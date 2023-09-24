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енергетика (1659) Укренерго (583) Кудрицький Володимир (69) відключення світла (217)

Укренерго готова вже сьогодні покрити зимове споживання, "зиму точно пройдемо", - голова Укренерго Кудрицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кудрицький

Укренерго готова вже сьогодні покрити зимове споживання. Можуть виникнути складнощі, пов’язані з російськими обстрілами, але "енергосистема не розвалиться".

Про це заявив в ефірі телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

"Ми вже сьогодні були б готові транспортувати зимові обсяги електроенергії, під зимове споживання. Триває дуже активна, інтенсивна кампанія ремонтна і відновлювальна на електростанціях", - повідомив він. 

Кудрицький також зазначив, що було значно підсилено інженерний захист всіх видів енергооб’єктів магістрального рівня в системі, аби захистити підстанції та електростанції від потенційних російських атак.

Читайте: Ситуація стабілізувалась, дефіциту електроенергії у найближчі два місяці не очікується, – голова "Укренерго"

"Маючи за плечима досвід минулої зими, вже навряд чи ворог може чимось нас здивувати. Тому, думаю, зиму точно пройдемо. Можуть бути складності, пов'язані з обстрілами. Але енергосистема не розвалиться, буде працювати і справимося", - наголосив він. 

Щодо можливих відключень світла, Кудрицький наголосив, що це буде залежати від характеру, масштабу і успішності обстрілів. За його словами, найскладнішою буде ситуація у прифронтових регіонах, які заживлюються від резервної мережі.

