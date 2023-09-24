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бойові дії (1740) Лиман (199) Куп'янськ (478) Євлаш Ілля (54)

На Лимано-Куп’янському напрямку біля Білогорівки в атаку пішли підрозділи "Шторм Z", сформовані із російських ув’язнених, - Східне угруповання військ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Окупанти кидають у бій біля Білогорівки кидають підрозділи "Шторм Z", які сформовані з ув’язнених РФ.

Про це в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу на Лиманському та Куп'янському напрямках відбулося боєзіткнення поблизу Білогорівки. Для спроби наступу окупанти використали підрозділ "шторм Z", але всі намагання ув'язнених росіян були зупинені. 557 разів загарбники використовували артилерію на цій ділянці фронту та 17 разів залучали авіацію. А ще здійснено 13 ударів ворожими дронами-камікадзе.

"Наші захисники ліквідували 76 окупантів. Також знищені російські БТР, самохідні артилерійські установки, гармати, автомобілі для перевезення особового складу та командно-спостережний пункт", - зазначив Євлаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони мають успіхи на Бахмутському та Кліщіївському напрямках, - Східне угруповання військ

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
Відео не дивився , але смайлик у твоєму коментарі не зовсім доречний - дійсно , знищені кацапи це чудово , але знищують їх ціною життя наших рідних військових , то ж ніякого сміху а злість ...... ((
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24.09.2023 11:16
+5
Знов Україна змушена поліпшувати криміногенну ситуацію у рашці.
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24.09.2023 11:16
+4
****, страна-урод. Какая-то гнойная язва, населённая червями, на теле человечества.
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24.09.2023 11:50
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Утилізація Z-тиків

https://www.youtube.com/watch?v=BimHilD_qxE
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24.09.2023 11:06 Відповісти
Відео не дивився , але смайлик у твоєму коментарі не зовсім доречний - дійсно , знищені кацапи це чудово , але знищують їх ціною життя наших рідних військових , то ж ніякого сміху а злість ...... ((
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24.09.2023 11:16 Відповісти
це щодо сміху

Хлопці підемо

Там на горі, на Маківці,
Там ся били січовії стрільці.

Приспів:
Хлопці, підемо, боротися будемо
За Україну, за вільнії права й державу.
Хлопці, підемо, боротися будемо
За Україну, за вільнії права.

Наші хлопці добре б'ються,
Йдуть до бою, ще й сміються.

Наша сотня вже готова,
Від'їжджає до Кийова.

Є в Києві злота брама,
На тій брамі синьо-жовта фана.

Є у Львові усусуси -
Україна бути мусить.

А ми хлопці, як ті перла,
Заспіваєм: "Ще не вмерла..."
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24.09.2023 13:12 Відповісти
Як в вагони посідали,
І так собі заспівали.

Там в Києві бій великий,
Там воює москаль дикий.

Там в Києві є висока брама,
А в тій брамі синьо-жовта фана.
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24.09.2023 13:16 Відповісти
А може і Україні потрібно зробити можливим дати засудженим ( не за серьезні правопорушення) можливість вітчизну захищати?

Може е такі добровольці?
Так чому б їм не дати такої можливість?

На війні зайвих солдатів не буває
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24.09.2023 20:09 Відповісти
це питання до Гаранта.
Чого Червінського не випускає? А члени Торнадо вже воюють.
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26.09.2023 08:57 Відповісти
Zek rush.
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24.09.2023 11:11 Відповісти
Знов Україна змушена поліпшувати криміногенну ситуацію у рашці.
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24.09.2023 11:16 Відповісти
....
Ведь мы не просто так, мы - штрафники.
Нам не писать "считайте коммунистом"!
...
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24.09.2023 11:37 Відповісти
Так ! Методи 2-ї світової пробують використати і сьогодні
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24.09.2023 12:11 Відповісти
Зеки кацапські в атаку пішли
це вже не смішно, а соромно за вЯлікую расєю 😡
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24.09.2023 11:38 Відповісти
"Z"-зомбаки!
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24.09.2023 11:38 Відповісти
М'ясними атаками й Зеками - "можєм пафтаріть" у ділі.
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24.09.2023 11:44 Відповісти
скільки в них тих зеків? 🤬
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24.09.2023 11:45 Відповісти
Майже всі.
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24.09.2023 14:02 Відповісти
****, страна-урод. Какая-то гнойная язва, населённая червями, на теле человечества.
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24.09.2023 11:50 Відповісти
А скільки коштує в росіі утримання одного зека.
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24.09.2023 11:52 Відповісти
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24.09.2023 11:58 Відповісти
зеків у них 433 000 ,у нас 48 000 .. а в Сан-Маріно налічується всього 2 в'язня на всю країну
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24.09.2023 12:19 Відповісти
мабуть стати в'язнем у Сан-Маріно дуже складно й дорого?
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24.09.2023 14:03 Відповісти
Коли українськи зеки штурмуватимуть позиції ворога, замість організації шахрайських схем в інтернеті?
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24.09.2023 12:19 Відповісти
Ніколи, по-перше в військо не беруть з судимістю,по-друге співпраця з державою то,, не по понятіях,,,свої заріжуть...
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24.09.2023 16:28 Відповісти
 
 