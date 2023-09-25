Під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. На місто знову летять крилаті ракети

Під час повітряної тривоги вночі 25 вересня в Одесі було чути кілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Перше повідомлення про вибух надійшло о 00:08.

"В Одесі знову пролунав вибух", - поінформувало видання о 00:13.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили вночі 25 вересня попереджають про можливі пуски "Калібрів" з Чорного моря та запуск шахедів у напрямку Одеси. У центральних та східних областях оголошено повітряну тривогу

Пізніше, о 0-51 Повітряні сили зазначили: "Одеса - у вашому напрямку шахеди, онікси та калібри!!!"