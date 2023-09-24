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Новини Війна в Україні
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Мешканка Херсонщини Софія Біла врятувала від окупантів трьох поранених українських воїнів: переховувала у підвалі місяць і 3 тижні. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських воїнів в одному із окупованих сіл на Херсонщині.

Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке опублікувала у фейсбуці Римма Філіпенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами жінки, поранених бійців вона переховувала в підвалі будинку місяць і три тижні. Дуже боялася, але рятувала хлопців. Тим часом окупанти ходили вулицею, заходили до її будинку і запитували, чи є чужі. 

Також пані Софія розповіла, що згодом окупанти поставили жінку перед фактом, що розмістяться у її будинку. Після цього смілива мешканка Херсонщини не побоялась та вивезла поранених воїнів у Білозерку, де ще певний час їх переховували, аж поки населений пункт не визволили захисники України.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники врятували двох поранених воїнів, скинувши їм воду, ліки та вказавши напрямок евакуації: "Пийте воду та йдіть за дроном! Там наші!". ВІДЕО+ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+147
Цій справжній сміливій українській жінці щира вдячність та повага.Бажаю міцного здоров'я та довгих років життя.
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24.09.2023 10:29
+74
Ось кому треба давати орден, а не хрякам з 95 кідалова..
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24.09.2023 10:54
+71
Херсонці проявили себе героїчно, чим вразили світ. Вони довели, що південь, це - Україна. Принаймні до війни не всі в це вірили.
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24.09.2023 10:34
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Цій справжній сміливій українській жінці щира вдячність та повага.Бажаю міцного здоров'я та довгих років життя.
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24.09.2023 10:29 Відповісти
Именно так! Вы даже не представляете сколько таких безымянных героев были и есть на оккупированном за считанные часы юге. Когда не было никакой возможности организовать вывоз наших тяжелораненых ребят. Мы еще очень многое узнаем после деокупации временно занятой орками нашей территории.
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24.09.2023 13:28 Відповісти
Этой женщине надо дать звание героя, а у этой колаборантки надьки савченко отобрать это звание.
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25.09.2023 09:34 Відповісти
мені цікаво....чи таке саме зробила б родина шуфричів чи льовочкиних...або Лєнка Зеленська...??
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24.09.2023 10:31 Відповісти
Ніт
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24.09.2023 10:31 Відповісти
зеленська? та ніколи.
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24.09.2023 10:37 Відповісти
Зе-скумдрія здала, як то було в 2014 році:

Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на сайті "Миротворця".
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24.09.2023 18:25 Відповісти
Або синочки Порошенка.
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24.09.2023 19:22 Відповісти
Херсонці проявили себе героїчно, чим вразили світ. Вони довели, що південь, це - Україна. Принаймні до війни не всі в це вірили.
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24.09.2023 10:34 Відповісти
Ще Биков у своєму фільмі розказува що Таврії то південь України
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24.09.2023 10:51 Відповісти
Уявляю собі як по всіх ФСБ окупанта розсилають циркуляр "искать, искать, тщательней искать"... обменньій фонд заложников.
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24.09.2023 10:34 Відповісти
Фантастическая женщина!
Ну просто нет слов...
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24.09.2023 10:35 Відповісти
Дякуємо, хай вас БОГ береже !
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24.09.2023 10:39 Відповісти
Великі вчинки маленьких людей….
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24.09.2023 10:41 Відповісти
а хтось здав увесь Південь, вкрав гуманітарку і купив яйця по 17 грн.
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24.09.2023 10:43 Відповісти
На жаль так завжди було, є, та буде скрізь і всюди.
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24.09.2023 10:47 Відповісти
а хто здав країну кацапам у 1918 році?
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24.09.2023 10:55 Відповісти
Вважаю, особливо ні хто й не здавав, а просто пересварились, бо пихатість поперла як у ляхів, кожен прищ вважав себе отаманом.
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24.09.2023 11:05 Відповісти
ото й зараз ніхто не здавав
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24.09.2023 11:27 Відповісти
Т.е. СБУ и ДБР по ошибке завели уголовные дела? Ну-ну
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24.09.2023 13:30 Відповісти
На фую баранки гну. Уголовное дело может быть оправдательным.Смотрите фильм "Поворот", СССР.
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24.09.2023 14:52 Відповісти
В психлікарні дали доступ до інтернету?
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24.09.2023 16:11 Відповісти
Воно 🤖🤢💩 шмат за 3 рубля від жОПи падаляка&ермачини
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24.09.2023 16:41 Відповісти
У вашу палату дали, але Моргуліс вимагає щоб ви не випльовували пігулки, бо відбере шнурок від інтернету.
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24.09.2023 18:13 Відповісти
Уголовные дела вообще-то завели по факту, "юрыст" вы наш особо выдающийся
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24.09.2023 19:34 Відповісти
конечно, я понимаю, если добавлять обороты типа "по факту", "не факт","я тебя услышал", то речь магическим образом становится "высокоинтеллектуальной".
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24.09.2023 19:42 Відповісти
Та да, я же говорил - это явно не про вас
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24.09.2023 21:41 Відповісти
Уголовные дела "по факту" заводили при совке, а сейчас заводят "по подозрению", как того требует ассоциация с ЕС, а именно презумпция невиновности. Поэтому с совковыми нарративами пройди за русским кораблём.
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24.09.2023 21:49 Відповісти
Уголовное дело вообще-то заведено именно по факту "неналежної оборони Херсонськиї області, що привело до швидкої оккупації цієї территорії російськими військами". Так говорят и ДБР и СБУ. Вы бы почитали что перед тек как в который раз здесь тупо позориться.
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24.09.2023 22:14 Відповісти
для альтернативно обдарованих повторюю(дубль два) - не "по факту" а по підозрі. Перед тим як писати маячню, читайте що такє презумпція невинуватості.
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24.09.2023 22:17 Відповісти
Как я вас люблю за вашу упорную тупость Копейки Подоляка стоят этого позора? Не надоело тут постоянно дурочка из себя корчить? Изучайте

