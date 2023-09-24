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заповідник (73) Лавра (277) УПЦ МП (1093)

У Нижній Лаврі дотепер мешкає 40 ченців та мирян Московського патріархату, - заповідник

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

лавра,київ

Представники Української православної церкви Московського патріархату не повністю залишили територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виконувач обов'язків директора заповідника Максим Остапенко заявив ICTV.

"Щодо готельних корпусів, то ситуація залишається практично незмінною. Виїхали декілька осіб, інші продовжують там залишатися. Це близько 40 осіб: по 11 осіб у 57-му та 58-му корпусах. І близько 20 осіб у 54-му корпусі", зазначив він.

За словами Остапенка, персональні дані тих, хто відмовляється виїзджати з Лаври, отримали правоохоронці.

"Сподіваюся, що подальші дії вже визначені поліцією щодо цих осіб", - наголосив керівник заповідника "Києво-Печерська лавра".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заповідник "Києво-Печерська лавра" опечатав два корпуси, які використовувала УПЦ. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Всім копняка під сраку.
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24.09.2023 19:01
+24
Це ж Вам не Червінського саджати!
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24.09.2023 19:08
+19
40 фсбшних трутнів та їх личинки
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24.09.2023 19:05
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Всім копняка під сраку.
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24.09.2023 19:01 Відповісти
Та благословити кадилом по чолі!
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24.09.2023 19:19 Відповісти
Чому ці кацапський підари там мешкають ???!!!
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24.09.2023 19:47 Відповісти
Бомжі мабуть.
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24.09.2023 21:44 Відповісти
Викурити сіркою.
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24.09.2023 20:31 Відповісти
За рішенням суду , 130 000 ментів не можуть вивести на вулицю 40 ченців !!!
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25.09.2023 01:20 Відповісти
Заголовок - аґонь. Коротко і по суті.
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24.09.2023 19:04 Відповісти
40 фсбшних трутнів та їх личинки
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24.09.2023 19:05 Відповісти
миряни - це продукти їх життєдіяльності
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25.09.2023 08:28 Відповісти
Пришлите им военкоматовских тогда драпанут только пыль столбом станет.
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24.09.2023 19:06 Відповісти
Смешно. Там такие финансовые потоки вращаются, что ничего они не сделают
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24.09.2023 21:17 Відповісти
Де "вращаються" ?
Там бомжі живуть
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24.09.2023 22:59 Відповісти
єтятся в шахту відать . це праволавние скрєпи рпц
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24.09.2023 19:07 Відповісти
Це ж Вам не Червінського саджати!
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24.09.2023 19:08 Відповісти
Окупації рашистськими окупантами всієї України включно з св'ятинями має прийти кінець...
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24.09.2023 19:10 Відповісти
Якби наша рада соплі не жувала і прийняла закон відповідний.
В Україні ще повно попів московських.
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24.09.2023 19:11 Відповісти
Більщість той Ради зелена своїх дітей хрестила у кацапських попів.
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24.09.2023 19:29 Відповісти
Як казав зелений стефанчук не вистачає голосів бо слуги ******* московського попа.
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24.09.2023 19:30 Відповісти
пішліть туди дебере - дати піз*и кацапам - хай доведуть, що їх не треба посилати на мінні поля просто зараз
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24.09.2023 19:22 Відповісти
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24.09.2023 19:28 Відповісти
Як з патріотами то швидко розбираєтеся. А з прокацапською шоблою соплі жуєте. Нічого дивного -в ОПі їхні однодумці сидять.
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24.09.2023 19:28 Відповісти
Так це видно слуги там затишок знайшли
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24.09.2023 19:29 Відповісти
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24.09.2023 19:37 Відповісти
Не монахов а агентов ФСБ. И не мирян а инфицированных бациллой "рузьке мир". Не лечиться даже лоботомией. Только усыпление.
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24.09.2023 19:38 Відповісти
Яких "мирян" цензор ??? Скільки можна так ласково називати "росіяни" "миряни" . Орки вони орки. Нелюди . Істоти на двох лапах
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24.09.2023 19:40 Відповісти
Відключити водопостачання, електрику, можна зняти вікна на період ремонту. Так всюди поганих арендарів відселюють. Декілька днів і їх немає, без поліції, бійок, та конфліктів.
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24.09.2023 19:41 Відповісти
Річниця замаху на Якубовича яйцем ВИДЕО
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24.09.2023 19:47 Відповісти
Заповідник каже?? А він досі на касапській дупомові гундосить?? Чи Українську опанував??
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24.09.2023 19:49 Відповісти
Вот в который раз вылезла старая наша беда. Мы не дожимаем, не забиваем последний гвоздь в крышку гроба. Ну погнали вроде шваль кгб, мерседеса вроде упаковали---так нет же, мелочь оставили там. И беда осталась, и проблема не решилась. По закону церковь к государству не относится, мало рычагов воздействия у государства. Но ведь были факты гос-преступлений? Надо было всех и глушить, выселять, обыск, на Сизо пусть на сутки. Но помещения освободить полностью. А потом не пускать. На законном основании. Шваль богует теперь.
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24.09.2023 19:56 Відповісти
А арестовать и оштрафовать за самозахват,миллион юридических уловок можно найти,просто бакановцы и аваковцы явно опасаются помощников сивковича и тедеева засевших в больших офисах.
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24.09.2023 20:03 Відповісти
Та нашліть на них вже колекторів
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24.09.2023 20:06 Відповісти
Шапіто...
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24.09.2023 20:17 Відповісти
Да, не добили можуть размножитись і знову захопити лавру.
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24.09.2023 20:20 Відповісти
Чому московських попів досі не вигнали з української святині? Їм там не місце! Доведіть хоч одну справу до кінця!
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24.09.2023 20:24 Відповісти
На яких підставах? Захопили державну власність а держава з ними панькається як з яйцем писаним. Ченцям дати вибір - або в справжню православну церкву України і залишайтесь у монастирі або разом з примкнувшими бомжами - ***** до москви.
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24.09.2023 20:56 Відповісти
Типові «квартиранти» в Україні на халяву з московії, якими керують патрушев+гундяєв !!
Їх московітичекають в алапаєвську чи мухосранську, а вони в Україні ошивається!!
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24.09.2023 20:57 Відповісти
Хліб і вода, як зазвичай до ченців прийнято?
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24.09.2023 21:23 Відповісти
А серед цієї публіки є чоловіки ? Як що є, і громадяни України, тоді
до ВС Украіни, підносити 155мм до гармати. А як що не громадяни
України , то буцегарню, як шпигуни.
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24.09.2023 22:01 Відповісти
"мешкає 40 ченців та мирян"

ченців+мирян=чмирян

Виходить 40 чмирян))
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24.09.2023 22:19 Відповісти
А що з цього приводу думає місцеве ТЦК? Немає бажання заїхати кількома бусиками, роздати кілька десятків повісток і заробити премію? Чи "героїзму" вистачає виключно на те, аби групами по три-чотири людини схопити якогось хворого дистрофіка, який власної тіні боїться?
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24.09.2023 22:19 Відповісти
ви йдіть на передову
а тут якихось сопливих кацапських бомжів не можуть вигнати з центра Києва
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25.09.2023 00:03 Відповісти
Всё должно быть юридически безупречно, иначе вонь будет на весь мир!
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25.09.2023 10:12 Відповісти
 
 