Мешканка Херсонщини Софія Біла врятувала від окупантів трьох поранених українських воїнів: переховувала у підвалі місяць і 3 тижні. ВIДЕО

Пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських воїнів в одному із окупованих сіл на Херсонщині.

Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке опублікувала у фейсбуці Римма Філіпенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами жінки, поранених бійців вона переховувала в підвалі будинку місяць і три тижні. Дуже боялася, але рятувала хлопців. Тим часом окупанти ходили вулицею, заходили до її будинку і запитували, чи є чужі.

Також пані Софія розповіла, що згодом окупанти поставили жінку перед фактом, що розмістяться у її будинку. Після цього смілива мешканка Херсонщини не побоялась та вивезла поранених воїнів у Білозерку, де ще певний час їх переховували, аж поки населений пункт не визволили захисники України.

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