Удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 55 людей, серед них - 6 дітей

Міська влада Кременчука виділить матеріальну допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару 22 вересня.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч грн, ті, хто зазнав легких травм і лікуються амбулаторно - по 10 тисяч грн", - йдеться в повідомленні.

Міський голова зазначив, що станом на 24 вересня у Кременчуці 55 травмованих, з яких шестеро – діти. 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина.

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