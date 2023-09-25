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Новини Економіка
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податки (1499) військовослужбовці (3953) Козицький (107) Податок на доходи фізосіб (13)

Голови ОВА проти вилучення військового ПДФО у громад: "Доходи місцевих бюджетів скоротяться на чверть"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

бюджет,зсу,армія

Вилучення з місцевих бюджетів ПДФО від зарплат військових та правоохоронців розхитує основи держави і може призвести до фатальних наслідків.

Про це заявив представник президентської вертикалі влади - начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своїй статті для "Економічної правди", інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство фінансів України запропонувало нововведення, яке суттєво погіршить стан місцевих бюджетів. Усе - заради посилення обороноздатності країни. Безперечно, хороший намір! Але чи хтось прораховував, що таке рішення може призвести до фатальних наслідків для життя територіальних громад? Чи хтось прорахував ті мільярди допомоги, які громади надають військовим? Не зрозуміло, для чого необхідно у такий важкий час похитнути основу кожної сильної країни - фінансово спроможну і стабільну територіальну громаду", - пише Максим Козицький.

Він зазначає, що ПДФО формує близько 60% доходів місцевих бюджетів.

Також читайте: Рада має якнайшвидше проголосувати закон про спрощене отримання УБД і захистити військовий ПДФО, - Порошенко

"Якщо держава забирає з місцевих бюджетів кошти, то мусить тоді також взяти на своє утримання ті заклади й установи, що утримувались громадами. Бо після вилучення ПДФО вони не зможуть надалі їх фінансувати", - наголосив Максим Козицький.

За його словами, впродовж 2017-2023 років обсяг додаткової дотації зменшився більше ніж у 5 разів, а обсяг видатків на передані повноваження зріс удвічі. За умов вилучення з місцевих бюджетів у 2024 році військового ПДФО та зменшення на 4% нормативу відрахувань від ПДФО необхідно буде збільшення в декілька разів обсягу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.

"Загалом, якщо ПДФО військовослужбовців заберуть у громад, то фінансовий потенціал місцевих бюджетів області у наступному році зменшиться на третину. Вже сьогодні 72% ресурсу місцевих бюджетів скеровується на заробітну плату, енергоносії, соціальні виплати, стипендії, медикаменти та харчування. А якщо взяти до уваги зростання середньої заробітної плати відповідно до росту посадового окладу працівника (17,4%), цін і тарифів на енергоносії (12,5%), інфляційних процесів (10,8%), то місцевим бюджетам необхідно буде близько 4,0 млрд грн додатково. Не кажу вже про мінімальні видатки розвитку", - пише Козицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Позбавлення громад військового ПДФО призведе до катастрофічних наслідків

Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України ухвалила звернення до Президента, Кабміну та Верховної Ради щодо необхідності збереження "військового" ПДФО у місцевих бюджетах. В АМУ наголосили, що громади витрачають на допомогу ЗСУ та безпеку для мешканців набагато більше коштів, ніж отримують від "військового" ПДФО. Вилучення у громад цих коштів зруйнує систему оборони країни.

Водночас Кабмін вирішив вилучити військовий ПДФО з бюджету громад вже у жовтні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
- Бачиш супутник Притулки?
- І я не бачу.
- А він Є!
- І коштує 600 мільйонів!
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25.09.2023 08:54
+9
Зелені шукають, що ще вкрасти.
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25.09.2023 08:52
+6
Вкрасти.
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25.09.2023 08:53
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Таке враження що комусь чим гірше,тим краще
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25.09.2023 08:44 Відповісти
Зелені шукають, що ще вкрасти.
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25.09.2023 08:52 Відповісти
Таке враження що ці гроші заберуть і нікуди не будуть витрачати. Куди влада планує їх витратити?
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25.09.2023 08:45 Відповісти
Вкрасти.
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25.09.2023 08:53 Відповісти
збільшення видатків на оборону на наступний рік на 300 лярдів за рахунок чого профінансувати? правильно, за рахунок зменшення будівництва стадіонів, доріг і неактуального перекладання бруківки. дивлячись на ту дичину як на місцевих рівнях непріоритетно витрачаються кошти на абсолютно неактуальне зараз будівництво стадіонів і перекладення бруківки, колективний Захід все менше і менше хоче виділяти коштів для допомоги Україні. про корупцію взагалі не говорю. про це, тобто про боротьбу з корупцією Вові сказав сам Байден.
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25.09.2023 09:28 Відповісти
взяти у громад....і купити яйця по 17
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25.09.2023 09:44 Відповісти
а що, краще будувати новий стадіон на місці ще досить в хорошому стані старого стадіона в райцентрі за 150 лямів?
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25.09.2023 09:51 Відповісти
Ви в курсі скільки побудовано стадіонів і скільки допомоги надано військовим?
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25.09.2023 10:29 Відповісти
під "побудовано стадіонів" (яскравий конкретний приклад - на Волині у невеличкому колишньому райцентрі вирішили знести існуючий стадіон, який ще в досить нормальному стані і на його місці побудувати новий стадіон вартістю робіт у 150 млн грн) умовно закладаються нераціональні і дуже неактуальні витрати під час війни на різні речі - від закупки барабанів до будівництва доріг і вже заїзджене перекладення бруківки.. а що конкретно ви мали на увазі під допомогою військовим? тобто точніше, під джерелами походженя надання цієї допомоги?
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25.09.2023 11:14 Відповісти
Ви впевнені в тому, що проблема у найкращій реформі самоврядування, необхідній для вступу України в ЄС та НАТО, чи проблема в госпІдарях?
Конкретний приклад.
- 23 липень 2023 р. - З початку року Полтавська міськрада виділила на потреби військових та правоохоронців понад 341 млн грн. ... Андрій Карпов Полтава
- Захоплення влади у Полтаві "слугами" Ямщіковими.

