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Новини За кордоном
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бензин (182) Велика Британія (3702) дефіцит (127) росія (47349) зовнішня розвідка (297)

Дефіцит пального, який відчувається за останні тижні в РФ, навряд чи напряму пов’язаний з війною в Україні, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,дефіцит,пального

Дефіцит пального у Росії виник через низку факторів, проте не через війну в Україні.

Про це йдеться в аналітичному звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

За даними аналітиків, дефіцит виник через попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Щоб стабілізувати ринок, 21 вересня Росія призупинили майже весь експорт бензину та дизелю. Розвідка припускає, що це може вплинути на країни, які залежать від російського палива.

"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії", - кажуть у розвідці.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
В огляді забули, що армія рф поглинає велетенські кількості пального: літаки та гелікоптери, танки, судна, прожерливі військові автомобілі - все це потребує ріки дизелю та бензини. Бензоколонка виявилася і тут неспроможною.
Слава Україні!
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24.09.2023 09:59
+8
Пригадую старий, ще радянських часів, анекдот:
- Що буде, якщо в пустелі Сахара встановиться Радянська влада?
- Наступного дня пісок стане там дефіцитом.
Ось і маємо приблизно те саме. У країні з величезними запасами нафти та газу бензин стає дефіцитом, а 40% домогосподарств опалюється вугіллям та дровами.
А чому? А тому, що назву країни, герб, гімн та прапор поміняли, а люди з їхньою ментальністю залишилися колишніми.
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24.09.2023 10:29
+3
Британська розвідка співпрацює з британськими вченими? Тоді зрозуміло.
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24.09.2023 10:15
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В огляді забули, що армія рф поглинає велетенські кількості пального: літаки та гелікоптери, танки, судна, прожерливі військові автомобілі - все це потребує ріки дизелю та бензини. Бензоколонка виявилася і тут неспроможною.
Слава Україні!
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24.09.2023 09:59 Відповісти
звичайно відсутність дизеля та бензину на так званій росії
пов'язана з війною - потребою заплавляти танки
та з санкціями - відсутність торгувати за долари
британська розвідка лукавить
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24.09.2023 13:23 Відповісти
в ругу світову американці постачали паливо союзу , тож дійсно до чого тут війна ? привабливі ціни , а як же пекельні санкції ?
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24.09.2023 10:04 Відповісти
Правильно дослідила британська розвідка.Не напряму,а навкоси.
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24.09.2023 10:06 Відповісти
І це добре, всерйоз і надовго. Звісно дефіцит пов'язаний з війною в Україні, але не напряму, а косвено. Тобто війна запустили механізми самознищення російської економіки, які вже стабільно продовжать працювати незалежно від війни в Україні.
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24.09.2023 10:10 Відповісти
В Союзі, що літав на Марс-
Не стало раптом масла...
Є нафта, та нема бензину-
Расії знову ніж у спину...
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24.09.2023 10:13 Відповісти
полетіли на Луну
не стало дизеля
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24.09.2023 13:28 Відповісти
Британська розвідка співпрацює з британськими вченими? Тоді зрозуміло.
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24.09.2023 10:15 Відповісти
Слишком много экспортируют. В последнее время растут поставки в ЕС. После того как Запад установил потолок цен для российского бензина и дизеля 62 цента за литр.
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24.09.2023 10:23 Відповісти
причини дві
1. ціни на пальне в так званій росії нижче ринкових щоб люди не бунтували. різницю має компенсувати бюджет - який грошей уже не має
2. експорт за юані або рупії - а потрібні долари для війни
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24.09.2023 13:27 Відповісти
На жаль у нас ціна на пальне зростає швидко
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24.09.2023 10:27 Відповісти
Пригадую старий, ще радянських часів, анекдот:
- Що буде, якщо в пустелі Сахара встановиться Радянська влада?
- Наступного дня пісок стане там дефіцитом.
Ось і маємо приблизно те саме. У країні з величезними запасами нафти та газу бензин стає дефіцитом, а 40% домогосподарств опалюється вугіллям та дровами.
А чому? А тому, що назву країни, герб, гімн та прапор поміняли, а люди з їхньою ментальністю залишилися колишніми.
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24.09.2023 10:29 Відповісти
Причина там проста як двері - падіння курсу рупії до 100.
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24.09.2023 10:49 Відповісти
Висновок»війна не вплинула»-хибний.
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24.09.2023 11:47 Відповісти
 
 