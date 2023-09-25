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Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 8 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, склад та 4 артилерійські засоби, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 24 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси, 4 артилерійських засобів та 1 склад боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 9 районів зосередження окупантів, 5 ЗРК, 5 артилерійських засобів і РЛС,- Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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