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25.09.2023 12:49 Відповісти
100 % проблема в госпідарях. проте зараз під час війни таку проблему госпідарів миттєво ніяк не вирішити. і тому якщо цей радикальний захід дозволить залучити більше коштів на фінансування ЗСУ - то це гуд. любий притомний вам скаже, що зараз фінансування армії - пріоритет, ніж "будівництво" стадіону.
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25.09.2023 14:48 Відповісти
Цього Зеленський не обіцяв, але отримайте
https://www.youtube.com/watch?v=jA0uF_HIVmc

Viktor Bobyrenko

Як помножити на нуль реформу?

Верховна рада проголосувала за вилучення ПДФО військових (податок на доходи фізичних осіб) з бюджетів громад до бюджету України.

Це не помилка. Це злочин.

Під час війни вони вбивають найуспішнішу реформу України.

Фінансово незалежні громади = демократія.

Офіс президента хоче вирішити дві задачі:

1) Зняти тільки цього року (4й квартал) понад 30 мільярдів гривень з місцевих бюджетів і відправити їх в кудись (сподіваємося, що не на схематози, ноетанєточна);

Тут треба заявити, що дірки у бюджеті залатати цими грошима не можливо.

Бюджет країни 3 трильйони. 30 мільярдів, це - 0,1%.

0,1% - фігня.

А ось для громад - це дуже великі кошти.

Для прикладу, в деяких прифронтових сільських громадах Сумщини віднімають 10-12 мільйонів.

Це громади, які обстрілюються - ЩОДЕННО. Їм лишні ці гроші?

А ось, наприклад, для Ірпеня - це 60 млн.

В Ірпені вже все відновили після окупації?

2) Коли вони вилучать ці кошти іще і в наступному році (що очевидно), то головам громад доведеться їхати до Києва чи в ОВА і випрошувати дотації/субвенції. Як і у часи януковича.

Аїм гроші будуть давати за принципом лояльності до зелених.

Будуть цементувати вертикаль перед виборами.

Але ми будемо розказувати людям, хто пограбував громади.

Ось, наприклад, Сумщина.

"ЗА" те, щоби передати військовий ПДФО від громад до держбюджету, проголосували представники партії «Слуга народу»: Михайло Ананченко, Тетяна Скрипка, Ігор Васильєв, Максим Гузенко, Микола Задорожній, Олександр Качура.

Мажоритарник Ігор Молоток (депутатська група «За майбутнє») - утримався від голосування.
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25.09.2023 15:57 Відповісти
а Полтаву дуже поважаю ще з часів його "Вата шоу". ))
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25.09.2023 14:49 Відповісти
- Бачиш супутник Притулки?
- І я не бачу.
- А він Є!
- І коштує 600 мільйонів!
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25.09.2023 08:54 Відповісти
А який ти супутник бачиш ? Якийсь бачиш - тоді піди перевірся до психіатра !
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25.09.2023 09:43 Відповісти
Це доводить "неймовірну ефективність" роботи посадовців територіальних громад.
Які замість формування інвестклімату, розвитку місцевого бізнесу та створення нових робочих місць у регіоні, займалися лише перекачкой грошей з центрального бюджета у локальні.
Ото й уся "високоефективнісь"
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25.09.2023 08:48 Відповісти
добре, що тепер зелені займуться перекачкой із держбюджету у особисті кишені

"зробимо їх ще раз!"
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25.09.2023 09:46 Відповісти
А з іншого боку, догрались місцеві з плиткою і стадіонами.
Хоча д'Єрьмак би все одно дав команду.
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25.09.2023 08:58 Відповісти
місцеві відправляли чемодани з зеленню куди треба.
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25.09.2023 11:13 Відповісти
д'Єрьмак вирішив прибрати проміжну паразитну ланку.
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25.09.2023 11:21 Відповісти
вилучення військового ПДФО у громад

********* військового ПДФО у громад!
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25.09.2023 09:02 Відповісти
Менше барабанів у бобмбосховище закупляти будуть
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25.09.2023 09:03 Відповісти
Сподіваюсь притомні юристи доведуть Дерьмаку і Со, що ця спроба тупої крадіжки в Територіальних Громад є порушенням діючого українського та міжнародного законодавства! Хоча тим, хто під 111 ст. ККУ ходить чого боятися? Їх тільки куля зупинить.
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25.09.2023 09:17 Відповісти
Все правильно роблять, що забирають гроші в центральний бюджет. В центральному бюджеті гроші видно і їх перевіряють аудитори від діда Байдена, а витрачання коштів ОТГ перевіряє місцеве КРУ, яке давно зрослося із місцевими князьками. Так що рішення правильне і своєчасне.
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25.09.2023 09:40 Відповісти
то ЦПК, Ніколов, Ярова то аудитори Байдена?! і до речі твого КРУ вже нема багато років, а Держаудитслужба працює на підров обороноздатності країни
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25.09.2023 11:02 Відповісти
дєоьмак і гетманцев сказали в морг, значить в морг
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25.09.2023 11:00 Відповісти
Это чистой воды бюджетное рейдерство и контрольный в голову децентрализации
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25.09.2023 21:33 Відповісти
 
 