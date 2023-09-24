Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів США, - голова міноборони Шаппс
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Британія залишатиметься на боці України, навіть якщо у США оберуть президентом республіканця, який вирішить згорнути підтримку.
Про це заявив міністр оборони Грант Шаппс в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
В інтерв'ю BBC на запитання про те, що зробить Сполучене Королівство, якщо буде обраний президент-республіканець і він вирішить відмовитися від підтримки України, Шаппс сказав, що підтримка Києва Лондоном залишиться незмінною, а це питання він назвав спекулятивним.
"Мине деякий час, перш ніж ми побачимо, що станеться на виборах республіканців (за право змагатись із кандидатом від демократів - ред.), але ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч із нашими друзями в Україні", - зазначив Шаппс. Він підкреслив, що погоджується зі словами президента України Володимира Зеленського, що демократична Україна - також в інтересах США.
"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вдертися до сусіда, а потім продовжувати рух на Захід. І абсолютно важливо, щоб Путін не зміг вдертись до демократичного сусіда без наслідків, і саме тому Британія твердо стоїть, і ми продовжуватимемо це робити", – підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Особливо в перші дні вторгнення її підтримка була незамінною і безцінною.
тільки за те що вони не хочуть підтримувати твій совковий корумпований стиль житт
"сидить на цвинтарі простягши загрібайла а якщо не даш той час обматюкають та плюнут на пальто що і в хімчистка потім не почистить"
И назвал условие.
Россия признает территориальную целостность Украины при условии выполнения Киевом обещаний, данных в Декларации о ее независимости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам работы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."
«Мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую она приняла, выходя из СССР. <…> Одним из главных для нас был момент, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы», - сказал он."
Это что, это как?
Слава ЗСУ!
При этом Лавров подчеркнул, что Киев сам нарушил эти принципы, якобы «начав войну» против Донбасса и Крыма. «У нас нет никаких проблем с территориальной целостностью Украины. Она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали его бомбить», - сказал он."
При цьому росія в особі імперця Єльцина домоглася від Кравчука і, вочевидь, від Шушкевича, обіцянки, (чесного слова "правовірного комуніста") що в базових документах про незалежність новоутворених держав - України та Білорусі - обов'язково будуть міститися положення про позаблоковий статус і про особливий статус "рускаґа єзика" - тобто "рускоязичноґо насєлєнія". Без цього росія відмовлялась визнати суверенітет України (щодо Білорусі - не знаю, та в даний момент це і несуттєво).
Що означало невизнання незалежності України з боку росії? Що для росії Україна залишилися Українською РСР у складі срср? Чи що Україна щезла як політичне утворення? Чи Україна стала регіоном росфедерації, як правонаступниці срср?
Чи що? Чи як?
Ось на чому ґрунтується моє формулювання, що росія не випустила б Україну з срср.
Где такое было написано? Фигня какая-то, не было такого.
"Що означало невизнання незалежності України з боку росії?"
Опять полная фигня, две независимые страны, и как может одна страна вдруг "не признать" независимость другой страны?
Между Украиной и россией в 1993 году был подписан "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", а в 2003 году в Киеве президенты Владимир Путин и Леонид Кучма подписали "Договор между Российской Федерацией и Украиной о государственной границе." Документ ратифицирован парламентами обеих стран к апрелю 2004 года. И все страны и ООН признали независимость Украины.
Так в чём вопрос?
І сьогодні мене вже не цікавить, що було написано в "Вєлікіх, Бєлих і Малих" договорах про "вічну дружбу". Мене, як "врача-общєствєнніка" цікавить "хід думок" у заралених мізках "членів" ********* політбюро ЦК росії.
Бо на підставі цих думок росія військовим шляхом вимагає від України виконання якихось "обіцянок", а у залі генасамблеї сидять "путінферштейни" і Лули з Сільвами і схвально кивають головами: "так, так, і не кажіть, фошизди ці українці, та й годі"...
Всі зручні для росії пункти, які взяла Україна у 1991 році, мають виконатись (типу позаблоковий статус і інша параша)...
А росія , на думку росії, нікому нічого не повинна . лавров після цього сказу доуточнив, що ні про яке повернення до кордонів 1991 року не йдеться.
А у Франції - Лєпеніха, в Словаччині - Фіцо, в Німеччині до влади прийде АдГ...
.https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/world/prokuratura-parizha-zvinuvatila-marin-le-pen-u-necilovomu-vitrachanni-koshtiv-yes-reuters-novini-svitu-amp-12402348.html
А от Фіцо, на жаль, швидше за все, переможе...
Паритет, при тому що Байден зараз при владі : йти на вибори, будучи при владі, складніше, а Байден витягує паритет.
якщо в Україні буде нова влада яка буде справді боротися з корупцією буде про-бізнес то підтримка буде майже гарантованою
території можна повернути а от довіру заходу і потенційних інвесторів без зміни корупційної системи не повернеш