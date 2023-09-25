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вибух (3766) Одеса (4021) повітряна тривога (436)

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. На місто знову летять крилаті ракети

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Під час повітряної тривоги вночі 25 вересня  в Одесі було чути кілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Перше повідомлення про вибух надійшло о 00:08.

"В Одесі знову пролунав вибух", - поінформувало видання о 00:13.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили вночі 25 вересня попереджають про можливі пуски "Калібрів" з Чорного моря та запуск шахедів у напрямку Одеси. У центральних та східних областях оголошено повітряну тривогу

Пізніше, о 0-51 Повітряні сили зазначили: "Одеса - у вашому напрямку шахеди, онікси та калібри!!!"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Дали вже відбій.

Русня - горіти вам в пеклі всім, до сьомого коліна!
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25.09.2023 01:19
+6
Так , це правда , запустили в сторону Одещини надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".
тримайтеся , одесити 🙁
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25.09.2023 01:01
+6
Пишуть, що по ракетам вже чисто, залишились грьобані балалайки.
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25.09.2023 01:05
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Ну вибухи і від збиття чутно, а от те що вони Онікси запустили - оце вже серьозно.
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25.09.2023 00:57 Відповісти
Так , це правда , запустили в сторону Одещини надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".
тримайтеся , одесити 🙁
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25.09.2023 01:01 Відповісти
Пишуть, що по ракетам вже чисто, залишились грьобані балалайки.
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25.09.2023 01:05 Відповісти
Знищать і балалайки , все буде добре 🙂
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25.09.2023 01:06 Відповісти
Дали вже відбій.

Русня - горіти вам в пеклі всім, до сьомого коліна!
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25.09.2023 01:19 Відповісти
Треба було зе-уіобкам пихатим рапортувати про черговий нафантазований "прорив" блокади. От і інформація про прильоти по портам не забарилась.
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25.09.2023 01:26 Відповісти
які прильоти, балабол? Ракети знищені.
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25.09.2023 01:48 Відповісти
Читай одеські канали, ідіотина.
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25.09.2023 01:52 Відповісти
вони такі ж "одеські", як ти українець
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25.09.2023 01:53 Відповісти
Звісно ж, і нічого в місті не горить, взагалі. Усі ракети збито і уламки ніде не впали. Усе карахо, а хто не вірить ті не українці.
Як же добре мабуть бути таким кретином.
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25.09.2023 02:00 Відповісти
ти не дав посилання, недорозвинутий.
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25.09.2023 02:02 Відповісти
Як я тобі посилання на телеграм дам, недоумок?
Якщо завтра з'явиться інформація про маштабний пожар в Одесі і скоріш за все це один із відомих об'єктів біля порта, то ти зізнаешся що гівноїд?
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25.09.2023 02:13 Відповісти
нема посилань - ти брехун бо в телеграмі все з'являється миттєво, а не "завтра". Бо куратори болотні зараз сплять.
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25.09.2023 02:15 Відповісти
Хавай, ідіотина
https://dumskaya.net/news/vozduh-v-odesse-slyshny-vzryvy-178997/
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25.09.2023 02:19 Відповісти
де там прильоти по портах, брехунок?
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25.09.2023 02:21 Відповісти
Цілили по портах, бо ця гостинниця знаходиться прямо біля порту. Ідіотина.
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25.09.2023 02:26 Відповісти
ракета збита, а біля порту там весь город, недорозвинуте .
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25.09.2023 02:31 Відповісти
Ракет було багато, як і шахедів. От навіщо ти сперечаєшся з тим, хто живе у самому місті, ідіотеня форумне?
Очевидно, що основною чи одною з цілей був порт, як і в минулі атаки.

Тож все збито хіба що в твоїй дегенеративній голові як яєчниця.
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25.09.2023 02:36 Відповісти
тому що ти там не живеш, недорозинутий. Одесіти руськомовні.
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25.09.2023 02:42 Відповісти
А, я зрозумів. Психіатрична лікарня це не просто так. Виздоровлюй, ідіотеня.
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25.09.2023 02:45 Відповісти
дійшло? А як ти смішно спалився. Нема там україномовних, тупориле.
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25.09.2023 03:11 Відповісти
Вже є інформація, що пожежа в одній з візітівок Одеси, отелі в порту.

Він вже багато років стояв мертвим, подейкували, що через похибки в проектуванні там всередині трищина йшла через всю будівлю.

Ті поци, звісно ж, написали що там вся будівля була напхана іноземними найманцями, правда ніхто не задався питанням, чому найманцям платять гроші за проживання в отелі, та ще й за 200 км від фронту.

І так - я, як одесит, знаю які канали одеські, а які тільки косять під одеські, а адмініструються із Сизрані.
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25.09.2023 04:12 Відповісти
отель це не порт.
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25.09.2023 09:26 Відповісти
P.S. rfpp`k (читати в англорозкладці)
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25.09.2023 02:01 Відповісти
Пора бити у відповідь по кацапським місцям.
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25.09.2023 02:06 Відповісти
Геніально!
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25.09.2023 07:21 Відповісти
 
 