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Російські терористи вночі атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет
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Російські окупанти запустили по Одеській області ударні безпілотники та, за попередніми даними, ракетами "Онікс" та "Калібр".
Про це повідомив голова Одесько ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м.Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
Внаслідок російської атаки постраждала місцева мешканка. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.
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Сили оборони півдня України
🔽 російські терористи знов атакували південь країни.
Вночі ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс".
☄️ Також застосовував 12 "Калібрів" із складними траєкторіями руху різними областями.
🔴 Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.
🟢 19 "шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони.
По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість - в небі над Одещиною.
⚠️ На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру.
Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.
Вогнеборці оперативно її ліквідували.
"Оніксами" зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали.
⚡️ Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.
Також займалася трава на відкритих територіях.
Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.
📌 Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло, одна цивільна жінка травмована, їй надано медичну допомогу.