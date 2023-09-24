На Лимано-Куп’янському напрямку біля Білогорівки в атаку пішли підрозділи "Шторм Z", сформовані із російських ув’язнених, - Східне угруповання військ
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Окупанти кидають у бій біля Білогорівки кидають підрозділи "Шторм Z", які сформовані з ув’язнених РФ.
Про це в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу на Лиманському та Куп'янському напрямках відбулося боєзіткнення поблизу Білогорівки. Для спроби наступу окупанти використали підрозділ "шторм Z", але всі намагання ув'язнених росіян були зупинені. 557 разів загарбники використовували артилерію на цій ділянці фронту та 17 разів залучали авіацію. А ще здійснено 13 ударів ворожими дронами-камікадзе.
"Наші захисники ліквідували 76 окупантів. Також знищені російські БТР, самохідні артилерійські установки, гармати, автомобілі для перевезення особового складу та командно-спостережний пункт", - зазначив Євлаш.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=BimHilD_qxE
Хлопці підемо
Там на горі, на Маківці,
Там ся били січовії стрільці.
Приспів:
Хлопці, підемо, боротися будемо
За Україну, за вільнії права й державу.
Хлопці, підемо, боротися будемо
За Україну, за вільнії права.
Наші хлопці добре б'ються,
Йдуть до бою, ще й сміються.
Наша сотня вже готова,
Від'їжджає до Кийова.
Є в Києві злота брама,
На тій брамі синьо-жовта фана.
Є у Львові усусуси -
Україна бути мусить.
А ми хлопці, як ті перла,
Заспіваєм: "Ще не вмерла..."
І так собі заспівали.
Там в Києві бій великий,
Там воює москаль дикий.
Там в Києві є висока брама,
А в тій брамі синьо-жовта фана.
Може е такі добровольці?
Так чому б їм не дати такої можливість?
На війні зайвих солдатів не буває
Чого Червінського не випускає? А члени Торнадо вже воюють.
Ведь мы не просто так, мы - штрафники.
Нам не писать "считайте коммунистом"!
...
це вже не смішно, а соромно за вЯлікую расєю 😡