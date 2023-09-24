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Саудівська Аравія заявила про готовність взяти на себе роль посередника у переговорах між Україною та Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аравія,саудівська

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що Саудівська Аравія готова виступити посередником у врегулюванні "російсько-української кризи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Щодо російсько-української кризи (війни Росії проти України. - Ред.), то Королівство в черговий раз закликає до припинення цієї кризи, обмеження її негативних наслідків для безпеки та стабільності у всьому світі. Королівство наголошує на необхідності докладати всіх можливих зусиль для припинення цієї кризи та вирішення суперечок мирним шляхом, повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх", - зазначив він.

Бін Фархан Аль Сауд вказав на те, що керівництво КСА, у рамках підтримки спрямованих на встановлення миру міжнародних зусиль, надало свої добрі послуги задля звільнення полонених різних національностей, а також запросило Україну взяти участь у саміт Ліги арабських держав у Джидді.

"Крім того, на початку серпня минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій, і Королівство підтверджує свою готовність продовжувати прикладати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін знову заявляє, що готовий до переговорів для завершення війни

Нагадаємо, у Саудівська Аравія цього серпня приймала саміт у Джидді щодо української формули миру, де були присутні представники України, США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Китаю тощо.
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Топ коментарі
+57
Чуєш "російсько-українська криза" - відразу відправляй за кораблем.
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24.09.2023 16:27
+39
Про що тут говорити!? Кацапи ***** з України!
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24.09.2023 16:23
+28
"Щодо російсько-української кризи" Джерело: https://censor.net/ua/n3445362
Вираз "російсько-українсько криза" і посередник - речі не сумістні.
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24.09.2023 16:31
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Про що тут говорити!? Кацапи ***** з України!
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24.09.2023 16:23 Відповісти
Якби араби захотіли, то у них є дуже суттєвий важіль, яким вони можуть подіяти на московитів щоб ті зникли з України. Замість того щоб останніми роками скорочувати видобуток нафти та піднімати на неї ціну, могли б суттєво збільшити її видобуток, зменшити ціну і обвалити бюджет рашистської бензоколонки, у якої одразу не стане мільярдів на продовження загарбницької війни.
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24.09.2023 17:19 Відповісти
+ 100 !

вранці Крим та Донбас, ввечері договір
а иначе - никак

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24.09.2023 17:39 Відповісти
Чуєш "російсько-українська криза" - відразу відправляй за кораблем.
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24.09.2023 16:27 Відповісти
+ 100!

"...повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх."

не видно територіальної цілосності
а без цього - за рузьким кораблем по саудівським піскам, пішки...

