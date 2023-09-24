Удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 55 людей, серед них - 6 дітей
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Міська влада Кременчука виділить матеріальну допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару 22 вересня.
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч грн, ті, хто зазнав легких травм і лікуються амбулаторно - по 10 тисяч грн", - йдеться в повідомленні.
Міський голова зазначив, що станом на 24 вересня у Кременчуці 55 травмованих, з яких шестеро – діти. 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина.
Топ коментарі
+8 Amarr Stuliy
показати весь коментар24.09.2023 15:17
+6 Юрий Викторович 4a8dfeac
показати весь коментар24.09.2023 16:05
+3 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар24.09.2023 17:27
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Будь ласка, зачекайте...
Бо це значить нуль допомоги і скавчання на весь світ про«підлих нацистів-терористів»
Та й толку мало.
Труба знищувати аеродроми,літаки,кораблі,пускові установки.Що ми й робимо.
Так що про це Цензор знов таки прийдеться Вам писати статтю пізніше ,коли знімуть гриф секретності
Ждуни продовжують гадити та убивати Українців, а їм дають СТРОКА, як за *********!!
На ліхтарях вішати цих УБИВЦЬ, перед міськРадами!!
Але законотворцям внести зміни ВІДПОВІДНО до ПОТРЕБИ ЧАСУ, нехватає голосів…!! Навіть у ВРУ про це кажуть і розвозять соплі по вгодованих щоках, як у кнурів!