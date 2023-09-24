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Крим (12749) ППО (1861) Ігнат (727)

Російська ППО не здатна впоратися з крилатими ракетами західного виробництва, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,крим

Російські загарбники не можуть захистити тимчасово окупований ними Крим від українських атак ракетами західного виробництва.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"У нас є зброя, яка була нам потрібна. Це крилаті ракети. Такі, як Х-101, наприклад, якими Росія атакує нас з початку війни, тільки краще. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них там "не имеющее аналогов ПВО", – сказав Ігнат.

Він додав, що деяку кількість українських ракет російська протиповітряна оборона збиває, але "як ми бачимо за результатами, ракети долітають, і Крим, нашпигований системами ППО, не може впоратися із ракетами західного виробництва".

Відповідаючи на припущення російських окупантів, що удару по Чорноморському флоту РФ у Севастополі було завдано американськими далекобійними ракетами ATACMS, Ігнат сказав: "Я думаю, що було б видно, що це ATACMS, тому що крилата ракета і балістична відрізняються траєкторією польоту й наслідками удару".

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Він висловив переконання, що Вашингтон таки надасть Києву бажану далекобійну зброю, оскільки з'являється дедалі більше повідомлень про те, що це відбудеться.

"Це не лише про ATACMS, але й про німецькі Taurus. Все буде", – зазначив речник Повітряних сил.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
А якщо б "хтось" не саботував нашу ракетну програму за останні декілька років, то бархатний сезон був би ще яскравішим, і не тільки в Криму...
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24.09.2023 10:24
+11
Навіщо Ви постите цю кацапську шовіністичну муйню?
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24.09.2023 10:35
+6
Все крылатые ракеты легкая цель из-за того что летают очень медленно. Но можно находить слепые зоны, летать по низким траекториям. Глупо человеку такой должности заниматься непрофессиональным троллингом.
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24.09.2023 10:33
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Коли русру пишуть, що їх атакували, а вони збили, то якийсь Марс з яблуками. Пане Ігнат, не давайте їм ні дихнуть, ні ікнуть. Боріться і перемагайте
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24.09.2023 10:22 Відповісти
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24.09.2023 10:23 Відповісти
Навіщо Ви постите цю кацапську шовіністичну муйню?
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24.09.2023 10:35 Відповісти
Да пи**ец конечно. Сейчас такое трудно представить.
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24.09.2023 11:06 Відповісти
Да, с раисскими нацистами было давно всё понятно, как то раньше не очень обращали внимание. Но сейчас, когда их извечная врождённая ненависть и презрение к другим народам из скетчей перешло в массовые убийства эту шелупонь надо с себя сдирать!
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24.09.2023 12:04 Відповісти
А якщо б "хтось" не саботував нашу ракетну програму за останні декілька років, то бархатний сезон був би ще яскравішим, і не тільки в Криму...
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24.09.2023 10:24 Відповісти
Ну так зносте логістику (кримський міст) Рашки, склади зберігання та запаси палива...
Чи Бубочка (Ермак) забороняє?
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24.09.2023 10:24 Відповісти
Ага два рази дозволив а третій заборонив.
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24.09.2023 11:44 Відповісти
Все крылатые ракеты легкая цель из-за того что летают очень медленно. Но можно находить слепые зоны, летать по низким траекториям. Глупо человеку такой должности заниматься непрофессиональным троллингом.
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24.09.2023 10:33 Відповісти
Формат телемарафона обязывает говорить про тупых, грязных, нищих анал-говнетных кацапов. Сам то Игнат наверняка не дурак.
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24.09.2023 12:32 Відповісти
Як же так? Адже Букі, Панцирі, Тори работают в висшей стєпєні ефєктівна. Счьолкают, как арєшкі (с)
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24.09.2023 10:41 Відповісти
Не на тих кацапи напали! Слава Україні!
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24.09.2023 10:49 Відповісти
Україні потрібні ракети на 6 тис.км. щоб діставати до Камчатки. У всіх хто гей-паради не проміняв на час вони є тисячами - пакистан, іран, кндр, індія
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24.09.2023 11:00 Відповісти
Шість тисяч мало. До Камчатки більше семи тисяч.
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24.09.2023 11:09 Відповісти
Ракети потрібні для москви та пітера. Всі інші, крім військових
підриємств, самі рухнут.
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24.09.2023 11:56 Відповісти
 
 