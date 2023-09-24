4 652 42
У Нижній Лаврі дотепер мешкає 40 ченців та мирян Московського патріархату, - заповідник
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Представники Української православної церкви Московського патріархату не повністю залишили територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виконувач обов'язків директора заповідника Максим Остапенко заявив ICTV.
"Щодо готельних корпусів, то ситуація залишається практично незмінною. Виїхали декілька осіб, інші продовжують там залишатися. Це близько 40 осіб: по 11 осіб у 57-му та 58-му корпусах. І близько 20 осіб у 54-му корпусі", зазначив він.
За словами Остапенка, персональні дані тих, хто відмовляється виїзджати з Лаври, отримали правоохоронці.
"Сподіваюся, що подальші дії вже визначені поліцією щодо цих осіб", - наголосив керівник заповідника "Києво-Печерська лавра".
Топ коментарі
+28 Gary Grant
показати весь коментар24.09.2023 19:01
+24 Only
показати весь коментар24.09.2023 19:08
+19 степан степаненко a38d65a1
показати весь коментар24.09.2023 19:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Там бомжі живуть
В Україні ще повно попів московських.
Їх московітичекають в алапаєвську чи мухосранську, а вони в Україні ошивається!!
до ВС Украіни, підносити 155мм до гармати. А як що не громадяни
України , то буцегарню, як шпигуни.
ченців+мирян=чмирян
Виходить 40 чмирян))
а тут якихось сопливих кацапських бомжів не можуть вигнати з центра Києва