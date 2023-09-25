Окупанти за добу випустили по Херсонщині майже 500 снарядів, дві людини загинули

За минулу добу противник здійснив 87 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні о 01:00 ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько 05:00 армія РФ вдарила з авіації по населених пунктах - Ольгівка та Львове.

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