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24.09.2023 22:24 Відповісти
для альтернативно обдарованих повторюю(дубль три) - відкриття чи невідкриття кримінального провадження не буває "по факту". Цей "факт" лише має поняття припустки або дослідження, про що й говорить назва органу - ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ. Власно факти встановлює суд. Тому ти, невіглас юридичний, знову йдеш за кораблем.
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24.09.2023 22:34 Відповісти
Я же понимаю, что чукча не читатель и много буков он не осиливает Держитесь там
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24.09.2023 22:46 Відповісти
... Поліція Херсонської області відкрила 21 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба відомства.

... Поліція за добу відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів у Херсонській області

... Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього очільника Херсонської області Геннадія Лагути.

Так легче доходит? Еще или уже достаточно?
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24.09.2023 22:55 Відповісти
по багатьом російським злочинам вже були вироки судів. Тому про це можна писати у контексті фактів. Але ти ще й тему змінив, бо обхезався і пітляєш як вуж на сковороді. Йшлося за здачу Півдня а не за російських загарбників.
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24.09.2023 23:22 Відповісти
А труп Лагуты только подозревается что он труп?

" ... - відкриття чи невідкриття кримінального провадження не буває "по факту" ..." Ну и, так бывает или не бывает? Еще раз - Не надоело тут постоянно дурочка из себя корчить? Копейки Подоляка стоят этого позора?
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24.09.2023 23:29 Відповісти
Нет, это уже факт, который установили судмедєксперти. А вот замысел убийцы будут подозревать.
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24.09.2023 23:33 Відповісти
Копейки Подоляка стоят этого позора?
==
а ты за копейки работаешь?Проблемы с деньгами?Сочувствую.
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24.09.2023 23:34 Відповісти
Прими свои таблетки, хворе, и иди уже с позором Если и так не дошло - гавкни что-нибудь. Будет желание и время - посмотрю твой очередной высер.
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24.09.2023 23:47 Відповісти
нет, с позором пойдёшь ты, потому что в твоей филькиной грамоте от ДБР нет слова "факт". И не волочись более за мной как уличная девка, иди спать.
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24.09.2023 23:58 Відповісти
Ну и, так бывает или не бывает?
==
не бывает. Потому что в твоём скрине от ДБР нет слова "факт". А тупой спичрайтер на фейсбуке не в счёт - это пресслужба, а не официальный ответ ведомства.
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24.09.2023 23:43 Відповісти
Розмова за 18 рік, коли владу у країні брав сильніший. Зараз по іншому, навчились якось обирати владу, але контролювати та змусити її ще не в змозі. Усе "царя-батюшку" свого сподіваємось отримати.
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24.09.2023 21:10 Відповісти
Цей варіант виключений, тому що якби ніхто не здавав, то 20 тисяч орків (а саме стільки було на Півдні за словами наших же генералів - вони б точно не стали занижувати чисельність ворога) ніяк би не змогли за тиждень окупувати 2 області.
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25.09.2023 00:47 Відповісти
історія не знає "як би"
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25.09.2023 01:26 Відповісти
****** батрачишь **********
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25.09.2023 00:47 Відповісти
***********вник, згинь, тут водки нет
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25.09.2023 01:27 Відповісти
слабеньке лижеш ********,вернись під капельницю,іксПЬОРД))))
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25.09.2023 01:28 Відповісти
тобі треба, ти й вернись, можеш ще дупу борошном припудрити - буде глас божий з білих хмар.
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25.09.2023 01:32 Відповісти
To: Константин 941a3274 Не смерди тут як смердюче яйце.

Тут про Святу Українку мова.

