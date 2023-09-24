Українським військовим знадобиться близько трьох місяців, щоб навчитися використовувати ракети Taurus, - Bild
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українським військовим потрібно близько трьох місяців, щоб опанувати використання далекобійних ракет німецького виробництва Taurus.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
За інформацією Bild, навіть якщо ракети поставлять Україні найближчим часом, проблемою стане тривалий термін навчання українських військових.
"Усі аргументи відомства канцлера за затримку (поставок Taurus. - Ред.) тепер недійсні. Розум підказує, що Taurus мають поставити негайно. Те, як крилаті ракети важливі для України, ми побачили нещодавно, після атаки на штаб російського Чорноморського флоту", - наводить видання слова експерта та політика Маркуса Фабера.
Однак виробник ракет вважає, що на підготовку ЗСУ до використання Taurus піде близько трьох місяців.
"Українці вперше запросили (ракети Taurus. - Ред.) понад чотири місяці тому. Цей час можна було використати для успішного завершення навчання", - заявив Фабер.
Будь ласка, зачекайте...
(І не дали, бо більшість танків леопард були нередані у «не працюючому стані»)
Ми ще не приняли рішення по ракетам Таурус- Піздоріус, 2023.
Украінці не здатні управляти ракетами Таурус та їм надо ще 3 місяця на навчання…
«Системна політика саботажу» путін-ферштейн у дії.
п.с. Скальпи вже давно жабоїди паредали а про пуски щось не чути, дивно чи не так.
Bild - кловани
А, наши хлопцы эти Таурсы за 3 недели освоят.
Лекции по географии, баллистике, физике, связь названия "Таурус" с зодиакальным созвездием...
П.С.
Пусть кацапы верят в три месяца, шоб когда прилетит были афигевшие - "А чьто это было?"
По факту - две недели: прицепили сюда, ввели координаты, задали маршрут и кацапам - "ТраурРус" !!!
Потрібно просто кнопку натиснути.
мутняк якийсь
мабудь не хочуть надавати ракети ще півроку....
Валерий Соловей о войне в Карабахе, союзниках Кадырова, убийстве Немцова и выпускниках МГИМО
Реальність Соловей: Путин умрёт от рака...если подавится. Те же источники - Путин собрался в Китай...?с терминальной стадией рака? - тут медицину переписать и Соловью Нобелевскую премию вручить.
Або просто німці тупі, що їм стільки часу звичайно на вивчення треба.
А тепер я понию за "Нептуни" і "Громи". А якбиии-и-и...