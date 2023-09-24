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обстріл (21421) Сумська область (2243)

Протягом 24 вересня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини, зафіксовано 77 вибухів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Новослобідська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: здійснено пуск НАР з гелікоптера (4 вибухи) та мінометні обстріли (13 вибухів) та артобстріли (18 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано пуск НАР з гелікоптера (3 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів) та мінометів (14 вибухів).

Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано дрон камікадзе (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (4 вибухи)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби росіяни 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 101 вибух, загинула людина, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Росія, дуже прошу - досить, не обстрілюй більше Україну, забирай своїх людей на свої землі, і більше ніколи не приставай до України. Дякую.
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24.09.2023 22:35 Відповісти
Окупанти пишуть, що на курському аеродромі були вибухи,це ще в день, пошкоджено авіаційну техніку, кілька росіян подохли.
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24.09.2023 22:37 Відповісти
Владімір Сцянич каже скаро будєт атвєтка по харашім рузькім 😩
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24.09.2023 22:53 Відповісти
 
 