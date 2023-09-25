УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11986 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
10 311 29
Німеччина (4568) МЗС Польщі (190) Шольц Олаф (738)

Польща закликала канцлера Німеччини Шольца поважати суверенітет країни та утримуватись від заяв, які погіршують відносини між двома країнами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

оон,шольц

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау звернувся до Олафа Шольца з проханням поважати суверенітет Польщі після пропозиції канцлера Німеччини посилити контроль на кордоні через мігрантів.

Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Як підкреслив польський міністр, останні заяви німецького політика свідчать про спробу втручання у внутрішні справи польської держави та виборчу кампанію, що триває в країні.

Йдеться про виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на мітингу його партії СДПН у Нюрнберзі. Німецький політик висловився за посилення контролю за нелегальною міграцією.

Як зазначив Рау, останні заяви Шольца порушують принципи суверенної рівності держав, яка є основою добросусідських відносин і дружньої співпраці з Польщею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія свідомо обрала війну, а не дипломатію, - Шольц

Як наголошує польська влада, порушення у видачі віз у Польщі є випадковими і розслідуються службами. Центральне антикорупційне бюро у рамках цього розслідування затримало сімох осіб.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Все почалося з того, що польська влада продала(!) понад 300 тис дозволів на проживання у ЄС "джамшутам", а тепер не хоче цих кольорових залишити у себе в країні. Тут якби Німеччина говорить все вірно.
показати весь коментар
25.09.2023 06:52
+15
То на Україну "бочку котили", тепер на Німеччину, навіщо бути такими гоноровими. Вибори виборами але не конфронтації з сусідніми державами.
показати весь коментар
25.09.2023 06:57
+12
гонор шляхти(керівництва Польщі) нікуди не подівся. цей рецидив буде періодично виникати як показала історія і нам потрібно це не забувати.
показати весь коментар
25.09.2023 08:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Комусь не подобається те шо сам робиш час від часу з іншим - як так мало ж бодобатися чи я чогось не допетраю .
показати весь коментар
25.09.2023 06:50 Відповісти
Той Шольц вийшов би на вулицю і подивився, скільки там чорних на одного білого.
показати весь коментар
25.09.2023 08:42 Відповісти
Німеччина мала колонії в Африці мала - питання ше будуть?
показати весь коментар
25.09.2023 08:54 Відповісти
примерно 5-6
показати весь коментар
25.09.2023 08:57 Відповісти
Пропонуєте, щоб їх там було ще більше?
показати весь коментар
25.09.2023 10:14 Відповісти
,,порушення у видачі віз у Польщі є випадковими,, - поляки огризаються на всі боки, це об,єднує перед виборами
показати весь коментар
25.09.2023 06:50 Відповісти
Все почалося з того, що польська влада продала(!) понад 300 тис дозволів на проживання у ЄС "джамшутам", а тепер не хоче цих кольорових залишити у себе в країні. Тут якби Німеччина говорить все вірно.
показати весь коментар
25.09.2023 06:52 Відповісти
То на Україну "бочку котили", тепер на Німеччину, навіщо бути такими гоноровими. Вибори виборами але не конфронтації з сусідніми державами.
показати весь коментар
25.09.2023 06:57 Відповісти
гонор шляхти(керівництва Польщі) нікуди не подівся. цей рецидив буде періодично виникати як показала історія і нам потрібно це не забувати.
показати весь коментар
25.09.2023 08:11 Відповісти
пшекі вже побачили к шарова робоча сила в вигляді біженок тікає від них до Німеччини, де умови праці та соціалка набагато кращі тому і відгавкуються від німців та українців. Залишилось впустити равшанів з білорусії і заживуть під звуки аллах акбар!
показати весь коментар
25.09.2023 07:03 Відповісти
Якщо українські заробітчани звідти поїдуть, то їм так і доведеться зробити. У Польщі вже багатенько вихідців з країн Африки та Азії, не так багато, як у Німеччині звісно, але є.
показати весь коментар
25.09.2023 09:48 Відповісти
Щляхта борзо гонорова.
показати весь коментар
25.09.2023 07:08 Відповісти
Світ зійшов з розуму. До влади в більшості країн дорвалися справжні аферисти, які заради влади і грошей готові на все… брехати, вбивати… мабуть точно людству прийшов кра
показати весь коментар
25.09.2023 07:41 Відповісти
Ой.... не ний.
показати весь коментар
25.09.2023 11:39 Відповісти
Та я й не нию, мені то все рівно втрачати нічого 😁 єдина мрія - дожити до смерті зел
показати весь коментар
25.09.2023 16:00 Відповісти
А що міністрику не сподобалось як його пицюрою в його ж лайно мокнули? Гонор так і пре
показати весь коментар
25.09.2023 07:49 Відповісти
поляцькі ПіСюни обісцялися з усіх боків. і якщо що, "випадкові" порушення - не одна-дві візи, щось там близько 300 тисяч. отакі вони, "випадковості" бувають.
показати весь коментар
25.09.2023 08:23 Відповісти
350 тис.
показати весь коментар
25.09.2023 10:16 Відповісти
Ляхи завжди такими були у всі часи і віки: непомірні ( патологічні) амбіції (т.з. "гонор") у поєднанні з досить куцими можливостями.
Саме це і хамське бидляче ставлення до українців і було головною причиною двох історичних розділів Польщі. Уроки історії судячи з усього нічому не навчили ясновельможне паньство: пихатість, нездоровий гонор і чваньство так пре з, по-суті своїй, голодранців.
показати весь коментар
25.09.2023 08:55 Відповісти
Мабуть німці теж "зерно контрабандне" в Польщу завозили обманним шляхом і полякам його насильно нав"язували!
показати весь коментар
25.09.2023 08:58 Відповісти
Все йде до судової тяганини між "пшеками" і "фріцами" за поруйновану Польщу в часі Другої Світової війни німцями ,і не виплаченими до сьогодні полякам , репараціями.А їх мабуть на сотні млрд.???
показати весь коментар
25.09.2023 09:03 Відповісти
Ви недооцінюєте апетити поляків -1,3 трильярда вимагають.
показати весь коментар
25.09.2023 09:24 Відповісти
як сказав мені напарник по роботі, коли я до нього звернувся:"Прошу пана"- пани в Польщі...
У США виїхало багато поляків, але пашуть, заполонили Шікаго так, що польську знають усі слов'яни, досягли чогось та позбавились пихатості.
показати весь коментар
25.09.2023 09:29 Відповісти
У Британії теж Поляки повсюди. Мабудь немає жодної організації де не працюють Поляки.
показати весь коментар
25.09.2023 11:41 Відповісти
"Підгрунтя у них вже є, бо офіційно (через сейм) визнали ..."

В рашки теж підгрунтя такого ж рівня легітимності.
Для внутрішнього використання.
показати весь коментар
25.09.2023 10:06 Відповісти
якось одному поляку я теж сказав "пан".На що він мені відповів -"Ти більше не кажи мені "пан" ,а називай мене по імені "Янек" ,бо "пан" єст єден і той "пан" єст Бог, ктурий для вшисткіх людзей єст "панем",
показати весь коментар
25.09.2023 09:34 Відповісти
Поляки дуже допомогли у 2022.
Коли ЄС ще тільки була "дуже схвильовано-занепокаєна" Польща почали приймати біженців з України навіть БЕЗ ПАСПОРТІВ!!! То майте хочь трохи вихованості , вдячності й поваги до Польщі. Але схоже більшість коментаторів тут невигласи які не знають що таке вдячність чи фсбшні ср4ні провокатори!!!
показати весь коментар
25.09.2023 11:45 Відповісти
 
 