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Велика Британія (3702) вибори (6148) США (14537) допомога і підтримка (865)

Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів США, - голова міноборони Шаппс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грант,шаппс

Британія залишатиметься на боці України, навіть якщо у США оберуть президентом республіканця, який вирішить згорнути підтримку.

Про це заявив міністр оборони Грант Шаппс в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. 

В інтерв'ю BBC на запитання про те, що зробить Сполучене Королівство, якщо буде обраний президент-республіканець і він вирішить відмовитися від підтримки України, Шаппс сказав, що підтримка Києва Лондоном залишиться незмінною, а це питання він назвав спекулятивним.

"Мине деякий час, перш ніж ми побачимо, що станеться на виборах республіканців (за право змагатись із кандидатом від демократів - ред.), але ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч із нашими друзями в Україні", - зазначив Шаппс. Він підкреслив, що погоджується зі словами президента України Володимира Зеленського, що демократична Україна - також в інтересах США.

"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вдертися до сусіда, а потім продовжувати рух на Захід. І абсолютно важливо, щоб Путін не зміг вдертись до демократичного сусіда без наслідків, і саме тому Британія твердо стоїть, і ми продовжуватимемо це робити", – підсумував він.

Також читайте: Велика Британія збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року
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Топ коментарі
+11
Велика подяка і шана Британії.

Особливо в перші дні вторгнення її підтримка була незамінною і безцінною.
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24.09.2023 21:46
+8
Щиро дякуємо, Друзі.
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24.09.2023 21:47
+2
Україна 300 років геноциду пережила, знищення мільйонів українців бо кацапи вбивали беззахистних українців, а із західною зброєю не те що переживе, а переможе
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24.09.2023 22:33
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Велика подяка і шана Британії.

Особливо в перші дні вторгнення її підтримка була незамінною і безцінною.
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24.09.2023 21:46 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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24.09.2023 21:47 Відповісти
До речі, якщо на американських виборах виграє якесь республіканське чмо, і США перестануть допомагати Україні, то увесь тягар війни ляже саме на європейців: Євросоюз і Велику Британію. Про це варто пам'ятати
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24.09.2023 21:51 Відповісти
Это в том случае если х-ло не "убедит" их, а мне кажется, что он их быстро сагетирует.
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24.09.2023 21:58 Відповісти
ти ніхто і звати тебе ніяк але зараз намагаєшся закидати лайном половину американців
тільки за те що вони не хочуть підтримувати твій совковий корумпований стиль житт
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24.09.2023 23:12 Відповісти
як класик писав
"сидить на цвинтарі простягши загрібайла а якщо не даш той час обматюкають та плюнут на пальто що і в хімчистка потім не почистить"
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24.09.2023 23:19 Відповісти
Добто, той хто гроші тут неправдами сколотив, податки не платив і вивів по офшорах, до того ж прикупив особняки собі і дітям в Європі , обікравши три генерації украінців - той не чмо. А якщо республіканець скаже шо гроші зароблені в Америці мають там і працювати- той значить чмо. Республіканці нічого не обіцяли Україні і мусять дотримуватися передвиборчих обіцянок перед американцями, на відміну тих хто не чмо у нас. От хай цей не чмо , а краще перших два десятки цих не- чмошників і повернуть гроші. Тоді і Європа, можливо, витягне цей тягар без штатів.
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24.09.2023 23:19 Відповісти
Есть же и на западе нормальные, не скурвленные кацапами.
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24.09.2023 21:55 Відповісти
Це дуже добре, але, нажаль, у Великої Британії немає можливостей аби вливати в Україну стільки грошей та постачати стільки зброї та обладнання, як це роблять США. Без підтримки США Україна не матиме чим платити ні військовим, ні бюджетникам, а без їх зброї фронт впаде досить швидко, відтак, якщо вони припинять нас підтримувати - поразка неминуча.
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24.09.2023 21:57 Відповісти
Це і буде "рєшєниє канфлікта" та "справєдлівий мір" за Трампом.
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24.09.2023 22:01 Відповісти
Саме на це (і на те, що на виборах в ЄС перемогу здобудуть їх посіпаки) розраховують кацапи. Звісно, демократи і адекватна частина республіканців спробують протидіяти трампістам, але підтримка з США значно зменшиться і це матиме катастрофічні наслідки для нас.
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24.09.2023 22:07 Відповісти
"Лавров заговорил о признании территориальной целостности Украины в границах 1991 года.
И назвал условие.
Россия признает территориальную целостность Украины при условии выполнения Киевом обещаний, данных в Декларации о ее независимости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам работы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."

«Мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую она приняла, выходя из СССР. <…> Одним из главных для нас был момент, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы», - сказал он."

Это что, это как?
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24.09.2023 21:58 Відповісти
ета очєрєдной брєд сівай кабили-вот что ета...
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24.09.2023 22:00 Відповісти
Кацапські червоні лінії засобом ЗСУ трансформувалися у жиденькі коричнюваті Далі буде!
Слава ЗСУ!
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24.09.2023 22:03 Відповісти
Да! Всё это так! Героям Слава!
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24.09.2023 22:07 Відповісти
"Лавров добавил, что помимо этого в документе говорится об уважении прав национальных меньшинств и прямо упоминается русский язык. «В той редакции, при тех условиях мы поддерживаем территориальную целостность этого государства», - отметил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Киев сам нарушил эти принципы, якобы «начав войну» против Донбасса и Крыма. «У нас нет никаких проблем с территориальной целостностью Украины. Она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали его бомбить», - сказал он."
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24.09.2023 22:09 Відповісти
Кацапам віри немає. Тільки сила - Степан БАНДЕРА (1952 р.)
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24.09.2023 22:13 Відповісти
Тобто, якби комуняка кравчук не пообіцяв би не вступати до НАТи, росія Україну з срсру не видпустила б? Асі б вийшли, аУкрпїна залишилася б в срсрі?
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24.09.2023 22:20 Відповісти
Леонид Кравчук - первый президент Украины после распада СССР (1991-1994), причём здесь "отпустить или не отпустить" Украину из СССР? Как это?
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24.09.2023 23:32 Відповісти
Срср був "розпущений" 8.12.1991 р. Єльциним, Кравчуком і Шушкєвічем у Біловезькій Пущі. Так?
При цьому росія в особі імперця Єльцина домоглася від Кравчука і, вочевидь, від Шушкевича, обіцянки, (чесного слова "правовірного комуніста") що в базових документах про незалежність новоутворених держав - України та Білорусі - обов'язково будуть міститися положення про позаблоковий статус і про особливий статус "рускаґа єзика" - тобто "рускоязичноґо насєлєнія". Без цього росія відмовлялась визнати суверенітет України (щодо Білорусі - не знаю, та в даний момент це і несуттєво).
Що означало невизнання незалежності України з боку росії? Що для росії Україна залишилися Українською РСР у складі срср? Чи що Україна щезла як політичне утворення? Чи Україна стала регіоном росфедерації, як правонаступниці срср?
Чи що? Чи як?
Ось на чому ґрунтується моє формулювання, що росія не випустила б Україну з срср.
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25.09.2023 01:21 Відповісти
"..що в базових документах про незалежність новоутворених держав - України та Білорусі - обов'язково будуть міститися положення про позаблоковий статус і про особливий статус "рускаґа єзика" - тобто "рускоязичноґо насєлєнія". Без цього росія відмовлялась визнати суверенітет України"..
Где такое было написано? Фигня какая-то, не было такого.

