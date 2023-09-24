У Курську вдруге за день чути вибухи. Губернатор Старовойт повідомляє про роботу ППО

У російському Курську вдруге за день неспокійно. Губернатор регіону Роман Старовойт повідомляє про роботу ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта.

"У Курському районі працює наша система ППО. Прошу мешканців зберігати спокій та у разі виявлення підозрілих предметів оперативно повідомляти інформацію за номером 112", - зазначив він.

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