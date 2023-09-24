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Дефіцит пального, який відчувається за останні тижні в РФ, навряд чи напряму пов’язаний з війною в Україні, - британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Дефіцит пального у Росії виник через низку факторів, проте не через війну в Україні.
Про це йдеться в аналітичному звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
За даними аналітиків, дефіцит виник через попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.
Щоб стабілізувати ринок, 21 вересня Росія призупинили майже весь експорт бензину та дизелю. Розвідка припускає, що це може вплинути на країни, які залежать від російського палива.
"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії", - кажуть у розвідці.
Топ коментарі
+13 YU ST
показати весь коментар24.09.2023 09:59
+8 arye z.
показати весь коментар24.09.2023 10:29
+3 Виктор Бороветский
показати весь коментар24.09.2023 10:15
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Слава Україні!
пов'язана з війною - потребою заплавляти танки
та з санкціями - відсутність торгувати за долари
британська розвідка лукавить
Не стало раптом масла...
Є нафта, та нема бензину-
Расії знову ніж у спину...
не стало дизеля
1. ціни на пальне в так званій росії нижче ринкових щоб люди не бунтували. різницю має компенсувати бюджет - який грошей уже не має
2. експорт за юані або рупії - а потрібні долари для війни
- Що буде, якщо в пустелі Сахара встановиться Радянська влада?
- Наступного дня пісок стане там дефіцитом.
Ось і маємо приблизно те саме. У країні з величезними запасами нафти та газу бензин стає дефіцитом, а 40% домогосподарств опалюється вугіллям та дровами.
А чому? А тому, що назву країни, герб, гімн та прапор поміняли, а люди з їхньою ментальністю залишилися колишніми.