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Українським військовим знадобиться близько трьох місяців, щоб навчитися використовувати ракети Taurus, - Bild

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,taurus

Українським військовим потрібно близько трьох місяців, щоб опанувати використання далекобійних ракет німецького виробництва Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

За інформацією Bild, навіть якщо ракети поставлять Україні найближчим часом, проблемою стане тривалий термін навчання українських військових.

"Усі аргументи відомства канцлера за затримку (поставок Taurus. - Ред.) тепер недійсні. Розум підказує, що Taurus мають поставити негайно. Те, як крилаті ракети важливі для України, ми побачили нещодавно, після атаки на штаб російського Чорноморського флоту", - наводить видання слова експерта та політика Маркуса Фабера.

Однак виробник ракет вважає, що на підготовку ЗСУ до використання Taurus піде близько трьох місяців.

"Українці вперше запросили (ракети Taurus. - Ред.) понад чотири місяці тому. Цей час можна було використати для успішного завершення навчання", - заявив Фабер.

Також читайте: Передача Україні ракет ATACMS від США може спонукати Німеччину надати ракети Taurus, - The Wall Street Journal
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Топ коментарі
+31
????? На кого ця маячня розрахована? На тупих виборців жоповтіка?
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24.09.2023 19:28
+28
Та і про Хімарси теж саме ліпили, а потім самі припухали від наших можливостей ними володіти.
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24.09.2023 19:31
+25
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24.09.2023 19:36
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????? На кого ця маячня розрахована? На тупих виборців жоповтіка?
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24.09.2023 19:28 Відповісти
а хто по вашому читає Bild?
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24.09.2023 19:59 Відповісти
Ага, Storm Shadow уже пускаем, эти не можем... Хотя это одна и та же ракета, тока то английская, а это немецкая, как и скальпы французские.
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24.09.2023 20:03 Відповісти
вангую що вона взагалі нікчемна раз таки манси навколо неї
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24.09.2023 20:39 Відповісти
я тебя разочарую эта ракета совершенно другая(ничего не имеющая общего с выше перечисленных тобой)таурус мощнее и почти в два раза превосходит по дальности англо-французскую.
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24.09.2023 22:54 Відповісти
« Ми не дамо Україні танки Леопард у 2023 році»- Шольц , 2022.
(І не дали, бо більшість танків леопард були нередані у «не працюючому стані»)

Ми ще не приняли рішення по ракетам Таурус- Піздоріус, 2023.

