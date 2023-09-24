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Мешканка Херсонщини Софія Біла врятувала від окупантів трьох поранених українських воїнів: переховувала у підвалі місяць і 3 тижні. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських воїнів в одному із окупованих сіл на Херсонщині.
Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке опублікувала у фейсбуці Римма Філіпенко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами жінки, поранених бійців вона переховувала в підвалі будинку місяць і три тижні. Дуже боялася, але рятувала хлопців. Тим часом окупанти ходили вулицею, заходили до її будинку і запитували, чи є чужі.
Також пані Софія розповіла, що згодом окупанти поставили жінку перед фактом, що розмістяться у її будинку. Після цього смілива мешканка Херсонщини не побоялась та вивезла поранених воїнів у Білозерку, де ще певний час їх переховували, аж поки населений пункт не визволили захисники України.
Топ коментарі
+147 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+74 Sergii Pamin
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+71 Nataliya Mischenko
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Будь ласка, зачекайте...
Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.
"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на сайті "Миротворця".
Ну просто нет слов...
Про це повідомила пресслужба відомства.
... Поліція за добу відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів у Херсонській області
... Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього очільника Херсонської області Геннадія Лагути.
Так легче доходит? Еще или уже достаточно?
" ... - відкриття чи невідкриття кримінального провадження не буває "по факту" ..." Ну и, так бывает или не бывает? Еще раз - Не надоело тут постоянно дурочка из себя корчить? Копейки Подоляка стоят этого позора?
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а ты за копейки работаешь?Проблемы с деньгами?Сочувствую.
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не бывает. Потому что в твоём скрине от ДБР нет слова "факт". А тупой спичрайтер на фейсбуке не в счёт - это пресслужба, а не официальный ответ ведомства.
Тут про Святу Українку мова.
Ти падло не варте її мізинчика.
Подобається сіяти розбрат смердюче ти яйце?
Многая літа!
Ви зробили святу справу і молитви матерів тих воїнів, яких ви рятували, будуть вам допомагати у житті.
Ця Мама гідна звання Герой України!
Треба написати петицію на сайті президента щодо надання звання.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Это не наша Верещук.
навіщо викладати інформацію про людину яка таке зробила називати імʼя її .
війна ще не закінчилася і ще не звісно що буде та ще навкруги повно гидот які моніторять інфо простір та хто зна що можуть зробити. Потім я впевнена що таке не одна вона робила та робить і хто зна може десь на окупованих територіях зараз русе будуть більш наполегливо шукати по підвалах .
Якась війна все в інтернет викладають,що можна і що не можна.
Військових викладають в інтернет розповідають про все інтервʼю беруть потім дивишся його вбили . Ну як так
А коли співають навідника або якусь іньшу мразоту яка допомагала загарбникам та обличчя закривають та імʼя не називають.
Ну як так??
Наприклад в штатах завжди показують злочинців в обличчя та дають всю іншу про них щоб суспільство знало
А в Україні під час війни розвовідають та викладають інфу про захисників така інфа дуже шкодить їм та наражає на небезпеку
Так і з цією жіночкою.
Дай Бог їй здоровʼя
А орден Кошевому и пикалову.