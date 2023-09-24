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Кременчук (221) обстріл (21421)

Удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 55 людей, серед них - 6 дітей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Міська влада Кременчука виділить матеріальну допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару 22 вересня.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч грн, ті, хто зазнав легких травм і лікуються амбулаторно - по 10 тисяч грн", - йдеться в повідомленні.

Міський голова зазначив, що станом на 24 вересня у Кременчуці 55 травмованих, з яких шестеро – діти. 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
А когда наши терпилы будут бить так, что у кацапов будет 55 пострадавших из гражданских? Или мы не такие?
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24.09.2023 15:17
+6
Ніколи по мирних бити ми не будемо.
Бо це значить нуль допомоги і скавчання на весь світ про«підлих нацистів-терористів»
Та й толку мало.
Труба знищувати аеродроми,літаки,кораблі,пускові установки.Що ми й робимо.
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24.09.2023 16:05
+3
Без навідників-координаторів на МІСЦІ, таке не обходиться!
Ждуни продовжують гадити та убивати Українців, а їм дають СТРОКА, як за *********!!
На ліхтарях вішати цих УБИВЦЬ, перед міськРадами!!
Але законотворцям внести зміни ВІДПОВІДНО до ПОТРЕБИ ЧАСУ, нехватає голосів…!! Навіть у ВРУ про це кажуть і розвозять соплі по вгодованих щоках, як у кнурів!
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24.09.2023 17:27
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А когда наши терпилы будут бить так, что у кацапов будет 55 пострадавших из гражданских? Или мы не такие?
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24.09.2023 15:17 Відповісти
до вашої цифри бажано дописати "0" всередені, а краще вкінці
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24.09.2023 15:21 Відповісти
Если вдарят то партнёры больше бомбочек не дадут. А своих у нас нет.
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24.09.2023 16:03 Відповісти
Отож. С такими партнерами....
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24.09.2023 17:24 Відповісти
Ніколи по мирних бити ми не будемо.
Бо це значить нуль допомоги і скавчання на весь світ про«підлих нацистів-терористів»
Та й толку мало.
Труба знищувати аеродроми,літаки,кораблі,пускові установки.Що ми й робимо.
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24.09.2023 16:05 Відповісти
цікаво що удар по Кременчуку стався в той день коли ми жахнули по штабу ЧФ в Севастополі ...Отвєтка за штаб ЧФ по Кременчуку здавався б дивним ...Але не просто Калібри були пущені з підводного човна , на все про все було 9 хв . Виходить що об'єкт в Кременчуці куди влучив Калібр був рівноцінний штабу ЧФ ?
Так що про це Цензор знов таки прийдеться Вам писати статтю пізніше ,коли знімуть гриф секретності
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24.09.2023 16:45 Відповісти
Та ціль зовсім неспіввідносна.а ось те.що звільниться дуже дорога земля на набережній в придніпровському парку наводить на деякі підозри.та будівля не експлуатується багато років.але належить нацгвардії. найгірше те.що в 30 метрах парк атракціонів.де завжди багато дітей.те,що постраждало лише 6-велика вдача!
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24.09.2023 20:56 Відповісти
Без навідників-координаторів на МІСЦІ, таке не обходиться!
Ждуни продовжують гадити та убивати Українців, а їм дають СТРОКА, як за *********!!
На ліхтарях вішати цих УБИВЦЬ, перед міськРадами!!
Але законотворцям внести зміни ВІДПОВІДНО до ПОТРЕБИ ЧАСУ, нехватає голосів…!! Навіть у ВРУ про це кажуть і розвозять соплі по вгодованих щоках, як у кнурів!
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24.09.2023 17:27 Відповісти
Для визначення геолокації об'єкта потрібно так небагато: вміти користуватися інтернетом. Тож не шукайте кота в чорному мішку. Навряд в місті знайдете таких недалеких. Ми ноги відриваємо за рашиську говірку, а за подібні речі відриватимемо щось суттєвіше.
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24.09.2023 19:04 Відповісти
про навідника ..подивився яких кадрів наше СБУ викрило і інтерв'ю у Золкіна там просто зомбі маньяки і совкодрочери вирішили активуватися під час війни щоб хоиґть якось втамувати свою совкову маніакальність здаючи позиції ЗСУ ..Я впевнений що такі дибіли здавалиб і позиції армії СРСР,аби себе якось проявити
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24.09.2023 18:49 Відповісти
 
 