Ти падло не варте її мізинчика.
Подобається сіяти розбрат смердюче ти яйце?
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24.09.2023 12:55 Відповісти
Тобто замовчувати зраду, халатність, профнепридатніть та корупцію, затикати роти це благо?
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24.09.2023 15:33 Відповісти
Слава нашому непереможному народу! Здоров'я і віка вам Софіє!
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24.09.2023 10:47 Відповісти
Дякую Мамо. То великий вчинок.Колись моя бабця ховала залишки родини євреїв,які вирвалися з Бабиного Яру, від фашистів.
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24.09.2023 10:49 Відповісти
Могли б й нагородити жіночку - грошима, або надбавкою до пенсії. Та й відзнака не завадила б.

Многая літа!
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24.09.2023 10:51 Відповісти
Ось кому треба давати орден, а не хрякам з 95 кідалова..
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24.09.2023 10:54 Відповісти
💯так і БРЕХУХЕ МАНІПУЛЯТОРШІ МОСЕЙЧУК
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24.09.2023 16:47 Відповісти
Нехай у Вас, пані, ручки-ніжки не болять. Щоб Ви не знали клопоту зі здоров"ям. Будьте у доброму гуморі.
Ви зробили святу справу і молитви матерів тих воїнів, яких ви рятували, будуть вам допомагати у житті.
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24.09.2023 11:01 Відповісти
Дайте людині іменну пенсію тисяч 10.
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24.09.2023 11:05 Відповісти
Ей надо Героя Украины дать за подвиг.
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24.09.2023 11:35 Відповісти
👍
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24.09.2023 12:14 Відповісти
Кацапня не перестає дивувати. Ссуки, прийшли на чужу землю, ще й ходячи по дворах запитують "чужиє єсть?" Ну це повний треш, я навіть не можу визначити степінь нахабності
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24.09.2023 11:42 Відповісти
І вона ж не збрехала)) Бо чужих в неї справді не було, всі свої )))
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24.09.2023 12:36 Відповісти
Такі сміливу українку мали б нагородити.
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24.09.2023 11:44 Відповісти
Слава Героїні !!!
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24.09.2023 11:49 Відповісти
Вот кому нужно давать звание Герой Украины, а не квартальным!
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24.09.2023 11:50 Відповісти
Я повністю підтримую!
Ця Мама гідна звання Герой України!

Треба написати петицію на сайті президента щодо надання звання.
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24.09.2023 12:30 Відповісти
Квартальные чмошники в данной ситуации сами бы уже давно сдались бы и раненых воинов выдали бы врагу.
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24.09.2023 13:40 Відповісти
Ну і як не звільняти свою територію і залишати таких людей під кацапами?
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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24.09.2023 12:23 Відповісти
Ця жінка і всі хто їй допомагали ховати хлопців впродовж місяців є справжніми героями. Вони всі завлуговують на нагороди!
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24.09.2023 12:35 Відповісти
Смелая женщина!
Это не наша Верещук.
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24.09.2023 13:38 Відповісти
Звісно що жіночка зробила героїчний вчинок і про це треба знати але не зараз коли війна .
навіщо викладати інформацію про людину яка таке зробила називати імʼя її .
війна ще не закінчилася і ще не звісно що буде та ще навкруги повно гидот які моніторять інфо простір та хто зна що можуть зробити. Потім я впевнена що таке не одна вона робила та робить і хто зна може десь на окупованих територіях зараз русе будуть більш наполегливо шукати по підвалах .
Якась війна все в інтернет викладають,що можна і що не можна.
Військових викладають в інтернет розповідають про все інтервʼю беруть потім дивишся його вбили . Ну як так

А коли співають навідника або якусь іньшу мразоту яка допомагала загарбникам та обличчя закривають та імʼя не називають.
Ну як так??
Наприклад в штатах завжди показують злочинців в обличчя та дають всю іншу про них щоб суспільство знало
А в Україні під час війни розвовідають та викладають інфу про захисників така інфа дуже шкодить їм та наражає на небезпеку
Так і з цією жіночкою.
Дай Бог їй здоровʼя
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24.09.2023 13:44 Відповісти
а що русня їй зробить? Село уже звільнили,а орків підсрачниками вигнали,що пошлють дрг за бабцею?
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25.09.2023 00:50 Відповісти
Пожиттєву максимальну пенсію такій жінці!
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24.09.2023 14:10 Відповісти
Нда. Это не друзья зеленского, которые ******** в Польшу и получили ордена
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24.09.2023 14:38 Відповісти
до сліз... Уклін, Вам, жінко!💙💛
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24.09.2023 15:18 Відповісти
Ось про кого треба фільми знімати...
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24.09.2023 18:36 Відповісти
Честь і хвала тобі жінко !!!Я на колінах перед тобою...
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24.09.2023 15:20 Відповісти
Дякую, Мамо.
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24.09.2023 18:35 Відповісти
****, до слёз.
А орден Кошевому и пикалову.
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24.09.2023 20:24 Відповісти
 
 