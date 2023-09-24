Російська ППО не здатна впоратися з крилатими ракетами західного виробництва, - Ігнат

Російські загарбники не можуть захистити тимчасово окупований ними Крим від українських атак ракетами західного виробництва.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"У нас є зброя, яка була нам потрібна. Це крилаті ракети. Такі, як Х-101, наприклад, якими Росія атакує нас з початку війни, тільки краще. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них там "не имеющее аналогов ПВО", – сказав Ігнат.

Він додав, що деяку кількість українських ракет російська протиповітряна оборона збиває, але "як ми бачимо за результатами, ракети долітають, і Крим, нашпигований системами ППО, не може впоратися із ракетами західного виробництва".

Відповідаючи на припущення російських окупантів, що удару по Чорноморському флоту РФ у Севастополі було завдано американськими далекобійними ракетами ATACMS, Ігнат сказав: "Я думаю, що було б видно, що це ATACMS, тому що крилата ракета і балістична відрізняються траєкторією польоту й наслідками удару".

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Він висловив переконання, що Вашингтон таки надасть Києву бажану далекобійну зброю, оскільки з'являється дедалі більше повідомлень про те, що це відбудеться.

"Це не лише про ATACMS, але й про німецькі Taurus. Все буде", – зазначив речник Повітряних сил.