Саудівська Аравія заявила про готовність взяти на себе роль посередника у переговорах між Україною та Росією
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Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що Саудівська Аравія готова виступити посередником у врегулюванні "російсько-української кризи".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо російсько-української кризи (війни Росії проти України. - Ред.), то Королівство в черговий раз закликає до припинення цієї кризи, обмеження її негативних наслідків для безпеки та стабільності у всьому світі. Королівство наголошує на необхідності докладати всіх можливих зусиль для припинення цієї кризи та вирішення суперечок мирним шляхом, повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх", - зазначив він.
Бін Фархан Аль Сауд вказав на те, що керівництво КСА, у рамках підтримки спрямованих на встановлення миру міжнародних зусиль, надало свої добрі послуги задля звільнення полонених різних національностей, а також запросило Україну взяти участь у саміт Ліги арабських держав у Джидді.
"Крім того, на початку серпня минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій, і Королівство підтверджує свою готовність продовжувати прикладати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - резюмував він.
Нагадаємо, у Саудівська Аравія цього серпня приймала саміт у Джидді щодо української формули миру, де були присутні представники України, США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Китаю тощо.
Будь ласка, зачекайте...
вранці Крим та Донбас, ввечері договір
а иначе - никак
"...повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх."
не видно територіальної цілосності
а без цього - за рузьким кораблем по саудівським піскам, пішки...
Підорафія повинна бути знищена!
Вираз "російсько-українсько криза" і посередник - речі не сумістні.
2. Будь-яким посередникам не можна довіряти. Особливо тим, яким глибоко пох, чим закінчаться бойові дії між нами і кацапами.
Чому не сказати хоча б(!): "війна між Україною та росією" - бояться образити путіна? То який жи це посередник, коли він від початку покрива дії однієї з сторін.
Знову намагатиметься виставити себе посередником, розповідаючи про міфічні республіки?
2. Посередник, якщо він дійсно хоче допомогти в завершенні бойових дій, повинен бути нейтральним до обох сторін.
«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт»
Зрозумійте, врешті-решт, що більшості країн світу абсолютно плювати як і чим закінчаться бойові дії. Для них головне - це політичні дивіденди. От саме ми зуміли посадити сторони за стіл переговорів. Ні більше, ні менше.
2, Сторони названі чітко. Перечитайте статтю ще раз. Там на самому початку вказано.
- Іхь бін больной! (с)
От тоді б світові ціни, як у вісімдесятих роках минулого століття, обвалились до мінімуму і ніякі розмои про переговори з агресивною пітьмою не потрібні були б через економічну неспроможність такої продовжувати війну.
1. Остання країна у світі яка відменила рабство (й це було на прикінці 20 століття !!!)
2. Єдина країна у світі де діє смертна кара через відрубання голови сокирою ката .
3. Країна , де найбільше число "злочинів" за які полагається страта . Одина з небагатьох де "супружню невірність" жінок страчують . Чоловікам це дозволяється . Також особливий "злочин" в цій країні є проникнення будь якого кафіра в Меку - за це теж смертна кара.
4. Одна з небагатьох країн , де жінки не мають й десятотої частини тих прав які мають чоловіки .
5. Й головне йще один "злочин" саудітів за який полагається виключно смертна кара який тільки 2 десятиріччя пройшло як Джорж Бушу вдалось "віменити" -- це т.з. нацисткий закон . "Юден фрай" ...
Ось така дивна країна ця Саудівська Аравія (СА) .
Те ,що там й досі купляють захопленних у рабство десь у Африці дівчат для гаремів висшої знаті (СА) -- це таке , це дрібниці .
Щось останнім часом развелось тих "посередників" як бліх на собаці.
Тоді кацап здохне з голоду, звалить з України і можна починати переговори.
Саме тому з формулою перемоги, яку я ще раз частково висловив тут, українській владі слід поспішити.
Хоча, підкреслю: чинна влада ЄрЗе не здатна запропонувати не те що світу, а й своїм союзникам... Можливо, це зроблять наступники... якщо вони будуть...