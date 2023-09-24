Рішення про заборону на імпорт української агропродукції було правильним, - Дуда
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польські фермери забезпечують продовольчу безпеку країни, тож ембарго на українське зерно – це правильне рішення.
Про це в інтерв'ю телеканалу TVP1 заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
"Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит", – підкреслив польський президент.
За його словами, українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський.
"Польському уряду довелось піти на радикальні кроки, щоб підтримати польських фермерів, захистити наш ринок і сільське господарство", – додав Дуда.
Будь ласка, зачекайте...
Что вы млять знаете?
Там один базовый документ - двести страниц мелким шрифтом на бюрократическом английском!
По-друге, дешева українська агропродукція вигідна пересічним полякам, бо вона знизить роздрібні ціни у продуктових магазинах, як це було вже у Чехії( так заявляла Чеська влада)
Через територію Польщі з самого початку постійно проходило транзитне зерно.
Заборона поширюється на його введення на польський ринок з міркувань захисту власної сільськогосподарської галузі.
Україна подала справу до СОТ.
Ви усвідомлюєте, скільки часу тривають такі справи ?
До 10 років, якому передувало розслідування врегулювання.
Навіть якщо Україна в цьому суді виграє... Цей суд не може нічого наказувати. це просто орган формування думки.
Ви не виграєте, тому що... 30% вашого зерна не відповідає фітосанітарним нормам Євросоюзу. Занадто багато пестицидів і гербіцидів.
Є одне питання.
НАВІЩО УКРАЇНА ВЗАГАЛІ ЦЕ ЗРОБИЛА, ЯКЩО ЦЕ НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ
Від чийого імені? Німецький?
Бачите, що через 5 днів ситуація в Україні не покращилася, а погіршилася. Німці вас обдурили... Ви підтримали їхню кандидатуру в Радбез ООН, самі наказали прибрати росіян. А Німеччина не підтримала ваш запит.
Це доводить, що німці ставляться до вас як до об'єктів. Запитайте себе... Чому вони так довго чекали, щоб дозволити вам видати LEO2???
Скільки танків ви отримали від них і коли? Вам після війни обіцяли танковий завод. Але... війну треба вигравати, кийками не зробиш. Вам також обіцяли LEO1... скільки штук ви отримали?