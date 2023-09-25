Польща закликала канцлера Німеччини Шольца поважати суверенітет країни та утримуватись від заяв, які погіршують відносини між двома країнами

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау звернувся до Олафа Шольца з проханням поважати суверенітет Польщі після пропозиції канцлера Німеччини посилити контроль на кордоні через мігрантів.

Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Як підкреслив польський міністр, останні заяви німецького політика свідчать про спробу втручання у внутрішні справи польської держави та виборчу кампанію, що триває в країні.

Йдеться про виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на мітингу його партії СДПН у Нюрнберзі. Німецький політик висловився за посилення контролю за нелегальною міграцією.

Як зазначив Рау, останні заяви Шольца порушують принципи суверенної рівності держав, яка є основою добросусідських відносин і дружньої співпраці з Польщею.

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Як наголошує польська влада, порушення у видачі віз у Польщі є випадковими і розслідуються службами. Центральне антикорупційне бюро у рамках цього розслідування затримало сімох осіб.