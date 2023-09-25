УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11986 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
15 244 44
путін (21463) Шойгу (577) ISW (603) контрнаступ (420)

Путін доручив Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті та зупинити український контрнаступ, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,путін

Російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті, зупинити український контрнаступ та повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики посилаються на інформацію від інсайдерів, які говорять, що російське військове командування може віддавати накази про безперервні контратаки в надії довести український наступ до кульмінації, навіть ціною великих втрат.

"Інститут вже спостерігав випадки, коли російське МО, побоюючись неминучої втрати прихильності Путіна, прибирало командирів, які давали негативні оцінки війні. Або коли російські війська розпочали невдалий наступ на Вугледар у лютому 2023 року, щоб підірвати внутрішньоросійський інформаційний ефект від успіхів групи "Вагнера" в Бахмуті", - додали в ISW.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін збере додаткові гроші на війну завдяки падінню курсу рубля: Росія встановила новий податок для експортерів

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
25.09.2023 07:38
+22
Шойгу, запрягай оленів.
показати весь коментар
25.09.2023 07:30
+17
Ну куйло доручало Київ взяти за 3 дні.

Доручало в середині березня-2022 завершити оточення Києва до завершення місяця.

Доручало рублю не падати.

Кричало, що в Херсоні вони "навсєхда", а через 6 тижнів Херсон зачистили від кацапського непотребу.

І ще багато чого багато кому доручав цей психічно хворий дегенерат.

Не значить, що в реальному житті хоч щось з цього вийде
показати весь коментар
25.09.2023 07:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.09.2023 07:27 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/l3iESXw5BtQ

показати весь коментар
25.09.2023 11:17 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2023 11:30 Відповісти
Иначе у пригожина будет анальный друг
показати весь коментар
25.09.2023 07:28 Відповісти
Шойгу, запрягай оленів.
показати весь коментар
25.09.2023 07:30 Відповісти
"Контрнаступление хахлов! Стой!!! Раз-два!!!"
показати весь коментар
25.09.2023 08:29 Відповісти
А Хуженєкудич такий: "***, як же я сам не допетрив..."
показати весь коментар
25.09.2023 07:33 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/l3iESXw5BtQ
показати весь коментар
25.09.2023 11:18 Відповісти
то есть,мясные штурмы.
показати весь коментар
25.09.2023 07:33 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2023 07:38 Відповісти
А що ж тут залишилося до початку жовтня? П'ять днів? Взагалі не вірю одкровенням цієї контори інтернет-заробітчан isw.
показати весь коментар
25.09.2023 07:39 Відповісти
погана новина
показати весь коментар
25.09.2023 07:42 Відповісти
Ну куйло доручало Київ взяти за 3 дні.

Доручало в середині березня-2022 завершити оточення Києва до завершення місяця.

Доручало рублю не падати.

Кричало, що в Херсоні вони "навсєхда", а через 6 тижнів Херсон зачистили від кацапського непотребу.

І ще багато чого багато кому доручав цей психічно хворий дегенерат.

