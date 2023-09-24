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обстріл (21421) Запорізька область (2585)

Окупанти минулої доби завдали 72 удари по 25 населених пунктах Запорізької області, одна людина загинула

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,обстріл,запорізька

За минулу добу, 23 вересня, зафіксовано 72 ворожі удари по прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано 6 РСЗВ-обстрілів Біленького, Малинівки, Степового та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному та Новодарівці, а також 6 авіаударів по Оріхову та Роботиному.

57 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Ольгівського, Затишшя, Лугівського, Білогір'я, Малої Токмачки, Плавнів, Кам'янського й Малих Щербаків.

Внаслідок артудару по Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік. 

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Автор: Марина Макєєва
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24.09.2023 09:59 Відповісти
 
 