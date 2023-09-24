Під час повномасштабного вторгнення Росія намагалася викликати масовий голод в Україні, - The Guardian
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Юристи та правозахисники збирають для МКС докази того, що Росія намагалася у три етапи викликати в Україні масовий голод.
Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance Юсуф Хан вважає, що Росія використовувала в Україні голод як зброю в три етапи. Усе почалося з блокування ланцюжків постачання продовольства на початку вторгнення.
Як приклад наводять облогу Маріуполя. Постачати до міста продовольство було неможливо, а скористатися гуманітарними коридорами росіяни не давали.
Друга фаза, за словами Хана, – це знищення цивільної інфраструктури. Зокрема знищення запасів продовольства, води та джерел енергії в Україні. "Якщо знищуються необхідні цивільному населенню об'єкти, наприклад, руйнування енергоінфраструктури взимку, такі дії явно сплановані", – зазначив Хан.
У рамках цієї фази окупанти позбавили Миколаїв питної води, захопивши насосну станцію.
У третій етап входять спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських харчів. ЗС Росії атакували зернові об'єкти на Дунаї та створювали небезпечні умови в Чорному морі. Наприкінці липня і на початку серпня окупанти знищили 270 тисяч тонн продовольства, зазначається в публікації.
Компанія Global Rights Compliance до кінця 2024 року працюватиме з українськими прокурорами над формуванням досьє. Мета полягає в тому, щоб подати заяву згідно зі статтею 15 Римського статуту, яка дозволяє третім особам надсилати відомості про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС. Саме він і вирішуватиме, чи продовжувати справу.
Будь ласка, зачекайте...
"Путін думав придушити Європу"
Кремль почав прикручувати газовий кран задовго до вторгнення. Тоді Європа була вразливішою. ЄС десятиліттями дедалі міцніше прив'язувався до Росії новими трубопроводами, а російський газ покривав 40% усіх європейських потреб у ньому.
І ось, коли він був здавалося незамінним, підвладний Путіну "Газпром" почав планомірно скорочувати постачання. Це було ще за півтора року до вторгнення до України.
А після провалу військового бліцкригу Кремль відкрив другий фронт газової війни проти ЄС, сподіваючись викликати енергетичну кризу та соціальне невдоволення, щоб підірвати рішучість 27 країн Євросоюзу допомагати Україні захищатися.
Постачання скоротилося до історичного мінімуму.
Європа не здригнулася, почала дружно економити газ і витратила майже 1 трлн євро на підтримку населення та бізнесу та організацію альтернативних постачань дорогого зрідженого газу. На радість європейцям ще й минула зима видалася надзвичайно теплою.
Окрилений проміжною перемогою ЄС перейшов у контрнаступ і запровадив практично повне ембарго на купівлю російської нафти та нафтопродуктів. Газ під санкції так і не потрапив, проте, деякі країни ЄС відмовилися від нього добровільно.
BBC
Зубами ..цап..!! " Де тоді голод?
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Україні!
всі ці суди, прокурори....
проти мосКАЛів діє ТІЛЬКИ ЯДЕРНИЙ УДАР ПО КРЕМЛЮ!!!!