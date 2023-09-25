Голови ОВА проти вилучення військового ПДФО у громад: "Доходи місцевих бюджетів скоротяться на чверть"
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Вилучення з місцевих бюджетів ПДФО від зарплат військових та правоохоронців розхитує основи держави і може призвести до фатальних наслідків.
Про це заявив представник президентської вертикалі влади - начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своїй статті для "Економічної правди", інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство фінансів України запропонувало нововведення, яке суттєво погіршить стан місцевих бюджетів. Усе - заради посилення обороноздатності країни. Безперечно, хороший намір! Але чи хтось прораховував, що таке рішення може призвести до фатальних наслідків для життя територіальних громад? Чи хтось прорахував ті мільярди допомоги, які громади надають військовим? Не зрозуміло, для чого необхідно у такий важкий час похитнути основу кожної сильної країни - фінансово спроможну і стабільну територіальну громаду", - пише Максим Козицький.
Він зазначає, що ПДФО формує близько 60% доходів місцевих бюджетів.
"Якщо держава забирає з місцевих бюджетів кошти, то мусить тоді також взяти на своє утримання ті заклади й установи, що утримувались громадами. Бо після вилучення ПДФО вони не зможуть надалі їх фінансувати", - наголосив Максим Козицький.
За його словами, впродовж 2017-2023 років обсяг додаткової дотації зменшився більше ніж у 5 разів, а обсяг видатків на передані повноваження зріс удвічі. За умов вилучення з місцевих бюджетів у 2024 році військового ПДФО та зменшення на 4% нормативу відрахувань від ПДФО необхідно буде збільшення в декілька разів обсягу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
"Загалом, якщо ПДФО військовослужбовців заберуть у громад, то фінансовий потенціал місцевих бюджетів області у наступному році зменшиться на третину. Вже сьогодні 72% ресурсу місцевих бюджетів скеровується на заробітну плату, енергоносії, соціальні виплати, стипендії, медикаменти та харчування. А якщо взяти до уваги зростання середньої заробітної плати відповідно до росту посадового окладу працівника (17,4%), цін і тарифів на енергоносії (12,5%), інфляційних процесів (10,8%), то місцевим бюджетам необхідно буде близько 4,0 млрд грн додатково. Не кажу вже про мінімальні видатки розвитку", - пише Козицький.
Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України ухвалила звернення до Президента, Кабміну та Верховної Ради щодо необхідності збереження "військового" ПДФО у місцевих бюджетах. В АМУ наголосили, що громади витрачають на допомогу ЗСУ та безпеку для мешканців набагато більше коштів, ніж отримують від "військового" ПДФО. Вилучення у громад цих коштів зруйнує систему оборони країни.
Водночас Кабмін вирішив вилучити військовий ПДФО з бюджету громад вже у жовтні.
Будь ласка, зачекайте...
Конкретний приклад.
- 23 липень 2023 р. - З початку року Полтавська міськрада виділила на потреби військових та правоохоронців понад 341 млн грн. ... Андрій Карпов Полтава
- Захоплення влади у Полтаві "слугами" Ямщіковими.
https://www.youtube.com/watch?v=jA0uF_HIVmc
Viktor Bobyrenko
Як помножити на нуль реформу?
Верховна рада проголосувала за вилучення ПДФО військових (податок на доходи фізичних осіб) з бюджетів громад до бюджету України.
Це не помилка. Це злочин.
Під час війни вони вбивають найуспішнішу реформу України.
Фінансово незалежні громади = демократія.
Офіс президента хоче вирішити дві задачі:
1) Зняти тільки цього року (4й квартал) понад 30 мільярдів гривень з місцевих бюджетів і відправити їх в кудись (сподіваємося, що не на схематози, ноетанєточна);
Тут треба заявити, що дірки у бюджеті залатати цими грошима не можливо.
Бюджет країни 3 трильйони. 30 мільярдів, це - 0,1%.
0,1% - фігня.
А ось для громад - це дуже великі кошти.
Для прикладу, в деяких прифронтових сільських громадах Сумщини віднімають 10-12 мільйонів.
Це громади, які обстрілюються - ЩОДЕННО. Їм лишні ці гроші?
А ось, наприклад, для Ірпеня - це 60 млн.
В Ірпені вже все відновили після окупації?
2) Коли вони вилучать ці кошти іще і в наступному році (що очевидно), то головам громад доведеться їхати до Києва чи в ОВА і випрошувати дотації/субвенції. Як і у часи януковича.
Аїм гроші будуть давати за принципом лояльності до зелених.
Будуть цементувати вертикаль перед виборами.
Але ми будемо розказувати людям, хто пограбував громади.
Ось, наприклад, Сумщина.
"ЗА" те, щоби передати військовий ПДФО від громад до держбюджету, проголосували представники партії «Слуга народу»: Михайло Ананченко, Тетяна Скрипка, Ігор Васильєв, Максим Гузенко, Микола Задорожній, Олександр Качура.
Мажоритарник Ігор Молоток (депутатська група «За майбутнє») - утримався від голосування.
- І я не бачу.
- А він Є!
- І коштує 600 мільйонів!
Які замість формування інвестклімату, розвитку місцевого бізнесу та створення нових робочих місць у регіоні, займалися лише перекачкой грошей з центрального бюджета у локальні.
Ото й уся "високоефективнісь"
"зробимо їх ще раз!"
Хоча д'Єрьмак би все одно дав команду.
********* військового ПДФО у громад!