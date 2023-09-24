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Сили оборони ріжуть логістичні шляхи росіян на Бахмутському напрямку, - Східне угруповання військ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Українські військові працюють над тим, щоб перерізати логістичні маршрути російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку.

Про це заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут - Горлівка, яка знаходиться за 3 км від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА. Також у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до Бахмутського угруповання, це і траси, які ведуть з окупованої території. Проте ми продовжуємо зараз різати ці шляхи й продовжимо це робити далі, аби знекровити російське угруповання на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат", - зазначив він.

Також читайте: Сили оборони мають успіхи на Бахмутському та Кліщіївському напрямках, - Східне угруповання військ

Автор: Ірина Дашківська
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24.09.2023 11:11 Відповісти
техасская резня бензопилой 2023
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24.09.2023 11:28 Відповісти
Наші славні Воіни логістичні шляхи ріжуть і дуже успішно
ріжуть москальню ‼️
Молодці 😠🙏🏼❤️
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24.09.2023 11:34 Відповісти
 
 