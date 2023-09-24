УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11381 відвідувач онлайн
Новини Економіка
5 589 49
Дніпропетровщина (2408) дороги (1504) тендер (264)

Дніпропетровська ОВА провела тендери на ремонт доріг майже на 3 млрд грн після закликів Зеленського не займатися бруківкою, - "Наші гроші"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

дороги,будівництво,велике

Після того, як президент України Володимир Зеленський закликав місцеву владу припинити займатись бруківкою, а у ряді міст України пройшли протести людей проти невиправданих під час війни витрат, Дніпропетровська ОДА провела ударний тиждень. За кілька днів підопічні Сергія Лисака роздали на ремонти місцевих доріг 2,93 млрд грн. А загалом з середини серпня - 5,73 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Це дуже потужна роздача. В останнє стільки дорожніх підрядів ДнОДА роздавала ще під керівництвом Валентина Резніченка в останні місяці перед вторгненням.

Вочевидь, звільнення Резніченка, який роздавав мільярди фірмі своєї фітнес-подруги, мало на що вплинуло. Єдина зміна, це заміна подружкиної фірми "Будінвест-інжиніринг" на фірму "Інвестбуд", яка отримала замовлення розміром 570 млн грн на ремонт семи кілометрів дороги під Кривим Рогом.

Формально "Інвестбуд" належить ноунейму Богдану Кормі. Раніше її засновником був Дмитро Логвин, відомий дніпровцям як власник фірми "ЄРЦ КП", якій мерія Дніпра віддала право обслуговувати комунальні рахунки мешканців обласного центру за підвищеними тарифами.

Також читайте: Нові дороги в 2024 році не будуватимуть, - голова бюджетного комітету ВР "слуга народу" Підласа

Але по суті це схоже на перестановку доданків у назві підрядника ("Буд+Інвест" на "Інвест+Буд").

З судового реєстру відомо, що податківці ще кілька років тому звинуватили "Інвестбуд" у закупці дуже різних товарів "у контрагентів-постачальників, придбання яких по ланцюгу постачання не встановлено". Йшлось про придбання асфальту, щебню, пральних машин і холодильників, штанів, олії та інших товарів у фірм "Кірміком" і "Торгового дому "Буд-інвест". Зрештою суд постановив, що податківці не підтвердили своє звинувачення у фіктивності поставок, але сам факт співпраці з фірмами з кубла Резніченка-Дубінських залишився неспростовним.

І ще один нюанс свідчить про високий ступінь лояльності замовника.

Зазвичай державні замовник великих ремонтів доріг виставляють вимогу, аби учасники тендерів мали досвід виконання аналогічних робіт у розмірі до 100% від нового замовлення. Це зазвичай убезпечує від появи дрібних конкурентів на великих тендерах. Однак Дніпропетровська ОДА не виставила цієї вимоги. Єдиною вимогою було аби учасник надав хоча б один договір про ремонт доріг, укладений не раніше 2020 року. І у "Інвестбуду" якраз за все життя фірми якраз і був один єдиний підряд на ремонт дороги, отриманий у 2020 році. І розміром далеко не 570 млн грн, як зараз, а в десять разів менше - 55 млн грн.

"Давайте подумаємо, які відмазки буде ліпити влада щодо Великого асфальтування Дніпропетровщини під час війни:

(а) ну асфальтування за 5,7 млрд - це ж не бруківка за 8 млн, панімать нада разніцу вертікалєй і дельту в маржі;

(б) те, що дозволено государевій облдержадміністрації - не дозволено бику;

(в) Дніпро і Кривий Ріг ближче до фронту, ніж Київ і Закарпаття, тут військова техніка гайсає;

(г) На Запоріжжі не ремонтуємо дороги, бо на всіх прифронтових не вистачає;

(д) Ігноруємо і скандал стихне сам собою, українці звикли терпіти, коли їм мовчки ссуть в очі;

(е) ваш варіант", - пише у фейсбуці автор статті Юрій Ніколов.

