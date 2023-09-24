Друге судно з українським зерном, яке пройшло тимчасовим коридором через Чорне море, прибуло до Туреччини
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Балкер Aroyat, який завантажений 17 600 тоннами українського зерна, прибув у Туреччину.
Про це пише France24, інформує Цензор.НЕТ.
За даними сервісів Marine Traffic та Vessel Finder, судно Aroyat перебувало біля південного виходу з протоки Босфор о 03:00 за Гринвічем у неділю.
Балкер Aroyat з українським зерном прямує до Єгипту.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар24.09.2023 10:42 Відповісти Мені подобається 2
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