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24.09.2023 17:45 Відповісти
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24.09.2023 17:46 Відповісти
Крім того: "...ЗБЕРЕЖЕННЯ безпеки, та ІНТЕРЕСІВ УСІХ..."
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24.09.2023 18:50 Відповісти
Татищо????? А чоиу?
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24.09.2023 17:55 Відповісти
Певно кацапи привезли дармового вівса його арабським скакунам..
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24.09.2023 16:28 Відповісти
Не скакунам , а вербдюдям ...
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24.09.2023 17:07 Відповісти
Посересерників шапіто... І більшість з них ніякі...
Підорафія повинна бути знищена!
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24.09.2023 16:30 Відповісти
Нажаль, у нас немає можливостей знищити ********. Хібащо вони самі влаштують у себе громадянську війну на тлі поразок.
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24.09.2023 18:36 Відповісти
Зелений колір починає дратувати.
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24.09.2023 16:31 Відповісти
А це був мій улюблений... Клята ze-шобла спаскудила(
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24.09.2023 20:42 Відповісти
Блин, да где же Антигуа? Они ещё не были посредниками... Они бы 💯 пудов порешали...
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24.09.2023 16:31 Відповісти
А Буркіна- Фасо ? Яка туткай ...лядь ще не засвітилася ?
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24.09.2023 16:34 Відповісти
Тогда уже стоит попросить помочь Науру. Они точно все помешают, если что введут миротворческий контингент в размере всего населения.
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24.09.2023 17:21 Відповісти
Сан Томе і Принсіпі потужніший гравець на міжнародній арені ніж Науру.
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24.09.2023 19:31 Відповісти
Ну это уже тяжёлая артиллерия. Они с марсианами переговоры ведут. Им не до того.
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24.09.2023 20:11 Відповісти
Ерітрею забули. А їм абідна
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24.09.2023 20:43 Відповісти
"Щодо російсько-української кризи" Джерело: https://censor.net/ua/n3445362
Вираз "російсько-українсько криза" і посередник - речі не сумістні.
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24.09.2023 16:31 Відповісти
!!!
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24.09.2023 17:08 Відповісти
Чому?
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24.09.2023 17:56 Відповісти
Тому що в Україні нема кризи, а є агресія росії. Чи можна довіряти посереднику який ігнорує цей факт?
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24.09.2023 18:10 Відповісти
1. А хіба агресія Росії проти України, не є кризовою ситуацією?
2. Будь-яким посередникам не можна довіряти. Особливо тим, яким глибоко пох, чим закінчаться бойові дії між нами і кацапами.
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24.09.2023 19:05 Відповісти
Є, але хто ж спричинив ту кризу марсіани?
Чому не сказати хоча б(!): "війна між Україною та росією" - бояться образити путіна? То який жи це посередник, коли він від початку покрива дії однієї з сторін.
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24.09.2023 19:11 Відповісти
І на додачу коли "криза в Україні" в якому тоді ранзі на цих переговорах буде росія?
Знову намагатиметься виставити себе посередником, розповідаючи про міфічні республіки?
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24.09.2023 19:23 Відповісти
1. Сказати термін ВІЙНА не можна, хоча б тому, що ніхто нікому війну не оголошував.
2. Посередник, якщо він дійсно хоче допомогти в завершенні бойових дій, повинен бути нейтральним до обох сторін.
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24.09.2023 19:33 Відповісти
І саме через нейтральність він не згадує одну із сторін?
«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт»
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24.09.2023 19:52 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що країна-посередник повинна виконувати роль прокурора? Звинувачувати? Я чомусь вважав, що завдання посередника, це посадити сторони за стіл переговорів.
Зрозумійте, врешті-решт, що більшості країн світу абсолютно плювати як і чим закінчаться бойові дії. Для них головне - це політичні дивіденди. От саме ми зуміли посадити сторони за стіл переговорів. Ні більше, ні менше.
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24.09.2023 20:02 Відповісти
Країна-посередник має бути нейтральною до обох сторін. В даному випадку приховується як причина що спричинила кризу, так і сторона з якою мають вести переговори.
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24.09.2023 20:07 Відповісти
1. Ще раз. Країна посередник не повинна визначати причину кризи. Вона навіть не є учасником перемовин. Вона лише організатор. Сподіваюсь, що ви це зрозумієте.
2, Сторони названі чітко. Перечитайте статтю ще раз. Там на самому початку вказано.
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24.09.2023 22:09 Відповісти
Хто сказав що Україна має бажання вирішити якусь там кризу??? Є заяви про деокупацію територій від російських військ(або їх виведення) - крапка.
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24.09.2023 22:45 Відповісти
P.S. Кризова ситуація між Україною та росією більш нейтральнішого не існує, але хіба таке влаштує кремлівського троля - тому допобачення.
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24.09.2023 23:08 Відповісти
Нас намагаються на пляшку посадити,а не «за стіл переговорів». Хто цього ТІПА «не розуміє» -той ворог України без варіантів
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24.09.2023 21:02 Відповісти
згоден. По сабжу Lexx Habermann - це навіть не зебіл, а мертвечуківський прихвостень.
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24.09.2023 22:11 Відповісти
Слухай тормозе не заважай....
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24.09.2023 22:44 Відповісти
їбать я вже в Америці хоча у Волинській област - телепорт
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24.09.2023 22:45 Відповісти
Повномасштабна війна - це не криза.
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24.09.2023 20:37 Відповісти
вони якісь ваговики в політиці чи це якісь ігри? лошадєвіч вчора вде сказав що до останнього руцкого будуть доказувати які вони дов....би
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24.09.2023 16:32 Відповісти
Дякуюємо, не треба.
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24.09.2023 16:33 Відповісти
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24.09.2023 18:15 Відповісти
Файсал бін Фархан заявив:
- Іхь бін больной! (с)
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24.09.2023 16:34 Відповісти
і дурной
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24.09.2023 18:40 Відповісти
лол. з такими формулюваннями хай разом з рашкою за кораблем пздує
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24.09.2023 16:46 Відповісти
Як лукашенко був посередником між пригожиним і путіним
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24.09.2023 16:51 Відповісти
у нас уже есть посредник - АТАКМС и ХАЙМЕРС , они нас помирят
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24.09.2023 17:00 Відповісти
💯!
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24.09.2023 20:45 Відповісти
Краще б той принц усунув би всі перепони, що перешкоджають збільшенню видобутку нафти.
От тоді б світові ціни, як у вісімдесятих роках минулого століття, обвалились до мінімуму і ніякі розмои про переговори з агресивною пітьмою не потрібні були б через економічну неспроможність такої продовжувати війну.
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24.09.2023 17:01 Відповісти
Кілька цікавих деталєк про Саудію :
1. Остання країна у світі яка відменила рабство (й це було на прикінці 20 століття !!!)
2. Єдина країна у світі де діє смертна кара через відрубання голови сокирою ката .
3. Країна , де найбільше число "злочинів" за які полагається страта . Одина з небагатьох де "супружню невірність" жінок страчують . Чоловікам це дозволяється . Також особливий "злочин" в цій країні є проникнення будь якого кафіра в Меку - за це теж смертна кара.
4. Одна з небагатьох країн , де жінки не мають й десятотої частини тих прав які мають чоловіки .
5. Й головне йще один "злочин" саудітів за який полагається виключно смертна кара який тільки 2 десятиріччя пройшло як Джорж Бушу вдалось "віменити" -- це т.з. нацисткий закон . "Юден фрай" ...
Ось така дивна країна ця Саудівська Аравія (СА) .