Украінці не здатні управляти ракетами Таурус та їм надо ще 3 місяця на навчання…

«Системна політика саботажу» путін-ферштейн у дії.
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24.09.2023 20:44 Відповісти
теж саме казали з штормшедл
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24.09.2023 19:29 Відповісти
Та і про Хімарси теж саме ліпили, а потім самі припухали від наших можливостей ними володіти.
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24.09.2023 19:31 Відповісти
Це повний піздьож !!!
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24.09.2023 19:45 Відповісти
не таурус, а якісь нанотехнології
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24.09.2023 19:31 Відповісти
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24.09.2023 20:39 Відповісти
Мабуть доведеться німецьку мову вчити?
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24.09.2023 19:32 Відповісти
Там все значно складніше - баварську мову германського діалекту.
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24.09.2023 19:35 Відповісти
Не просто дойчешпрахе а швабский диалект.
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24.09.2023 19:35 Відповісти
Ніт - там ше складніше і все впирається в тевтонські слова які втрачені на полях Італії.
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24.09.2023 19:39 Відповісти
Подати в суд на італійців як нащадків Гая Марія, який грохнув тевтонів.
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24.09.2023 20:31 Відповісти
Гай Марій не Чинхізхан - мільонів нащадків в нього не має .
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24.09.2023 20:38 Відповісти
ніхт, намалюємо балкенкройци і вперед
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24.09.2023 19:59 Відповісти
А это, что Крестокрыл из Звёздных войн или даже сама "Звезда смерти"?
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24.09.2023 19:34 Відповісти
Фигли того T-65;умеешь лендспидером управлять-считай и T-65 почти умеешь.
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24.09.2023 20:10 Відповісти
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24.09.2023 19:36 Відповісти
Було таке...шо америкоси попросили акуратніше
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24.09.2023 20:02 Відповісти
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24.09.2023 19:39 Відповісти
Шукають відмазки як відтягнути передачу ракет. А такої дурні ще не висказували
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24.09.2023 19:39 Відповісти
ЗСУ на опануваня цих рает хватить три години.
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24.09.2023 19:42 Відповісти
і три дні - щоб їх покращити
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24.09.2023 19:50 Відповісти
і годину щоб ро..бати черговий штаб
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24.09.2023 19:56 Відповісти
І півгодини, щоб обійти обмеження щодо дальності ))
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24.09.2023 20:01 Відповісти
..ну і доповісти про виконання
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24.09.2023 20:03 Відповісти
Авіоніка Су-24 модернізована під штормшедл. Ввели ПЗ для таурса і все навчаня. Літуни народ грамотний. Шваби бздять, все ще бояться *****, в підсвідомості "гітлер капут"
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24.09.2023 20:16 Відповісти
мова про інженерів які "прокладають" шлях ракеті. Щоб повісити ракету на пілон багато розуму та знань не потрібно.
п.с. Скальпи вже давно жабоїди паредали а про пуски щось не чути, дивно чи не так.
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24.09.2023 20:43 Відповісти
Они что пилотируемые человеком? Первые шторм шэдоу очень эпичненько вынесли штаб русни в Луганске, и что? Три месяца потребовалось?
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24.09.2023 19:43 Відповісти
Да??? Може їм в рожу плюнути?? Чи вони думають що Ми такі тупі як вони - німці. А щоб ви розуміли - німці це європейські касапи...
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24.09.2023 19:44 Відповісти
Мабуть, склали думку про українців по результатам виборів 2019
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24.09.2023 20:36 Відповісти
Та ви головне надайте, а з використанням якось розберемося
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24.09.2023 19:45 Відповісти
АХАХАХ
Bild - кловани
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24.09.2023 19:45 Відповісти
ДОЛБАКИ из BILD, это у вас Германии 3 месяца учатся, как правильно ширинку растегивать, чтобы вынимая ЧЛЕН его не поцарапать.
А, наши хлопцы эти Таурсы за 3 недели освоят.
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24.09.2023 19:52 Відповісти
Я вас умоляю, какие нах 3 месяца? ЗСУ эффективно все делает экстерном
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24.09.2023 19:59 Відповісти
Три месяца - это в лучшем случае!
Лекции по географии, баллистике, физике, связь названия "Таурус" с зодиакальным созвездием...
П.С.
Пусть кацапы верят в три месяца, шоб когда прилетит были афигевшие - "А чьто это было?"
По факту - две недели: прицепили сюда, ввели координаты, задали маршрут и кацапам - "ТраурРус" !!!
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24.09.2023 20:18 Відповісти
ну, скажімо, так, у тауруса є можливість наземного пуску. в цьому випадку, так, треба деякий час на опанування і відпрацювання тактики застосування. а у випадку авіаційного старту - то шо тут думати: дали м'яч - ху-яч.
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24.09.2023 20:09 Відповісти
Які жартівники!
Потрібно просто кнопку натиснути.
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24.09.2023 20:13 Відповісти
Німці реально довбой@би,чи прикидаються?
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24.09.2023 20:15 Відповісти
Шапіто заразна штука...
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24.09.2023 20:16 Відповісти
коли ви хздите на мопеді, Вам треба три міяці вчитися іздити на байку.
мутняк якийсь
мабудь не хочуть надавати ракети ще півроку....
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24.09.2023 20:19 Відповісти
Охренеть!Это Державе где изобретают и пользуют собственные КР, и по совместительству франко-британские,овладевать Taurus 3 месяца? Тевтоны, вы с Луны свалились?
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24.09.2023 20:34 Відповісти
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24.09.2023 20:38 Відповісти
то має бути випалена земля
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24.09.2023 20:51 Відповісти
Це новина для росіян…. у нас кожен воділабуса знає що підкомендантську годуну ну клумбу потрібно заходити боком а виходити з буксом…)
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24.09.2023 20:50 Відповісти
Вже не знають яку відмазка придумати
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24.09.2023 20:53 Відповісти
"Bild" не те видання, щоб цитувати. Щоб це зрозуміти треба подивися на рос. редакцію - класика "хорошіє рускіє", венедиктов аля понять и простить, вже нова "зірка" левієв, шульман із тезисами про поганого царя та відмовою від змісту відповідальності та вини російського суспісльства..."повний букет".
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24.09.2023 20:56 Відповісти
Політичні анекдоти на Bild - курніков, ще ЗМІ хорошіх русскіх "живий труп\ехо", та соловей - в дебіл змі України.

Валерий Соловей о войне в Карабахе, союзниках Кадырова, убийстве Немцова и выпускниках МГИМО

Реальність Соловей: Путин умрёт от рака...если подавится. Те же источники - Путин собрался в Китай...?с терминальной стадией рака? - тут медицину переписать и Соловью Нобелевскую премию вручить.
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24.09.2023 22:09 Відповісти
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24.09.2023 21:24 Відповісти
Три дні на освоєння і то, якщо інструкцію не читати...
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24.09.2023 21:29 Відповісти
Ми отримаємо Тауруси не раніше чим Байден дасть відмашку.
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24.09.2023 21:30 Відповісти
хоч не сказали шо 3-х років
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25.09.2023 00:01 Відповісти
Ха! То вони ще Валєру не бачили!!!

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25.09.2023 00:46 Відповісти
Та давайте уже начинать епрст )
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25.09.2023 01:18 Відповісти
Та *******, яке у німців все складне.
Або просто німці тупі, що їм стільки часу звичайно на вивчення треба.
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25.09.2023 01:40 Відповісти
Як і підозрювали політологи, німці увязали свої Тауруси з Атакамсами. Дасть США,дамо і ми. Американці дали, тепер німці шукають нову відмазку про навчання. Хоча вірити Більду не завжди можна - вони для власного понта і не таке можуть зварганити.
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25.09.2023 03:13 Відповісти
Вам усе ********** , а це ,між іншим, цілком нормований термін для проходження різноманітних курсів в самій Німетчині. Той хто підтверджував свою спеціальність в бундесі, навряд чи може похвалитися меншим часом витраченим на підтвердження кваліфікації. Німці і не уявляють собі ,що можна обійтись меншим періодом навчання. Таке формалізоване суспільство.
А тепер я понию за "Нептуни" і "Громи". А якбиии-и-и...
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25.09.2023 09:01 Відповісти
 
 