"Ми не знаємо, якими будуть ці параметри, яку тактику буде застосовувати ворог. Але все, що можливо було зробити, щоб підготуватися, було зроблено. І ми продовжуємо зараз збільшувати запас міцності в енергосистемі для того, якщо навіть масовані обстріли і будуть, мінімізувати їхні наслідки", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар росіян пошкодив енергооб’єкти. Готуємось до всіх можливих сценаріїв, - Укренерго
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Топ коментарі
+16
запасаємось пальним, генераторами, "буржуйками", дровами, інверторами та аккумуляторами. заяву про травневі шашлики вже послухали, робимо висновки.
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24.09.2023 20:58
+12
ага, нагадує нинішного президента, який також думав, що країною керувать це як два пальця обиссять.
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24.09.2023 20:58
+10
значить точно буде ******* і треба готуватись до гіршого.
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24.09.2023 20:57
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Вау, як оптимістично
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24.09.2023 20:56 Відповісти
ага, нагадує нинішного президента, який також думав, що країною керувать це як два пальця обиссять.
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24.09.2023 20:58 Відповісти
Аж підозріло оптимістично
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24.09.2023 22:25 Відповісти
Сцукі не кажіть ГОП поки не перескочив !
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24.09.2023 22:45 Відповісти
значить точно буде ******* і треба готуватись до гіршого.
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24.09.2023 20:57 Відповісти
Але світло нам буде снитися..
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24.09.2023 20:57 Відповісти
запасаємось пальним, генераторами, "буржуйками", дровами, інверторами та аккумуляторами. заяву про травневі шашлики вже послухали, робимо висновки.
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24.09.2023 20:58 Відповісти
Це реклама, куди звертатись
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24.09.2023 21:02 Відповісти
для приватного будинку варіантів безліч,а як ви уявляєте масове встановлення буржуйок в багатоповерхівках наприклад,а генератори..Якщо кацапи почнуть нищити газорозподільчі компресорні мережі ту буде повна с...ака бо опалення зав'язане на газопостачання.
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24.09.2023 21:06 Відповісти
Нема електрики немає тепла - якшо в тебе індивідуальне газове опалення без електрики воно не працює .
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24.09.2023 21:35 Відповісти
інвертори ставили,а якщо немає газу то не тільки автономні котли зупиняться а ще й теплоцентралі,котельні,ТЕС які самі для себе ел.енергію виробляли.
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24.09.2023 21:38 Відповісти
"інвертори ставили" - а електрику звідки брати?
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24.09.2023 21:44 Відповісти
кум поставив акум на12V з машини..
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24.09.2023 21:52 Відповісти
Котел не смартфон і не ноутбук - жре він більше ( хоча якшо у вашого кума Тесла або інша електрична автівка то тоді питань не має).
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24.09.2023 21:56 Відповісти
Звичайно,якщо у вас не газовий а електрокотел то вам тільки електростанція допоможе)
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24.09.2023 22:14 Відповісти
Маю до вас запитання - для чого газовому котлу електрика ( і скільки чого може споживати)?
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24.09.2023 22:17 Відповісти
Є безліч інфо в інтернеті на ютуб подивіться що для чого.Коли безперервно включали вистачало на 10 годин,акум на 60Ампер.
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24.09.2023 22:30 Відповісти
в ********* котлі є циркуляційний насос та електронний блок управління якому потрібне постійне живлення...
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24.09.2023 22:33 Відповісти
Краще б заткнули пиз..ки!
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24.09.2023 21:00 Відповісти
Ці брехуни та злодії беруть приклад з Зелі !
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24.09.2023 21:01 Відповісти
Обычно после таких "оптимистических" заявлений, в действительности все происходит наоборот... По этому простым людям стоит хорошо подготовится самим. У чиновников, то может и не будет никаких проблем с электричеством.
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24.09.2023 21:01 Відповісти
Тіки спробуйте не пройти з такими цінами !!!!
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24.09.2023 21:01 Відповісти
Так еще ж не Новый год
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25.09.2023 02:06 Відповісти
Напевно в зРаду велисопедогенератори завезли...там крутити вміють не тільки колеса.
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24.09.2023 21:05 Відповісти
Педодегенераторы уже четыре года как завезли
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25.09.2023 02:07 Відповісти
Зрозуміло що треба говорити, навіть вірю що багато зроблено.Але слова,що кацапня мовляв,вряд чим здивує... якось самовпевнено.Сьогодні на якомусь ресурсі читав,що окупанти добре вчаться...І вибивати нам світло, будуть по любому... Короче,я на краще не надіюсь,минулий рік 2 через 4... навіть обстрілів не було по декілька тижнів.Графік до весни такий був.Дай Боже щоб не гірше...
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24.09.2023 21:05 Відповісти
Уже ж попереджали буде 12х12...
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24.09.2023 21:18 Відповісти
зебіцянкі-цецянкі, дурням радість ...
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24.09.2023 21:17 Відповісти
Знать будемо сидіти без світла.. ..давно живу в цій державі і знаю що балаболить влада--буде все навпаки ..
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24.09.2023 21:27 Відповісти
а куда вы денетесь
байден шороху навёл, коломойского закрыл, а вы, шушера сс"тесь теперь
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24.09.2023 21:32 Відповісти
Дивно, а хто САБОТУВАВ з 2019 року в Урядах, виконання положень та норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)!!
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24.09.2023 21:34 Відповісти
Не серйозно, якщо б він сказав що усі кому холодно будуть грітись у нього дома, то я б ще повірив. А так вони за свої обіцянки-цяцянки навіть в пику отримати не можуть. І усі такі в мілітарі кольорі і неголені, ну прямо з окопу комунально-енергетичного фронту, в гівно і мазут чомусь не обмазавсь для достовірності.
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24.09.2023 22:07 Відповісти
Зиму ми точно пройдемо, а от зі світлом чи без це вже кому як пощастить. Всі будинки і квартали у яких живуть чиновники та мажори вже підключено до критичної інфраструктури тому вимкнути їх буде неможливо, а для решти вже розробили графіки відключення світла і прохання не скаржитися та терпіти, бо в країні війна, - Укренерго.
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24.09.2023 22:40 Відповісти
А що, ***** згоден на таке?
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24.09.2023 23:14 Відповісти
А вас, дебілів, хтось за язик тягне? Здається вже час деяким чинушам невгамовні язики повідрізати на хрін.
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24.09.2023 23:22 Відповісти
Як Бог дасть, то пройдем, а як будемо на заяви та цяцянки надіятись, то точно навпаки буде
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25.09.2023 08:39 Відповісти
 
 