Також читайте: Дніпропетровська ОДА оголосила тендерів на ремонт місцевих доріг на 3 мільярди гривень

Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня
Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 1489,03 ТОВ "Автомагістраль-Південь" Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 041202 Курилівка – Миколаївка – Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області (окремими ділянками) UA-2023-08-22-009838-a-c1
2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 570,66 ТОВ "Ростдорстрой" Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040507 Тернівка – Софіївка – /Кривий Ріг – станція Гейківка/ км 16+600 – км 24+950 Криворізького району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-011971-a-c1
3. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 570,00 ТОВ "УБФ "Інвестбуд" Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040509 Новопілля – Красівське – Веселе – Вільне – Солдатське км 11+500 – км 19+800 Криворізького району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-010180-a-a1
4. Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 497,78 АТ "ДнСЗ" Рамні рейки UA-2023-08-23-005307-a-a1
5. Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" 381,05 ТОВ "Поллі-сервіс" Матеріал, необхідний для виготовлення бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи та документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту UA-2023-09-19-010864-a-a1
6. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 300,50 ТОВ "Буд регіон" Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О042104 /Н-11/ – аеропорт км 16+300 – км 21+000 Широківського району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-012201-a-b1
7. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації 239,76 ТОВ ВКФ "Газводмонтаж" Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Новозаводська та просп. Миру від вул. Турбінна до НСВ ІІІ за адресою: вул. Миколаївська, 14, м. Миколаїв UA-2023-09-02-000201-a-b1
8. Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" 238,34 ТОВ "Поллі-сервіс" аркуші полікарбонату UA-2023-09-18-007262-a-a1
9. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації 235,81 ТОВ "Миколаївміськбуд" Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбінна, м. Миколаїв UA-2023-09-02-000199-a-b1
10. Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" 232,49 ТОВ "Поллі-сервіс" Матеріали для виготовлення бланків документів UA-2023-09-18-007399-a-a1

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Не можливо зупинити велике крадівництво коли великі крадії залишаються на своїх місцях...
показати весь коментар
24.09.2023 12:29
+11
Все для фронту...
Поставте поруч цифри витрат на добровольців ТРО, ДФТГ якіх повинні фінансувати місцеві ради в тому числі, і стане зрозуміло як "воює" місцева влада
показати весь коментар
24.09.2023 12:29
+9
Гниды вонючие не нажрутся никак
показати весь коментар
24.09.2023 13:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не можливо зупинити велике крадівництво коли великі крадії залишаються на своїх місцях...
показати весь коментар
24.09.2023 12:29 Відповісти
Гниды вонючие не нажрутся никак
показати весь коментар
24.09.2023 13:26 Відповісти
Значить, Україні - гаплик! Хто не згоден, доведіть протилежне! Такі крадіжки і афери під час війни не можуть здійснюватися без відома та участі тих, хто стоїть на найвищих щаблях влади! І це я ще не кажу про брудні оборудки із забезпеченням ЗСУ! Рєзніков не дасть збрехати ( доречі, куди він подівся?).
показати весь коментар
24.09.2023 14:09 Відповісти
Неможливо
показати весь коментар
25.09.2023 00:22 Відповісти
Нуу, мають з кого приклад брати.
показати весь коментар
24.09.2023 12:29 Відповісти
Все для фронту...
Поставте поруч цифри витрат на добровольців ТРО, ДФТГ якіх повинні фінансувати місцеві ради в тому числі, і стане зрозуміло як "воює" місцева влада
показати весь коментар
24.09.2023 12:29 Відповісти
"придбання асфальту, щебню, пральних машин і холодильників, штанів, олії...". Но это уже довольно старая новость, еще с лета. Это было до призыва не воровать. А значит, еще можно.
показати весь коментар
24.09.2023 12:32 Відповісти
Друзьям - все. Врагам закон
показати весь коментар
24.09.2023 12:32 Відповісти
При тому кошти мають бути, за радянською традицією, "асвоєни" до кінця року?
показати весь коментар
24.09.2023 12:33 Відповісти
Ну так. А не освоять - то на наступний рік коштів не виділять
показати весь коментар
24.09.2023 12:40 Відповісти
У заголовку - ОВА, у тексті - ОДА.
показати весь коментар
24.09.2023 12:38 Відповісти
Лисак має Telegram-канал. Повідомляючи у ньому про своє останнє призначення, він наголосив, що головний пріоритет для нього - оборона регіону на всіх фронтах.