Не значить, що в реальному житті хоч щось з цього вийде
показати весь коментар
25.09.2023 07:56 Відповісти
Зная Шойгу, он подтянет мяска, и тут как раз кассетные атакамсы подспешат.
показати весь коментар
25.09.2023 07:49 Відповісти
Он норм фигуры вырезает по дереву и утилизирует кацев в мясных штурмах так что пускай так продуктивно и дальше работает'держу за него кулами чтоб не турнули)кужугетич держись)
показати весь коментар
25.09.2023 07:52 Відповісти
товарис прапорщик, остановіте поезд! Прапор: " Поезд стой, раз-два!"
показати весь коментар
25.09.2023 07:52 Відповісти
Э-э-э-э. Вообще-то за ведение военных действий отвественен генштаб. Причём тут оленевод?
Хотя, кожугетыч классно командует:
"Приступайте к ОТВОДУ войск!"
показати весь коментар
25.09.2023 07:55 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/l3iESXw5BtQ
показати весь коментар
25.09.2023 11:20 Відповісти
Зараз косооке шойґу покличе свого дружбана, шамана-оленейоба з касапських ******. Той наверне галюциногенних грибів, зап'є боярою, і бринькаючи на дримбі, почне верещати дурним голосом "ой-я, гей-я, сЦарь хороший, теу-теу, боярє плохіє. Віжу дух сРаліна, памагі-иииииии". "Це знак" - зрадіє олєнєвод. І накаже витягнути зі схронів іржаві танки "іосіфЪ сралінЪ - 8". "Вот сєкретноє оружиє побєди!" - відзвітує косооке шойґу перед бункерним.
показати весь коментар
25.09.2023 08:08 Відповісти
а коні, будьоновки?
показати весь коментар
25.09.2023 09:33 Відповісти
Все ще попереду, і коні, і будьоновки
показати весь коментар
25.09.2023 20:28 Відповісти
Карочє, через п'ять днів з кожедуповіча содрут кожу
показати весь коментар
25.09.2023 08:10 Відповісти
Та не, кожедупыч сядет на оленя приедет на фронт и всё порешает, но это не точно))))
показати весь коментар
25.09.2023 08:16 Відповісти
А якщо не впорається, то його урочисто насадять на кремлівську "звізду" 😂💥🇺🇦
показати весь коментар
25.09.2023 08:22 Відповісти
Ага. Шойгу у своєму храмі верблюда у жертву принесе та поговорить з духами предків.
показати весь коментар
25.09.2023 08:24 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2023 09:06 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2023 09:08 Відповісти
Поки що злі духи допомагають ідолопоклонникам відправляти до пекла по тисячі безбожників на день. На жаль
показати весь коментар
25.09.2023 09:09 Відповісти
Сподіваюсь, для виконання наказу вони задіють ще не до кінця сформовані резервні з'єднання, на кшталт 25-ї армії.
показати весь коментар
25.09.2023 09:16 Відповісти
Путлер капут!
показати весь коментар
25.09.2023 09:24 Відповісти
Дивує ситуація, коли міністр оборони керує військами! Фактично, повноваження зазначеної посади відповідають професії завгоспа.
показати весь коментар
25.09.2023 09:28 Відповісти
Готують на осінь нову хвилю могілізації.
показати весь коментар
25.09.2023 09:31 Відповісти
Пуйло вимагає подарунків на днюху від олєнєвода.
показати весь коментар
25.09.2023 09:38 Відповісти
Шойгу немедленно поручил выписать из Тувы шаманов с бубнами.....
показати весь коментар
25.09.2023 09:55 Відповісти
чего вы набросились на Шойгу, нормминистЕр пусть рулит и дальше! А фигурки какие из дерева вырезает? Отож!
показати весь коментар
25.09.2023 10:07 Відповісти
..ну сча начнется, стадо аленей помчитЦо на передовую, агитбригады и прочая фигня будет вояк с болот мацковии в патриотчувства вгонять...
показати весь коментар
25.09.2023 10:31 Відповісти
Конец войны.

В жопу раненый Шойгу
тихо уползал в тайгу...
С топорм в спине *****
вслед за ним в тайгу ползло...
показати весь коментар
25.09.2023 10:36 Відповісти
Российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте, остановить украинское контрнаступление. - Про це ISW особисто розповів сам шойгу, а може і сам путін!
показати весь коментар
25.09.2023 11:09 Відповісти
Це все рівно,що наказати здійснити "закат солнца в ручную"!🤣
показати весь коментар
25.09.2023 11:29 Відповісти
Відмінно. Значить у ЗСУ все таки є шанс дійти до Азавського моря до зими.
показати весь коментар
25.09.2023 12:49 Відповісти
Ну, если Пыня... да еще Кожуруедыч.... Виктория всенепременно случится!
показати весь коментар
25.09.2023 12:49 Відповісти
Чим деякі незадоволені? Шойгу гарний у командуванні орками, нехай і далі діє в тому самому дусі...
показати весь коментар
26.09.2023 14:09 Відповісти
На шуя тут Шойгу, если начнётся распутица? Но если по причине погоды техника не остановится, тогда приказы путина для украинского наступления ничего не значат!
показати весь коментар
27.09.2023 05:38 Відповісти
 
 