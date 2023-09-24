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ППО (1861) Курськ (82)

У Курську вдруге за день чути вибухи. Губернатор Старовойт повідомляє про роботу ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,курська

У російському Курську вдруге за день неспокійно. Губернатор регіону Роман Старовойт повідомляє про роботу ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта. 

"У Курському районі працює наша система ППО. Прошу мешканців зберігати спокій та у разі виявлення підозрілих предметів оперативно повідомляти інформацію за номером 112", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцева влада заявила про атаку українського безпілотника на адмінбудівлю у Курську: Пошкоджено дах

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
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24.09.2023 14:36
+12
Есть прилет: при повторном ударе БПЛА по Курску поврежден НПЗ
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24.09.2023 14:47
+7
С Днём города,братский Курск!!!
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24.09.2023 14:33
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С Днём города,братский Курск!!!
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24.09.2023 14:33 Відповісти
То салюти мабуть...
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24.09.2023 14:44 Відповісти
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24.09.2023 14:36 Відповісти
😯 а што случілось?
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24.09.2023 14:38 Відповісти
Та сходка була в помЄщьЄнії і многа курілі... От і докурілісь...
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24.09.2023 14:46 Відповісти
Окупанти
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24.09.2023 15:48 Відповісти
недолёт шахедов
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24.09.2023 14:57 Відповісти
"Ни знаю я палитикай ни интересуюсь" (С)
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24.09.2023 15:41 Відповісти
Майте совість кобзон зірвав голос, а хор александрова сам не вивозить😁😁😁
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24.09.2023 14:43 Відповісти
323 человека открыли шампусик
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24.09.2023 16:39 Відповісти
Есть прилет: при повторном ударе БПЛА по Курску поврежден НПЗ
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24.09.2023 14:47 Відповісти
Мастер парковки: в притирочку, чтобы осколками не посекло
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24.09.2023 16:40 Відповісти
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24.09.2023 14:49 Відповісти
ага
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24.09.2023 15:07 Відповісти
это хорошо что работает ПФО , оно на головы лаптям падает
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24.09.2023 15:06 Відповісти
РосСМИ сообщили о мощных "прилетах" в Токмаке


По информации местных жителей, в результате работы российской ПВО травмированы гражданские.
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24.09.2023 15:12 Відповісти
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24.09.2023 16:02 Відповісти
Зачем тратить деньги на салют? Его бесплатно организуют местное ПВО
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24.09.2023 16:41 Відповісти
Оце круто, кацапи нафтобазою дрони збивають!!!
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24.09.2023 16:03 Відповісти
 
 