1 196 14
Міноборони РФ заявило про збиття безпілотників над Кримом, Курською та Брянською областями
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії заявили, що нібито Україна намагалася завдати ударів із застосуванням БпЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Черговими засобами ППО було знищено чотири безпілотні літальні апарати над північно-західною частиною акваторії Чорного моря і над територією Республіки Крим",- йдеться в повідомленні.
Згодом в міноборони РФ заявили про збиття двох нібито українських БпЛА над Курською областю, ще двох - над Брянщиною.
Топ коментарі
+5 U A 03b737e8
показати весь коментар25.09.2023 08:23
+3 KosAn30 JT26
показати весь коментар25.09.2023 08:39
+2 Goga Gruzin
показати весь коментар25.09.2023 08:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Будівлю морвокзалу шкода.
Я вам нє верю
Ну чого скиглити? Любити треба "бєлкародскає пво"