Під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. На місто знову летять крилаті ракети
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Під час повітряної тривоги вночі 25 вересня в Одесі було чути кілька вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
Перше повідомлення про вибух надійшло о 00:08.
"В Одесі знову пролунав вибух", - поінформувало видання о 00:13.
Пізніше, о 0-51 Повітряні сили зазначили: "Одеса - у вашому напрямку шахеди, онікси та калібри!!!"
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тримайтеся , одесити 🙁
Русня - горіти вам в пеклі всім, до сьомого коліна!
Як же добре мабуть бути таким кретином.
Якщо завтра з'явиться інформація про маштабний пожар в Одесі і скоріш за все це один із відомих об'єктів біля порта, то ти зізнаешся що гівноїд?
https://dumskaya.net/news/vozduh-v-odesse-slyshny-vzryvy-178997/
Очевидно, що основною чи одною з цілей був порт, як і в минулі атаки.
Тож все збито хіба що в твоїй дегенеративній голові як яєчниця.
Він вже багато років стояв мертвим, подейкували, що через похибки в проектуванні там всередині трищина йшла через всю будівлю.
Ті поци, звісно ж, написали що там вся будівля була напхана іноземними найманцями, правда ніхто не задався питанням, чому найманцям платять гроші за проживання в отелі, та ще й за 200 км від фронту.
І так - я, як одесит, знаю які канали одеські, а які тільки косять під одеські, а адмініструються із Сизрані.