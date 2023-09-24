Є історичне рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 вересня у своєму зверненні до українців зазначив, що є історичне рішення про спільне виробництво зброї разом із США.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента.
Зеленський підкреслив: "Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу".
Топ коментарі
+14 alexandr shamov
показати весь коментар24.09.2023 21:55
+14 Старый зольдат
показати весь коментар24.09.2023 22:03
+12 kelt kant
показати весь коментар24.09.2023 22:18
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It also is very sad to read how many people chastise endlessly their current president (for building the roads as well) completely ignoring the things he's making for Ukraine in these ********* times.
As we all know - the grass is always greener on the other side. Isn't that true?
For the other commenter - I see it's very easy to comment on my country's flag. Again, it's very easy to forget how much US did, is doing, and will be doing to support you in this war.
Також дуже сумно читати, скільки людей нескінченно карають свого нинішнього президента (також за будівництво доріг), повністю ігноруючи те, що він робить для України в ці тривожні часи.
Як ми всі знаємо, трава завжди зеленіша з іншого боку. Хіба це не правда?
Для іншого коментатора: я бачу, що дуже легко коментувати прапор моєї країни. Знову ж таки, дуже легко забути, скільки США зробили, роблять і будуть робити, щоб підтримати вас у цій війні
Щодо коментаря у мій бік - мені не "легко" щось коментувати , просто з місця трішки видніше що у нас діється , аніж із-за океану , бо як у нас кажуть - я все це своєю дупою відчуваю , а не екраном телевізора , чи монітором ноутбука . І я ніколи не думатиму про консенсус із ідіотами навіть у "гіркій іронії " а буду їх тицяти пикою у лайно , як кота тицяють , і як не дивно - кіт це сприймає як науку , а не образу ((
Щодо пам"яті - я не прибічник коментарів про меморандуми , але якщо згадати деякі часи , то тоді США таки руку до роззброєння України приклали добре ( не згадуйте що місцеві зробили , то окреме питання ) так само як США парашку у той самий час від розвалу порятували , то ж пам"ять тим гарна , що іноді згадує приказку : "борг віддачею гарний" . Ну і крім того , ваші сенатори самі підтверджують що ваша допомога - вигідне фінансове вкладення для США , то ж іще не зрозуміло для кого ця допомога важливіша ...........
А іще - про зарплату вчителям по 4 кілобаксів, про 3 мУльярда дерев і про шашлики ти вже теж ******, тож і зараз "полноє довєріє і 100% одобрямс"....від залишків 73% лохторату у тебе буде...але це не точно.
SAMOLIT-95