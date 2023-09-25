Путін доручив Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті та зупинити український контрнаступ, - ISW
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Російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті, зупинити український контрнаступ та повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Аналітики посилаються на інформацію від інсайдерів, які говорять, що російське військове командування може віддавати накази про безперервні контратаки в надії довести український наступ до кульмінації, навіть ціною великих втрат.
"Інститут вже спостерігав випадки, коли російське МО, побоюючись неминучої втрати прихильності Путіна, прибирало командирів, які давали негативні оцінки війні. Або коли російські війська розпочали невдалий наступ на Вугледар у лютому 2023 року, щоб підірвати внутрішньоросійський інформаційний ефект від успіхів групи "Вагнера" в Бахмуті", - додали в ISW.
Будь ласка, зачекайте...
Доручало в середині березня-2022 завершити оточення Києва до завершення місяця.
Доручало рублю не падати.
Кричало, що в Херсоні вони "навсєхда", а через 6 тижнів Херсон зачистили від кацапського непотребу.
І ще багато чого багато кому доручав цей психічно хворий дегенерат.
Не значить, що в реальному житті хоч щось з цього вийде
Хотя, кожугетыч классно командует:
"Приступайте к ОТВОДУ войск!"
В жопу раненый Шойгу
тихо уползал в тайгу...
С топорм в спине *****
вслед за ним в тайгу ползло...