2 182 11
Місцева влада заявила про атаку українського безпілотника на адмінбудівлю у Курську: Пошкоджено дах
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку нібито українського безпілотника на адміністративну будівлю у Курську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта.
"У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі", - запевняє він.
Старовойт переконує, що пошкоджено дах будівлі.
"Співробітники оперативних служб виїхали на місце", - додає російський чиновник.
Топ коментарі
+5 ПравдаЛюбка
показати весь коментар24.09.2023 10:43
+4 Muron
показати весь коментар24.09.2023 11:02
+4 Muron
показати весь коментар24.09.2023 11:03
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПравдаЛюбка
показати весь коментар24.09.2023 10:43 Відповісти Мені подобається 5
Психіатрична Лікарня 2
показати весь коментар24.09.2023 10:48 Відповісти Мені подобається 2
Muron
показати весь коментар24.09.2023 11:02 Відповісти Мені подобається 4
Muron
показати весь коментар24.09.2023 11:03 Відповісти Мені подобається 4
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар24.09.2023 11:48 Відповісти Мені подобається 1
Габриэль Руфусс
показати весь коментар24.09.2023 11:56 Відповісти Мені подобається 1
✘
Nick Nemo
показати весь коментар24.09.2023 12:03 Відповісти Мені подобається 0
Goga Gruzin
показати весь коментар24.09.2023 12:13 Відповісти Мені подобається 0
Николай 6be44be7
показати весь коментар24.09.2023 12:27 Відповісти Мені подобається 1
peninukk
показати весь коментар24.09.2023 16:50 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...