Те ,що там й досі купляють захопленних у рабство десь у Африці дівчат для гаремів висшої знаті (СА) -- це таке , це дрібниці .
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24.09.2023 17:05 Відповісти
Не тільки, африканських, на жаль. Азійських також
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24.09.2023 22:21 Відповісти
А ще там є газета "аль-Ватан".
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25.09.2023 10:39 Відповісти
Людина яка назвала агресію кризою, по-замовчуванню не може бути посередником.

Щось останнім часом развелось тих "посередників" як бліх на собаці.
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24.09.2023 17:06 Відповісти
Одні диктатори пруться в посередники. Особливо, коли це ***** конче потрібно.))
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24.09.2023 17:14 Відповісти
Шось тих посередників, як тарганів чи ваньок
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24.09.2023 17:14 Відповісти
Посередники...


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24.09.2023 17:23 Відповісти
єто же дичь какая-то... !
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24.09.2023 17:51 Відповісти
коли кацапи під Києвом були то такими посередниками і не пахло )
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24.09.2023 17:25 Відповісти
Якщо кандидат в посередники називає війну «кризою», то нехай цей посередник стоїть десь посередником між своїми верблюдами і ослами
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24.09.2023 17:28 Відповісти
А що ще може запропонувати Оман? Там вже колись були якісь домовленності але під "килимом".
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24.09.2023 17:32 Відповісти
Так вони тіж сами умови і привезуть, що були в Омані, де Херсон Лівоберіжжя.
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24.09.2023 17:51 Відповісти
тролятіна тебе видно як на долоні . Таваріщ сухав бл...
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24.09.2023 19:30 Відповісти
Які ще накуй переговори з террористами?
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24.09.2023 17:34 Відповісти
А про готовність надати українцям зброю для закінчення війни він часом не сказав??
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24.09.2023 17:38 Відповісти
Тре Кубань завоювати, тоді вони пійдуть на переговори. А так вони нічого не поймуть.
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24.09.2023 17:48 Відповісти
ліпше б залили весь світ нафтою-і ніяки посередники не потрібні
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24.09.2023 17:52 Відповісти
Які з абізян посередники? Вони й слів таких нещодавно не знали
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24.09.2023 18:14 Відповісти
Фейсал блд, яка !криза", провітрюй свою чалму іноді
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24.09.2023 18:35 Відповісти
Це ті хочуть бути переговорникам - що розчленовують людей в консульствах?
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24.09.2023 19:09 Відповісти
Как же зеленосяйный хочет 'договориться посередине'! То Оман, то Турция, теперь КСА. ЮАР и Бразилия не прошли...
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24.09.2023 19:39 Відповісти
Дайте більше дешевої нафти на світові ринки.
Тоді кацап здохне з голоду, звалить з України і можна починати переговори.
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24.09.2023 20:32 Відповісти
подібні намагання стати посередником вже не діють. Україна вже проходила власний шлях "толькоперестать стрелять, договоримся посередине". Не катить, навіть упороті 73/43%зебіли в цьому переконались. Потрібно, щоб в цьому переконалось цивілізоване світове суспільство.

Саме тому з формулою перемоги, яку я ще раз частково висловив тут, українській владі слід поспішити.
Хоча, підкреслю: чинна влада ЄрЗе не здатна запропонувати не те що світу, а й своїм союзникам... Можливо, це зроблять наступники... якщо вони будуть...
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24.09.2023 21:54 Відповісти
 
 