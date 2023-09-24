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ВМС (1184) Севастополь (467) Чорноморський флот рф (507)

Головна військова база росіян розташована у Севастополі, там вони здійснюють завантаження "Калібрів", - ВМС ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

севастополь

Росіяни намагаються сховати свої кораблі від українських атак, але завантажувати "Калібри" вони можуть лише у Севастополі.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони можуть спробувати відвести щось у Новоросійськ, до міжнародно визнаних берегів РФ. Проте, головна військова база у них знаходиться у Севастополі й завжди там знаходилася. Завантаження "Калібрів" вони роблять лише там. Тому, відповідно, це вже має ситуація стати настільки для них складною, щоб вони покинули цю базу, що, скоріше за все, покидати у той момент вже буде нема чим", - заявив він.

За його словами, Азово-Чорноморський регіон, у принципі, є досить невеликим і там особливо сховатися немає де, незалежно від того, у Азовське море вони переведуть кораблі чи навпаки.

"У Азовському морі, у порту "Бердянськ", чудово згорів великий десантний корабель "Саратов". І звісно, що коли буде звільнено наш південь - Запорізької області, або у Донецькій, то ці кораблі так само стануть більш доступними цілями", - зазначив Плетенчук.

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Відповідаючи на питання, наскільки з боку РФ залишається потужною загроза для українського зернового коридору, речник поінформував, що насправді станом на зараз вони вбачають більшим джерелом небезпеки авіацію, навіть не флот.

"ЗСУ роблять все можливе, щоб забезпечити безпеку у наших територіальних водах для цивільного судноплавства, це одне з наших основних завдань. Станом на зараз, як ви бачите, рух суден продовжується. Будемо сподіватися, що цей коридор буде працювати і далі", - сказав він.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
Оце спіймати б їх на завантаженні калібрів...
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24.09.2023 09:50
+20
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24.09.2023 09:45
+17
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24.09.2023 10:17
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24.09.2023 09:45 Відповісти
Краще, коли прокидаюся, а там Доброго ранку, ми з України
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24.09.2023 10:24 Відповісти
Оце спіймати б їх на завантаженні калібрів...
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24.09.2023 09:50 Відповісти
Ну, тебе прям джекпот подавай, как мёд так и ложкой.
Есть два других варианта - 1. некуда загружать, 2. нечего загружать
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24.09.2023 10:01 Відповісти
Севастопіль - Козача гавань...
І крапка! зі знаком оклику!
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24.09.2023 10:07 Відповісти
Ну що за дурня? Може спочатку треба вдарити по тій базі, а потім трубити, що це військова база? Це що, таке незламне попередження кацапів? Повний сюр.
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24.09.2023 10:15 Відповісти
Реальна маячня! Або знищить ту базу, потім пи@діть по неї, або ж не пи@діть зовсім! Всі ці заяви нагадують гру у "піддавки", бо як же можна знищувати противника, якщо ти попереджуєш його з відкритих джерел інформації?! Що це за ... ???
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24.09.2023 11:07 Відповісти
Це нова тактика нових ліцц - попереджувати у відкриту , так не спіймають.
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24.09.2023 11:47 Відповісти
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24.09.2023 10:17 Відповісти
Треба іпанути під час завантаження, як от у Севастополі під час сходки військових злочинців.
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24.09.2023 11:37 Відповісти
 
 