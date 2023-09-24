УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11381 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
7 671 111
зерно (1240) Польща (5201) ембарго (164) Дуда (627)

Рішення про заборону на імпорт української агропродукції було правильним, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дуда

Польські фермери забезпечують продовольчу безпеку країни, тож ембарго на українське зерно – це правильне рішення.

Про це в інтерв'ю телеканалу TVP1 заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит", – підкреслив польський президент.

За його словами, українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський.

"Польському уряду довелось піти на радикальні кроки, щоб підтримати польських фермерів, захистити наш ринок і сільське господарство", – додав Дуда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські ЗМІ пишуть, що Україна зобов’язалася не видавати ліцензію на експорт зерна, якщо Польща чи Єврокомісія будуть проти

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський
Хотілося б почути пояснення з боку Польщі, як транзитний товар раптом опинився на внутрішньому ринку країни-транзитера.
Ну не може такого бути тільки за бажанням української сторони.
Транзит є транзит, імпорт є імпорт, в супровідних документах чітко вказаний кінцевий пункт.
показати весь коментар
24.09.2023 13:09
+18
Поляки протягом віків ставилися до Українців по бидлячому і по хамськи. У цьому відношенні вони нічим не відрізнялися (а де і "перепльовували") кацапів. Як і румуни і мадяри, доречі. Жодних ілюзій. Для ляха Україна - не більше, як буферна територія перед кацапською ордою, ляхи пам"ятають, що робили і що зроблять кацапи з Польщею, якщо туди вдеруться (якщо впаде Україна), і мабуть, не забули як сталися два історичних розділи Польщі. Чи пам"ять ясновельможному паньству відшибло?
показати весь коментар
24.09.2023 13:15
+16
Ну як можна українським чиновникам зрозуміти турботу уряду Польщі про якогось селянина-фермера,коли його можна просто заколошматити перевірками, забити налогами або просто забрати.
показати весь коментар
24.09.2023 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Українські бариги (єкспортєри)загнали нашіх фермерів у злидні..демпінгують на закупівлі і це дає змогу продавати збіжжя (і не тільки) по низькім цінам по всему світі. Поляки захищають своїх фермерів. Це не наші ЗЕлеуйобки.
показати весь коментар
24.09.2023 15:22 Відповісти
Так хай наші фермери самі везуть своє зерно куди хочуть! В чому проблема завантажити у фури і відвести?
показати весь коментар
24.09.2023 19:06 Відповісти
Ну, если украинское зерно идет через Польшу транзитом, допустим, в Египет или в Марокко - так в чем вопрос, а если по пути стараются в нарушение договоренностей сбыть зерно - то это немного западло по отношению к союзникам. Зачем это нужно делать?
показати весь коментар
24.09.2023 15:34 Відповісти
Дагаварьонності першою порушила польща, коли у червні заявила, що заборона на весь український агроекспорт триватиме до 15 вересня. А на календарі вже 24 число, а заборона триває.
показати весь коментар
24.09.2023 19:08 Відповісти
А по какой причине? Может, причина была та же?
показати весь коментар
24.09.2023 19:46 Відповісти
То есть решением Еврокомиссии демонстративно поляки подтёрлись.
показати весь коментар
24.09.2023 15:43 Відповісти
Про какой СОТ вы блеете?
Что вы млять знаете?
Там один базовый документ - двести страниц мелким шрифтом на бюрократическом английском!
показати весь коментар
24.09.2023 17:18 Відповісти
Цікава річ про яку зовсім не скажуть захисники "бідних польських фермерів" полягає у тому, що Євросоюз покриє збитки фермерів від дешевої агропродукції з України.
По-друге, дешева українська агропродукція вигідна пересічним полякам, бо вона знизить роздрібні ціни у продуктових магазинах, як це було вже у Чехії( так заявляла Чеська влада)
показати весь коментар
24.09.2023 19:18 Відповісти
Якщо ви думаєте, що дешеве зерно виграє війну?? то ви вже повинні бути в Москві зі своїм дешевим зерном.
показати весь коментар
24.09.2023 19:51 Відповісти
Шановні українці.
Через територію Польщі з самого початку постійно проходило транзитне зерно.
Заборона поширюється на його введення на польський ринок з міркувань захисту власної сільськогосподарської галузі.
Україна подала справу до СОТ.
Ви усвідомлюєте, скільки часу тривають такі справи ?
До 10 років, якому передувало розслідування врегулювання.
Навіть якщо Україна в цьому суді виграє... Цей суд не може нічого наказувати. це просто орган формування думки.
Ви не виграєте, тому що... 30% вашого зерна не відповідає фітосанітарним нормам Євросоюзу. Занадто багато пестицидів і гербіцидів.
Є одне питання.
НАВІЩО УКРАЇНА ВЗАГАЛІ ЦЕ ЗРОБИЛА, ЯКЩО ЦЕ НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ
Від чийого імені? Німецький?
Бачите, що через 5 днів ситуація в Україні не покращилася, а погіршилася. Німці вас обдурили... Ви підтримали їхню кандидатуру в Радбез ООН, самі наказали прибрати росіян. А Німеччина не підтримала ваш запит.
Це доводить, що німці ставляться до вас як до об'єктів. Запитайте себе... Чому вони так довго чекали, щоб дозволити вам видати LEO2???
Скільки танків ви отримали від них і коли? Вам після війни обіцяли танковий завод. Але... війну треба вигравати, кийками не зробиш. Вам також обіцяли LEO1... скільки штук ви отримали?
показати весь коментар
24.09.2023 19:47 Відповісти
розділ польщі у другу світову теж був правильний
показати весь коментар
24.09.2023 20:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 