Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 276 270 осіб (+420 за добу), 4 667 танків, 6 260 артсистем, 8927 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 276 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 276270 (+420) осіб;

танків - 4667 (+5) од;

бойових броньованих машин - 8927 (+13) од;

артилерійських систем - 6260 (+27) од;

РСЗВ - 791 (+2) од;

засоби ППО - 533 (+2) од;

літаків - 315 (+0) од;

гелікоптерів - 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4895 (+7);

крилаті ракети - 1518 (+0);

кораблі /катери - 20 (+0) од;

підводні човни / submarines - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8746 (+12) од;

спеціальна техніка - 918 (+4).

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