крилаті ракети "Калібр", тому використовують "Онікси" для обстрілів Одеської області. При цьому Ігнат натякнув, що українські війська під час останньої атаки на Одеську область могли підбити російський "Онікс".

"Щось вплинуло на її політ, тому вона влучила в рекреаційну зону", - зазначив він.

Також читайте: Рашисти вдарили "Оніксами" по Одещині, є руйнування в рекреаційній зоні, - ОК "Південь"

На питання, чи можуть українські сили протиповітряної оборони "вливати" на такий тип ракет, речник сказав: "Звичайно, ми все можемо".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
То впливайте
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24.09.2023 09:39
+3
Та скажи вже прямо: "Збили ракету". Чим збили? А яка різниця? Збивати МОЖЕМО.
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24.09.2023 09:39
+2
Онікс дурна проти корабельна ракета із рлс головкою наведення.
Поставте баржі із кутовими відбивачами і вона буде по них лупити
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24.09.2023 09:41
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Та скажи вже прямо: "Збили ракету". Чим збили? А яка різниця? Збивати МОЖЕМО.
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24.09.2023 09:39 Відповісти
Не збили, а не туда полетіла - втратила ціль
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24.09.2023 09:42 Відповісти
При цьому Ігнат натякнув, що українські війська під час останньої атаки на Одеську область могли підбити російський "Онікс".
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24.09.2023 09:43 Відповісти
То впливайте
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24.09.2023 09:39 Відповісти
Онікс дурна проти корабельна ракета із рлс головкою наведення.
Поставте баржі із кутовими відбивачами і вона буде по них лупити
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24.09.2023 09:41 Відповісти
Иксперд?
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24.09.2023 09:49 Відповісти
не жалуюсь...
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24.09.2023 14:38 Відповісти
Ракети "Онікс", якими російські окупанти атакували Одесу, українська ППО не може збивати, - Ігнат. Кто-то из двух Игнатов ******. Оникс разработки 80-х годов и совсем не дурная. Это продолжение Гранита, только для береговых комплексов. Изначально были варианты и с воздушным запуском и большей дальностью, но договором с "амерами" дальность ограничили 500 км.
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24.09.2023 11:11 Відповісти
Игнат растет
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24.09.2023 11:37 Відповісти
в корень...
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24.09.2023 16:05 Відповісти
 
 