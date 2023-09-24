Окупанти минулої доби завдали 72 удари по 25 населених пунктах Запорізької області, одна людина загинула

За минулу добу, 23 вересня, зафіксовано 72 ворожі удари по прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано 6 РСЗВ-обстрілів Біленького, Малинівки, Степового та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному та Новодарівці, а також 6 авіаударів по Оріхову та Роботиному.

57 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Ольгівського, Затишшя, Лугівського, Білогір'я, Малої Токмачки, Плавнів, Кам'янського й Малих Щербаків.

Внаслідок артудару по Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік.

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