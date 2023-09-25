Окупанти атакували Одещину 19 "шахедами" та двома надзвуковими ракетами "Онікс", також запустили 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху по різних областях України. ФОТОрепортаж
Вночі 25 вересня сили оборони збили 19 дронів типу "Shahed" та 11 "Калібрів".
Прот це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони півдня.
"Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. 19 "шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість - в небі над Одещиною", - йдеться в повідомленні.
Проте є влучання. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Без постраждалих.
"Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.
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На месте ПВО и отлично работает. С таким количеством одновременной трех-слойной атаки не справилось бы ни одно ПВО в мире.