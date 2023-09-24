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Цієї ночі невідомі диверсанти "розширили географію бавовни на території країни-агресора", - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти Знищили паливозаправник у Московській області РФ та 4 одиниці автомобільної техніки в Калузькій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міноборони України.

"В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях", - йдеться в повідомленні.

Зазанчається, що на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник.

На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

Фото та відео з міркувань безпеки будуть оприлюднені згодом.

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Топ коментарі
+38
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24.09.2023 16:49
+34
это то что надо-соотношение цена-качество.Таких ДРГ по три человека штук 100 по всей рф и вреда они наделают больше ,чем пару бригад.И теперь для зашиты складов,аеродромов,ВЧ,ЖД и тд нужно кучу ресурсов.Как например защитить нефтебазу где-нибудь в Перми?Роту охраны ставить?
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24.09.2023 16:53
+33
Даже такие казалось бы незначительные ежедневные потери выливаются в неплохую цифру потерь техники и средств в целом по итогам месяца или квартала, например. Так что каждый россиянин должен помнить: потери экономики россии будут расти, расходы бюджета на благополучие россиян будут сокращаться. Да и безопасных мест внутри россии больше нет. И единственный способ прекратить это - вывести свои войска из Украины. Подумай об этом.
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24.09.2023 16:52
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Это все комариные укусы, которые они вообще не замечают. Какой-то идиотизм а не статьи.
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24.09.2023 16:43 Відповісти
Даже такие казалось бы незначительные ежедневные потери выливаются в неплохую цифру потерь техники и средств в целом по итогам месяца или квартала, например. Так что каждый россиянин должен помнить: потери экономики россии будут расти, расходы бюджета на благополучие россиян будут сокращаться. Да и безопасных мест внутри россии больше нет. И единственный способ прекратить это - вывести свои войска из Украины. Подумай об этом.
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24.09.2023 16:52 Відповісти
это то что надо-соотношение цена-качество.Таких ДРГ по три человека штук 100 по всей рф и вреда они наделают больше ,чем пару бригад.И теперь для зашиты складов,аеродромов,ВЧ,ЖД и тд нужно кучу ресурсов.Как например защитить нефтебазу где-нибудь в Перми?Роту охраны ставить?
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24.09.2023 16:53 Відповісти
ДРГ "із 3 чєловєк" і шкоди принесе на 3 рублі.

ДИверсійно - розвідувальна діяльність - дороге задоволення. Тому і використовуються ДРГ переважно по об'єктах, які є ключовими, щоб нанести ворогові максимальну шкоду, коли відсутні засоби або можливість зробити це іншим чином.
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24.09.2023 17:10 Відповісти
ССО-малые группы.Основные удары по аэродромам(Вторая Мировая).Сейчас при помощи дронов и небольшого кол.боприпасов можно сделать гораздо больше.Плюс спрятаться группа из трех человек может гораздо проще(документы,знание языка,культуры).Это не классическая ДРГ которая временами ходит через линию фронта-это диверсанты которые действуют в глубоком тылу.Что дешевле бить по аэродромам ракетами(которых у нас нет) или дронами которые используют малые группы
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24.09.2023 20:17 Відповісти
К сожалению есть большой риск захвата или уничтожения этой группы. И вот тогда всё меняется местами в вопросе "что дешевле".
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24.09.2023 21:55 Відповісти
Ще минулого року, політ дрова над штабом чорноморського флоту рахувалось за подію. Над вашим крємлєм дрон вже літав…
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24.09.2023 16:54 Відповісти
Интересный термин "полит дрова"....
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24.09.2023 19:27 Відповісти
Дрона, описка
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24.09.2023 20:03 Відповісти
ти не шариш) це стратегія «Смерть від тисячі порізів» іншими словами знесилення ворога маленькими атаками
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24.09.2023 16:58 Відповісти
Укуси укусами, а ППО у кацапів просто на розрив
Тому і пропускають усе більше та більше
Партизанська війна деморалізує рашистів на фронті та у тилу
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24.09.2023 17:01 Відповісти
Не забувайте видати нагороди "невідомим диверсантам" 😉
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24.09.2023 16:45 Відповісти
У рсні це має бути по всій країні, щодня і щоночі.

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24.09.2023 16:48 Відповісти
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24.09.2023 16:49 Відповісти
офицеры офицеры ваше сердце под прицелом...
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24.09.2023 16:55 Відповісти
И не только сердце... 😀
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24.09.2023 22:35 Відповісти
Мне Нравится
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24.09.2023 17:07 Відповісти
Гранд Респект Невідомим диверсантам!
Головне - не зупинятися!
Слава Україні!
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24.09.2023 16:51 Відповісти
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24.09.2023 16:53 Відповісти
какие они не видомые ,это Зорян и Шкиряк
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24.09.2023 17:06 Відповісти
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24.09.2023 17:19 Відповісти
Не розвідка, а філіал Кварталу або дизель-шоу з шутками-прибаутками.
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24.09.2023 17:21 Відповісти
как говорит Галина Кондратьевна - "тебе на счет розвидки не стоит даже рыпаться "
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24.09.2023 17:24 Відповісти
Невідомим диверсантам-респект...
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24.09.2023 17:21 Відповісти
Дай Боже сил , натхнення та можливостей тим "невідомим диверсантам " рвонути кацапські арсенали , як колись нам їх підривали кацапи , ото буде бімба ((
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24.09.2023 17:32 Відповісти
Бойові комарі, накурилися вони..
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24.09.2023 17:55 Відповісти
гурме, ще можна побити шиби на маскві, нє?

а де той русско-бєлгородський лєгійон?
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24.09.2023 19:16 Відповісти
 
 