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На Таврійському напрямку ворог перевдягається в українську форму та не полишає спроб оточити Авдіївку, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,війна,зсу

Російські загарбники на Таврійському напрямку ворог намагався прорвати оборону ЗСУ у районах Сєверного та Авдіївки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росіяни цинічно продовжують порушувати правила ведення війни. Окрім постійного терору цивільного населення, як на ТОТ, так і з нашого боку, також фіксуються випадки перевдягання ворога в українську військову форму та ведення у такому вигляді бойових дій", - сказав він.

Речник Сил оборони зазначив, що РФ весь час пробує повернути втрачене, бо російським генералам, полковникам потрібно показувати хоч якісь результати, а їх у них немає. За його словами, тому росіяни просто женуть людей уперед і йдуть м’ясні штурми.

Також росіяни не полишають недолугих спроб оточити Авдіївку, і що минулої доби російська авіація завдавала ударів, зокрема, біля Авдіївки, Роботиного та Вербового.

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Але, за його словами, українські військові потихеньку йдуть вперед біля Роботиного і Вербового.

"Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог намагався прорватися у районах Сєверного та Авдіївки. На Мар’їнському напрямку окупанти вже вкотре атакували біля населеного пункту Мар’їнка. Також зафіксовано намагання просуватися у районі Побєди. За минулу добу зафіксовано 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - поінформував Штупун.

Відповідаючи на питання, чому він назвав атаки РФ на Авдіївку недолугими, він пояснив, що росіяни весь час зазнають втрат, відкочуються і знову йдуть по тих же напрямках. "Тобто, я рахую, як військовий, що це досить недолуго", - заявив речник і додав, що загальні втрати ворога за минулу добу склали 159 осіб.

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"Це дещо менше, ніж учора-позавчора, але ми це будемо максимально виправляти. Також знищено 43 одиниці його військової техніки, зокрема 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 27 різних безпілотників, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки. І минулої доби ворог втратив 3 склади боєприпасів", - поінформував Штупун.

Автор: Марина Макєєва
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Роман Донік

@donikroman

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4 ч

1. Насправді, глибоко по х… (по сараю), що там кажуть джерела в ОП. От зовсім. Подобається це комусь чи ні, є низка політиків, які марили припиненням війни, бо вважали що їм це вдасться. Бо їм задавалося, що справа не РФ, а в попередній владі.


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24.09.2023 14:43 Відповісти
Вони у всіх війнах використовували тактику з перевдяганням і про це слід пам'ятати. Ця наволоч не гребує нічим заради досягнення мети.
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24.09.2023 15:01 Відповісти
Перевдягання в форму супротивника кваліфікується як диверсія, або спроба такої, а на диверсантів не розповсюджуються права про захист військовополоненних. Побачили орка в нашій формі, або взутого в наші берци - вбивати без попередження. Вони знали на що йдуть і тому підписали собі смертний вирок.
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24.09.2023 15:50 Відповісти
Вони вже робили це торік в лісах під Купянськом, судячи з всього це практикується вагінерами і зеками.
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24.09.2023 16:16 Відповісти
можливо диверсія а може у них форми не вистачає вдягати мобиків, а нашої вони захопили на складах..
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24.09.2023 16:16 Відповісти
Це той момент, коли швидким ідентифікатором "свій-чужий" мала б бути українська мова.
Але, на жаль, добра половина українського війська нею не володіє взагалі.
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24.09.2023 16:51 Відповісти
Атаки не є недолугими. Це правильні атаки, але недостатньо правильні. Треба було б, щоб вони йшли в атаку колонами по три поротно
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25.09.2023 04:47 Відповісти
Речнику треба казати, що він "вважає", а не "рахує". ******* 200-тих кацапів.
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25.09.2023 04:54 Відповісти
Викликає тривогу велика кількість знищених кацапських дронів. Я уявляю, яка величезна кількість їх літає над нашими позиціями, щоб завдати ударів по наших захисниках. Треба, щоб Міноборони поставляло нашим Захисникам більше (якщо воно взагалі щось поставляє, а не волонтери) антидронових рушниць і тих же дронів
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25.09.2023 04:59 Відповісти
 
 