"Що означало невизнання незалежності України з боку росії?"
Опять полная фигня, две независимые страны, и как может одна страна вдруг "не признать" независимость другой страны?
Между Украиной и россией в 1993 году был подписан "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", а в 2003 году в Киеве президенты Владимир Путин и Леонид Кучма подписали "Договор между Российской Федерацией и Украиной о государственной границе." Документ ратифицирован парламентами обеих стран к апрелю 2004 года. И все страны и ООН признали независимость Украины.
Так в чём вопрос?
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25.09.2023 08:39 Відповісти
"фіґню" (вона же "чушь,") з трибуни ООН несе "коняка, яка розмовляє".
І сьогодні мене вже не цікавить, що було написано в "Вєлікіх, Бєлих і Малих" договорах про "вічну дружбу". Мене, як "врача-общєствєнніка" цікавить "хід думок" у заралених мізках "членів" ********* політбюро ЦК росії.
Бо на підставі цих думок росія військовим шляхом вимагає від України виконання якихось "обіцянок", а у залі генасамблеї сидять "путінферштейни" і Лули з Сільвами і схвально кивають головами: "так, так, і не кажіть, фошизди ці українці, та й годі"...
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25.09.2023 13:49 Відповісти
Какой-то коммент, ни о чём..
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25.09.2023 15:03 Відповісти
це російська вибіркова логіка.

Всі зручні для росії пункти, які взяла Україна у 1991 році, мають виконатись (типу позаблоковий статус і інша параша)...

А росія , на думку росії, нікому нічого не повинна . лавров після цього сказу доуточнив, що ні про яке повернення до кордонів 1991 року не йдеться.
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24.09.2023 22:13 Відповісти
В Молдові та Грузії теж були проблеми з мовою, чи що? У них є єдина проблема, але постійна - розширення імперії. Чим більша ціна її розширення, тим їхні апетити слабші, от і все.
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25.09.2023 01:30 Відповісти
Боже бережи короля...
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24.09.2023 21:58 Відповісти
Всім світом дотиснуть. Трампа світ вже пережив, переживе і будь яке інше ресупбліканське недорозуміння
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24.09.2023 22:00 Відповісти
Світ може і переживе. А Україна - навряд.
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24.09.2023 22:11 Відповісти
Україна 300 років геноциду пережила, знищення мільйонів українців бо кацапи вбивали беззахистних українців, а із західною зброєю не те що переживе, а переможе
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24.09.2023 22:33 Відповісти
Україна колись зникне, але це стрвідсотково буде після знищення росії
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24.09.2023 22:53 Відповісти
Дякуємо, що мотивуєте росію протриматись мінімум 1 рік і не звалювати з України будь-якою ціною)
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24.09.2023 22:09 Відповісти
Погано діло, судячи зі всього Трамп виграє
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24.09.2023 22:16 Відповісти
Так і буде.
А у Франції - Лєпеніха, в Словаччині - Фіцо, в Німеччині до влади прийде АдГ...
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24.09.2023 22:23 Відповісти
Які вологі кремлівські фантазії, не дочекаєшся
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24.09.2023 22:35 Відповісти
А у москві Си?
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24.09.2023 22:55 Відповісти
Лепениху підозрюють зараз у розкраданні коштів, проти неї відкрита справа і їй світить до 10 років ув'язнення, сподіваюсь-таки посадять.

.https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/world/prokuratura-parizha-zvinuvatila-marin-le-pen-u-necilovomu-vitrachanni-koshtiv-yes-reuters-novini-svitu-amp-12402348.html

А от Фіцо, на жаль, швидше за все, переможе...
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25.09.2023 00:38 Відповісти
По відсоткам, то і трамп і Байден по 43% набирають (новина nyt двомісячної давності).
Паритет, при тому що Байден зараз при владі : йти на вибори, будучи при владі, складніше, а Байден витягує паритет.
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24.09.2023 22:38 Відповісти
і нічого поганого не станеться
якщо в Україні буде нова влада яка буде справді боротися з корупцією буде про-бізнес то підтримка буде майже гарантованою
території можна повернути а от довіру заходу і потенційних інвесторів без зміни корупційної системи не повернеш
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24.09.2023 23:37 Відповісти
Сейчас зеленский со своей шоблой с новой силой накинутся на Великобританию.
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24.09.2023 22:49 Відповісти
Ну так. Майже всі вже потроху "устают ат Украіни", лише "анґлічанка ґадіт".
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25.09.2023 13:32 Відповісти
Ні. Усі утомились від русні, рашистів і йолупів, які ріденько намагаються нагадити всюди де з'являються.
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25.09.2023 20:24 Відповісти
 
 