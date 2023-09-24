Місцева влада заявила про атаку українського безпілотника на адмінбудівлю у Курську: Пошкоджено дах

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку нібито українського безпілотника на адміністративну будівлю у Курську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта.

"У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі", - запевняє він.

Старовойт переконує, що пошкоджено дах будівлі.

"Співробітники оперативних служб виїхали на місце", - додає російський чиновник.

Також читайте: Губернатор Курської області Старовойт заявив про 2 атаки дронами на Рильськ: Пошкоджено дах адмінбудівлі, вибито шибки