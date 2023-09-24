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На Таврійському напрямку ЗСУ минулої доби знищили майже 160 осіб, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

22 вересня українські військові знищили 39 одиниць військової техніки російських терористів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Продовжується контрбатарейна боротьба та виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Тільки за тиждень воїни ОСУВ "Таврія" знищили 46 артилерійських систем та мінометів противника, ще 25 – пошкодили", - зазначили у пресцентрі.

Втрати ворога за добу склали 159 осіб. Також було знищено 39 одиниць техніки терористів, зокрема:

  • 1 танк;
  • 1 ББМ;
  • 6 артилерійських систем;
  • ПТРК;
  • 27 БпЛА;
  • 2 автомобілі;
  • спецтехніку.

"Окрім того, знищено 3 склади боєприпасів", - додали Сили оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за добу на Таврійському напрямку знищили 51 одиницю російської техніки та понад 200 окупантів

Автор: Марина Макєєва
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Хробаки поспішають на концерт кабздона!
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24.09.2023 10:44 Відповісти
Не пишіть «знищили ОСІБ»! Це неправильно! Вони- не особи, а вороги, окупанти, колаборанти! Особи- це нейтральне слово більш відноситься до цивільних
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24.09.2023 11:03 Відповісти
 
 