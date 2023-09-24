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Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо, - Зеленський привітав із святом 17 українських міст, два з яких знаходяться в окупації

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав із святом 17 українських міст.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Цієї суботи і неділі для сімнадцяти міст України – їхній особливий день. Серед цих сімнадцяти – вільні міста й міста, які треба визволити від російських окупантів. Остер – одне з найдавніших українських міст. Краматорськ. Немирів. Берислав. Золотоноша. Миколаївка. Городня. Гайворон. Вашківці. Соснівка. Новомосковськ. Підгородне. Гнівань. Бобринець. Батурин, чия історія пам’ятає і українську велич, і трагедію знищення окупантами. …

І Маріуполь. Мелітополь.

Кожна людина для нас має значення. І кожне місто має значення. Кордон між Україною та Росією – не лише абсолютно чіткий на політичній мапі державний кордон. А й кордон у людських душах. Українці не нищать, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть по чуже, а повертають своє. Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо. Кожному нашому місту я бажаю якнайшвидшої перемоги! Все для неї робимо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав із святом майже 50 українських міст, які відзначають свій день

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
Гівна кусок. Ти ж його здав, падлюка, а тепер будеш "звільняти" життями тисячів українців. Щоб ти подох.
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24.09.2023 19:08
+36
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24.09.2023 18:47
+33
Правильний заголовок - "Зеленський привітав із святом 17 українських міст, два з яких він здав окупантам"
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24.09.2023 19:12
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Закидає кацапів асфальтом!
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24.09.2023 21:08 Відповісти
СРСР за 20 років не зміг встановити технологичний паритет з Німеччиною перед 1939 роком, то шо ви хочете від Зе за 2 роки?
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24.09.2023 21:19 Відповісти
Україна 8 років не могли завоювати Донбас і Луганськ, а тут ваш клоун вирішив ядерну державу завоювати. Хороший клоун, розсмішив весь світ.
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26.09.2023 16:17 Відповісти
Во первых, его никто не собирается завоёвывать, Донбасс в блокаде, чтоб жизнь с РФ малиной не казалась .Во вторых, покажи заявление Зе где он обещал завевать территорию РФ.
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26.09.2023 16:37 Відповісти
Оці пафосні заяви на фоні новини що Залужного хочуть звинуватити в здачі Півдня виглядають дуже підозріло ...
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24.09.2023 21:27 Відповісти
Если клоун приходит во дворец, он не становится королём, но дворец становится цирком. Вот и на Украине сплошной цирк. Война уже почти проиграна, клоун ещё что-то пытается отвоевать. (Ну все понимают что это только на словах) На самом деле уже мясо кончилось, теперь всех беженцев с Запада собирает. Как клоун скал ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА.
А где клоун нашёл границы Украины, не понятно, в ООН Украина границы не регистрировала, а значит их нет, вся территория принадлежит СССР, а Россия правопреемник СССР.
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26.09.2023 16:09 Відповісти
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