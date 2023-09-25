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безпілотник (2132) Міноборони рф (564) дрони (2601)

Міноборони РФ заявило про збиття безпілотників над Кримом, Курською та Брянською областями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

український,безпілотник

У Росії заявили, що нібито Україна намагалася завдати ударів із застосуванням БпЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Черговими засобами ППО було знищено чотири безпілотні літальні апарати над північно-західною частиною акваторії Чорного моря і над територією Республіки Крим",- йдеться в повідомленні.

Згодом в міноборони РФ заявили про збиття двох нібито українських БпЛА над Курською областю, ще двох - над Брянщиною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявляє про збиття 5 ракет над Севастополем та втрату лише одного окупанта

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
зае..ли каждый день жаловаться , пишите когда у вас тишина
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25.09.2023 08:23
+3
боже.боже зрада зрадная))))в курске вмантулили по аеродрому и судя по вою кацев то еще и за200,так что не ной,а та халабуда в виде отеля стояла в аварийном состоянии там при прректировании ошибка и пошла трещина в стене еще хер знает сколько лет,так что невелика потеря
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25.09.2023 08:39
+2
В Курську пошкоджений дах якоїсь нікому нахрін не потрібної адмінбудівлі. Це у відповідь за вщент знищені кацапами цієї ночі в Одесі зерносховища, морський вокзал, готель, портову інфраструктуру. Траханий зелений цирк...
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25.09.2023 08:28
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зае..ли каждый день жаловаться , пишите когда у вас тишина
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25.09.2023 08:23 Відповісти
В Курську пошкоджений дах якоїсь нікому нахрін не потрібної адмінбудівлі. Це у відповідь за вщент знищені кацапами цієї ночі в Одесі зерносховища, морський вокзал, готель, портову інфраструктуру. Траханий зелений цирк...
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25.09.2023 08:28 Відповісти
боже.боже зрада зрадная))))в курске вмантулили по аеродрому и судя по вою кацев то еще и за200,так что не ной,а та халабуда в виде отеля стояла в аварийном состоянии там при прректировании ошибка и пошла трещина в стене еще хер знает сколько лет,так что невелика потеря
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25.09.2023 08:39 Відповісти
Нема там ніякого "вою". Не треба видавати бажане за дійсне. Чи ви з ОПи?
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25.09.2023 08:43 Відповісти
Знайдеться чимало людей, які навіть "спасибі" за готель скажуть. Те одоробало взагалі не мало там з'являтись, тільки вигляд псує. Може хоч після цього піднімуть питання про демонтаж.
Будівлю морвокзалу шкода.
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25.09.2023 08:52 Відповісти
Справа зовсім не в готелі...
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25.09.2023 09:03 Відповісти
Вважайте це відповіддю за Крим, зокрема за С-400, штаб чф рф, підводний човен і десантний корабель.
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25.09.2023 09:10 Відповісти
Хто винен в тому, що власні ракети не робили?
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25.09.2023 09:19 Відповісти
Відповідь ви і так знаєте.
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25.09.2023 09:28 Відповісти
Нікому не потрібної будівлі обласного управління фсб...
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25.09.2023 09:25 Відповісти
Єнта фсьо неправда!
Я вам нє верю
Ну чого скиглити? Любити треба "бєлкародскає пво"
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25.09.2023 08:52 Відповісти
 
 