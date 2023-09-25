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Повітряні сили вночі 25 вересня попередили про пуски "Калібрів" з Чорного моря та запуск шахедів у напрямку Одеси. У ряді областей оголошено повітряну тривогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калібр

Вночі 25 вересня Повітряні сили ЗСУ попереджають про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та запуск шахедів по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

Згодом в ПС додали: "Одеська область - ударні БпЛА типу "Shahed" у вашому напрямку. Курс може змінюватись".

"Центральні та східні області - ракетна небезпека", - пізніше зазначили в Повітряних Силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У трьох областях загроза балістики, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Краще б патологоанатома
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25.09.2023 00:40
+8
Вже тихо. Відбилися)

Наші молодці !!!
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25.09.2023 00:30
+7
"Шахіди" наче летять до нас, але:

💥 Звуки вибухів:
- Тульська область, рф.
- Севастополь.
- Балаклава.
- Мис Фіолент.

🦫 Призупинена робота цивільних аеропортів москви, очікують на невідомі безпілотники.😕
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25.09.2023 00:26
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"Шахіди" наче летять до нас, але:

💥 Звуки вибухів:
- Тульська область, рф.
- Севастополь.
- Балаклава.
- Мис Фіолент.

🦫 Призупинена робота цивільних аеропортів москви, очікують на невідомі безпілотники.😕
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25.09.2023 00:26 Відповісти
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25.09.2023 00:29 Відповісти
Психічнохворий маньяк , який потребує негайного втручання психіатра 😡
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25.09.2023 00:33 Відповісти
Краще б патологоанатома
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25.09.2023 00:40 Відповісти
ты забыл еще про питер - там света нет блэк-аут в аэропорту
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25.09.2023 01:55 Відповісти
Вже тихо. Відбилися)

Наші молодці !!!
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25.09.2023 00:30 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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25.09.2023 00:34 Відповісти
Так і буде , бо ці вилупки не заслуговують на життя 😠
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25.09.2023 00:36 Відповісти
❗️РАКЕТИ 🚀 заходять в центр України, траєкторія північно-західна. Київщина в укриття!

В Києві подекуди «заїло» сирену.
Волає вже 10 хвилин.😕
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25.09.2023 00:37 Відповісти
Кропивницький - будьте в укриттях !
Рекети летять до вас 🙁
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25.09.2023 00:38 Відповісти
❗️Київщина, група РАКЕТ 🚀 на Вінниччині,
траєкторія знову північно-західна.🙁
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25.09.2023 00:40 Відповісти
Сирену в Києві ніяк не вимкнуть
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25.09.2023 00:44 Відповісти
Ракета летит 2000 км +/-
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25.09.2023 00:53 Відповісти
дальність пуску 2 600 км
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25.09.2023 13:55 Відповісти
За карабльом,шлендра болотная..
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25.09.2023 01:08 Відповісти
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25.09.2023 01:25 Відповісти
 
 