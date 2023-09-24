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Місцева влада заявила про атаку українського безпілотника на адмінбудівлю у Курську: Пошкоджено дах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,курська

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку нібито українського безпілотника на адміністративну будівлю у Курську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта. 

"У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі", - запевняє він.

Старовойт переконує, що пошкоджено дах будівлі.

"Співробітники оперативних служб виїхали на місце", - додає російський чиновник. 

Також читайте: Губернатор Курської області Старовойт заявив про 2 атаки дронами на Рильськ: Пошкоджено дах адмінбудівлі, вибито шибки

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
То як вам, кацапи спиться?
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24.09.2023 10:43
+4
має бути "Губернатор Курської області "Роман СтаровІйт "
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24.09.2023 11:02
+4
Маємо право використовувати натівське озброєння по "території УНР", - так Байден і Шольц сказали
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24.09.2023 11:03
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То як вам, кацапи спиться?
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24.09.2023 10:43 Відповісти
недолёт шахеда
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24.09.2023 10:48 Відповісти
має бути "Губернатор Курської області "Роман СтаровІйт "
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24.09.2023 11:02 Відповісти
Маємо право використовувати натівське озброєння по "території УНР", - так Байден і Шольц сказали
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24.09.2023 11:03 Відповісти
У мокши поехала крыша.
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24.09.2023 11:48 Відповісти
да и пихуй на вас свинособак.........................................
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24.09.2023 11:56 Відповісти
Братки, крышующие администрацию, в непонятках...
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24.09.2023 12:03 Відповісти
І навіщо? Там що, нема військових цілей? Ні нафтобаз, ні складів БК, ні розташування ворожих вояків і техніки?
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24.09.2023 12:13 Відповісти
Ого, цілий дах...
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24.09.2023 12:27 Відповісти
Ну, крыша у них повреждена давно и надолго
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24.09.2023 16:50 Відповісти
 
 