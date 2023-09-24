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голод (103) росія (47349) воєнні злочини (1575)

Під час повномасштабного вторгнення Росія намагалася викликати масовий голод в Україні, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Юристи та правозахисники збирають для МКС докази того, що Росія намагалася у три етапи викликати в Україні масовий голод.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ. 

Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance Юсуф Хан вважає, що Росія використовувала в Україні голод як зброю в три етапи. Усе почалося з блокування ланцюжків постачання продовольства на початку вторгнення.

Як приклад наводять облогу Маріуполя. Постачати до міста продовольство було неможливо, а скористатися гуманітарними коридорами росіяни не давали. 

Друга фаза, за словами Хана, – це знищення цивільної інфраструктури. Зокрема знищення запасів продовольства, води та джерел енергії в Україні. "Якщо знищуються необхідні цивільному населенню об'єкти, наприклад, руйнування енергоінфраструктури взимку, такі дії явно сплановані", – зазначив Хан.

Читайте: Понад 75 країн вимагають припинити використовувати голод як зброю, - Reuters

У рамках цієї фази окупанти позбавили Миколаїв питної води, захопивши насосну станцію. 

У третій етап входять спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських харчів. ЗС Росії атакували зернові об'єкти на Дунаї та створювали небезпечні умови в Чорному морі. Наприкінці липня і на початку серпня окупанти знищили 270 тисяч тонн продовольства, зазначається в публікації.

Компанія Global Rights Compliance до кінця 2024 року працюватиме з українськими прокурорами над формуванням досьє. Мета полягає в тому, щоб подати заяву згідно зі статтею 15 Римського статуту, яка дозволяє третім особам надсилати відомості про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС. Саме він і вирішуватиме, чи продовжувати справу.

Читайте також: Блокування РФ експорту українського зерна загрожує голодом для 250 мільйонів людей, - Мішель
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Топ коментарі
+19
Зато какой-то мyдaк в ООН "не увидел признаков геноцида" со стороны paшистов
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24.09.2023 23:09
+19
Нечем там понимать. За руzzкое стадо думает фюрер.
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24.09.2023 23:10
+8
Кацапы еще не понимают, шо они - уже проигранная нация.
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24.09.2023 23:08
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Кацапы еще не понимают, шо они - уже проигранная нация.
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24.09.2023 23:08 Відповісти
Нечем там понимать. За руzzкое стадо думает фюрер.
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24.09.2023 23:10 Відповісти
Дбр.ранок там
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24.09.2023 23:14 Відповісти
Да и то, пыня думает дупою, не подумал, шо его своя же кремлядь и грохнет за проигрыш. Вангую :пыне осталось октябрь-ноябрь.
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24.09.2023 23:14 Відповісти
Мацкварота упорота наволоч і балі асоціює себе з кацапами в Україні
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24.09.2023 23:26 Відповісти
Изначально были failed nation, неспособной создать гражданское общество, защитить свои права и т.д.
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24.09.2023 23:45 Відповісти
Зато какой-то мyдaк в ООН "не увидел признаков геноцида" со стороны paшистов
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24.09.2023 23:09 Відповісти
Тимоти Снайдер недавно давал интервью "Украинской правде", можете найти на ютубе и послушать. Суть в том, что если признать геноцид, то потом надо отвечать на вопрос "а что мы сделали, чтобы это предотвратить? а что мы сделаем, чтобы это наказать?".
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24.09.2023 23:47 Відповісти
таке враження, що путін став мєрзостью (як в Дюні) і віддав контроль якомусь древньому тирану, сталіну чи петру першому
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24.09.2023 23:15 Відповісти
"Росія намагалася викликати масовий голод в Україні" - це дуже стандартна, рутинна операція кремля.

"Путін думав придушити Європу"

Кремль почав прикручувати газовий кран задовго до вторгнення. Тоді Європа була вразливішою. ЄС десятиліттями дедалі міцніше прив'язувався до Росії новими трубопроводами, а російський газ покривав 40% усіх європейських потреб у ньому.

І ось, коли він був здавалося незамінним, підвладний Путіну "Газпром" почав планомірно скорочувати постачання. Це було ще за півтора року до вторгнення до України.

А після провалу військового бліцкригу Кремль відкрив другий фронт газової війни проти ЄС, сподіваючись викликати енергетичну кризу та соціальне невдоволення, щоб підірвати рішучість 27 країн Євросоюзу допомагати Україні захищатися.

Постачання скоротилося до історичного мінімуму.

Європа не здригнулася, почала дружно економити газ і витратила майже 1 трлн євро на підтримку населення та бізнесу та організацію альтернативних постачань дорогого зрідженого газу. На радість європейцям ще й минула зима видалася надзвичайно теплою.

Окрилений проміжною перемогою ЄС перейшов у контрнаступ і запровадив практично повне ембарго на купівлю російської нафти та нафтопродуктів. Газ під санкції так і не потрапив, проте, деякі країни ЄС відмовилися від нього добровільно.

BBC
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24.09.2023 23:17 Відповісти
Слава богу, що рузге тупість, лінь та дупорукість не дає змоги здійснити багато їхніх планів!
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24.09.2023 23:18 Відповісти
уже и так все понятно. Удушите этих ублюдков. Хоть юридически
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24.09.2023 23:28 Відповісти
Третій етап суперечить першим двом.
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24.09.2023 23:40 Відповісти
Стара присказка--" Ішов хохол, насрал на пол. За ним кацап.
Зубами ..цап..!! " Де тоді голод?
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25.09.2023 00:17 Відповісти
Весь Західний світ, РОЗУМІЄ це більш, ніж написали в Гардіан, але ООН тільки «»глибоко зхвильовано» КРИВАВИМИ діями московії, як члена РадБезу…
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Україні!
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25.09.2023 01:23 Відповісти
це все ні про що....
всі ці суди, прокурори....

проти мосКАЛів діє ТІЛЬКИ ЯДЕРНИЙ УДАР ПО КРЕМЛЮ!!!!
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25.09.2023 05:03 Відповісти
Кацапы совершили все международные преступления которые можно найти в книгах про международные преступления. А эти марионеточные шуты из МУС придумывают идиотские поводы, чтобы обойти все грешки Запада.
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25.09.2023 10:23 Відповісти
 
 