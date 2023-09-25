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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27045) Одеса (5320) Одеська область (2998) ракети (3924)

Окупанти атакували Одещину 19 "шахедами" та двома надзвуковими ракетами "Онікс", також запустили 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху по різних областях України. ФОТОрепортаж

Вночі 25 вересня сили оборони збили 19 дронів типу "Shahed" та 11 "Калібрів".

Прот це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони півдня.

"Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. 19 "шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість - в небі над Одещиною", - йдеться в повідомленні.

Проте є влучання. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Без постраждалих.

"Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.

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Окупанти атакували Одещину 19 шахедами та двома надзвуковими ракетами Онікс, також запустили 12 Калібрів зі складними траєкторіями руху по різних областях України 01
Окупанти атакували Одещину 19 шахедами та двома надзвуковими ракетами Онікс, також запустили 12 Калібрів зі складними траєкторіями руху по різних областях України 02
Окупанти атакували Одещину 19 шахедами та двома надзвуковими ракетами Онікс, також запустили 12 Калібрів зі складними траєкторіями руху по різних областях України 03
Окупанти атакували Одещину 19 шахедами та двома надзвуковими ракетами Онікс, також запустили 12 Калібрів зі складними траєкторіями руху по різних областях України 04

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Топ коментарі
+34
Гнати такого президента і уряд, віддати під суд і скарати! Керівництво країни нездале організувати і забезпечити захист держави. Ворог безкарно нищить нашу економіку, інфраструктуру, енергетику, руйнує наші міста і села, убиває наших людей. А "наше"(?) керівництво піариться, знімає відосіки і монологи про себе, любимих, їздить без толку по закордонах і РОЗКРАДАЄ країну (те що залишається після московських руйнувань).І чекає поки на фронтах погибне Цвіт нашої Нації, щоб кинути окрадену і знекрівлену Україну під ноги кацапам. Уже весь світ не сприймає цих обдолбаних аморалів, обмежує допомогу, волає щоб припинили корупцію і розкрадання. І все голосніше вимагає виборів - перевиброрів цієї продажної злодюжної камарільї!
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25.09.2023 08:23
+26
Нихрена себе где.

На месте ПВО и отлично работает. С таким количеством одновременной трех-слойной атаки не справилось бы ни одно ПВО в мире.
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25.09.2023 08:36
+17
******
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25.09.2023 06:57
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Якою має бути відплатна акція?
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25.09.2023 15:03 Відповісти
Уже за те лавэ,что херачим сейчас на бубны,брусчатку,асвальт,и разную хрень,давно купили бы " Патриоты" и прикрыли хотя бы миллионники !
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25.09.2023 22:44 Відповісти
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