«Раніше я служив в СБУ. У центральному апараті та обласних управліннях - в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Маю бойовий досвід в АТО. Тому і до роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко», - зазначив також новий голова Дніпропетровської ОВА.
показати весь коментар
24.09.2023 12:39 Відповісти
Чітко по відкатах!
показати весь коментар
24.09.2023 13:14 Відповісти
Так Опа сама винна,сказали заберуть кошти в громадах,от всі їх і тратять скоренько.
показати весь коментар
24.09.2023 12:46 Відповісти
Було вже?:"Царь хороший,бояре плохие!"
показати весь коментар
24.09.2023 12:46 Відповісти
Так ці дані уже передані відповідним органам чи знову,як сенсації на сторінці обговорення?
показати весь коментар
24.09.2023 13:01 Відповісти
Думаю, за відкат у мільярд Вова дозволив.
А що, такі гроші на дорозі не валяються!
показати весь коментар
24.09.2023 13:04 Відповісти
Так Зєлупа керівника ОВА і призначив, а значить всі ті "призиви" гра прутнем по клавішам, яких 73%
показати весь коментар
24.09.2023 13:13 Відповісти
А по іншим тендерам де "виготовлення бланків документів", обов'язково придбання тільки через посередника "Поллі-сервіс" ? А напряму, у державного комбіната "Україна", що війна заважає ???
показати весь коментар
24.09.2023 13:20 Відповісти
За ці гроші можна було б засипати кацапню дронами по всій лінії фронту (і це ж далеко не всі безглузді витрати і лише в одній області). Рашисти будують заводи для виробництва дронів та дедалі більше вкладають в **********, а у нас у будь-що, аби лиш не на оборонку. І дійсно, нащо витрачатися на дороге озброєння, якщо можна за невелику премію гопоті з ТЦК набрати хворих та дистрофіків, які платитимуть життям аби виграти час великим крадівникам?
показати весь коментар
24.09.2023 13:29 Відповісти
"Ударим тендером по бездоріжжю"
показати весь коментар
24.09.2023 13:33 Відповісти
Потому что "призывы" этого бениного Нарко Дегенерата и его поступки диаметрально противоположны, первое рассчитано на отупевших зелеДрочеров голобородько и т.д а второе на его хозяев беню, пинчука и ахмета ...
показати весь коментар
24.09.2023 13:33 Відповісти
У тексті "роздала". Що прям так - "роздала" ??

