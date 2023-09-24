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У Курську вдруге за день чути вибухи. Губернатор Старовойт повідомляє про роботу ППО
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У російському Курську вдруге за день неспокійно. Губернатор регіону Роман Старовойт повідомляє про роботу ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта.
"У Курському районі працює наша система ППО. Прошу мешканців зберігати спокій та у разі виявлення підозрілих предметів оперативно повідомляти інформацію за номером 112", - зазначив він.
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+16 Only
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+12 Максім ХОЙ 07fb0949
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+7 Евгений Пэ
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