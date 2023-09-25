Повітряні сили вночі 25 вересня попередили про пуски "Калібрів" з Чорного моря та запуск шахедів у напрямку Одеси. У ряді областей оголошено повітряну тривогу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі 25 вересня Повітряні сили ЗСУ попереджають про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та запуск шахедів по Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Повітряних Сил ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"
Згодом в ПС додали: "Одеська область - ударні БпЛА типу "Shahed" у вашому напрямку. Курс може змінюватись".
"Центральні та східні області - ракетна небезпека", - пізніше зазначили в Повітряних Силах.
Топ коментарі
+10 Pavel Bortsevych
показати весь коментар25.09.2023 00:40
+8 Людмила Карпова 1aab15d4
показати весь коментар25.09.2023 00:30
+7 Amber
показати весь коментар25.09.2023 00:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
💥 Звуки вибухів:
- Тульська область, рф.
- Севастополь.
- Балаклава.
- Мис Фіолент.
🦫 Призупинена робота цивільних аеропортів москви, очікують на невідомі безпілотники.😕
Наші молодці !!!
В Києві подекуди «заїло» сирену.
Волає вже 10 хвилин.😕
Рекети летять до вас 🙁
траєкторія знову північно-західна.🙁