Чому багато хто думають, що ремонтувати дороги можна забезплатно ??
показати весь коментар
24.09.2023 13:34 Відповісти
Так это Зеля по заграницам жопу рвёт, деньги клянчит, чтобы в Украине свой маленький гешефт делать?
показати весь коментар
24.09.2023 13:35 Відповісти
Децентрализация во время большой войны не на пользу
показати весь коментар
24.09.2023 13:36 Відповісти
Недавно "хтось сказав" наші корупціонері не крадуть гроші яякі надходять із-за кордону,вони крадуть НАШІ БЮДЖЕТНІ КОШТИ,
показати весь коментар
24.09.2023 13:46 Відповісти
570млн на 7 км??? Це виходить 1км вартістю трохи більше 80млн?
2млн долярів за км????
Там, мабуть, розмітка платинова, а дорожні знаки - позолочені!
показати весь коментар
24.09.2023 13:47 Відповісти
так писали давно що при бубі ці на 1км дороги виросла в середньому десь втричі,от на стільки і "барахляться" ********,бо не думаю що якість тих доріх виросла втричі.
показати весь коментар
25.09.2023 00:39 Відповісти
чого там філатов сидить і мовчить,
щось раніше бочку котив на владу києва а сам тихенько гребе лопатою
показати весь коментар
24.09.2023 14:15 Відповісти
Філатов - то міська ОВА (законообрані мер і мерія) міста Дніпра.
Лисак - це призначений ЄрЗе-ками обласна військова адміністрація
показати весь коментар
24.09.2023 14:18 Відповісти
То не Лисак тендери (навіть так: липові тендери) провів.
То все провів ЄрЗе... та точніше: дермак! І більша частина відкату з того кримінально будівництва - для нього.
показати весь коментар
24.09.2023 14:15 Відповісти
Ті "заклики" Зеленського - то "біла ворона" для лохів. В (ж)ОПі чітко розуміють, що найбільші відкати ідуть від будівництва і ремонту доріг, інфраструктури, закупок матеріалів і обладнання. Тому жодного "гальма" на продовження "великого крадівництва" не було і не могло бути.
Негласна вказівка - робіть, як робили і відправляйте бабло "по етапу наверх".
показати весь коментар
24.09.2023 14:19 Відповісти
У мене питання такого плану:
Чому Президент«закликає»,а не заборонить і покарає винних?
показати весь коментар
24.09.2023 14:20 Відповісти
Бо, якщо воно почне "забороняти" і "карати", - то вони "заспівають" і всім *****.(піхва українською). Позавчора він був допущений до руки Д.Байдена (в Конгрес США його попросту не пустили) на дуже короткий час. І Президент США розпочав і закінчив бесіду словами (приблизно) - припиніть розкрадати власну країну!
показати весь коментар
24.09.2023 14:31 Відповісти
Що ти мелеш? У нас закон про децентралізацію! Якщо президент почне щось забороняти громадам і відбирати гроші, то його назвуть тираном, гітлером, сталіном, і галасу буде ще більше
показати весь коментар
24.09.2023 14:35 Відповісти
Ти звідки вилізло? А те що вже гроші забирають - це що?
То які закони ще не порушив зе?
показати весь коментар
24.09.2023 15:36 Відповісти
Почитайте закон коми безпосередньо підпорядковані ОДА-ОВА які проводять ці тендерні каруселі.
показати весь коментар
24.09.2023 16:28 Відповісти
от не ***** пердоляківець,твій буба його поховав,своїм ручним керуванням.
показати весь коментар
25.09.2023 00:40 Відповісти
Хоч вову вже і вбуй не сталять,або вові *****!
показати весь коментар
24.09.2023 15:47 Відповісти
Зеленський нездатен навіть контролювати корупцію, не те щоб її побороти.
показати весь коментар
24.09.2023 15:59 Відповісти
Все контролюється!Він її очолює,бо всі ці люди зайняли посади за його наказами!
показати весь коментар
24.09.2023 16:25 Відповісти
если так надо дать бабло строителям - пусть строят укрепления \ бомбоубежища \ тоннели и т.п. хотя, там придется отвечать а за дороги - нет.
показати весь коментар
24.09.2023 16:18 Відповісти
Люди вже не злі а люті від цієї безкарності несправидливості і брехні влади.Нічим хорошим це не скінчиться.Терпеть увірветься.
показати весь коментар
24.09.2023 16:21 Відповісти
Що б не казали що сам Зеленський не несе відповідальності та не причетний до цих людей ось вам наказ про призначення!
Указ Президента України від 7 лютого 2023 року № 65/2023 «Про призначення С.Лисака головою Дніпропетровської обласної державної..
показати весь коментар
24.09.2023 16:23 Відповісти
хто такий зеленський, щоб його слухали? головний в Україні це дєрьмак-як він скаже, так і буде. корупція з'їла нашу країну. 73% можете захищать свого головного корупціонера. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
24.09.2023 16:34 Відповісти
А Кривий Ріг - асфальтує! Знімається повноцінний асфальт, на дорогах без єдиної ями і швиденько кладеться інший... Донатимо на дрони! Під патріотичні скавчання Вілкулів.
показати весь коментар
24.09.2023 19:12 Відповісти
господи, когда эти люди нажрутся? Неужели у них нет ничего святого?
показати весь коментар
25.09.2023 21:34 Відповісти
 
 