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армія рф (13581) Генштаб ЗС (4605) ліквідація (1997) знищення (4247)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 276 270 осіб (+420 за добу), 4 667 танків, 6 260 артсистем, 8927 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 276 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 276270 (+420) осіб;
  • танків - 4667 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 8927 (+13) од;
  • артилерійських систем - 6260 (+27) од;
  • РСЗВ - 791 (+2) од;
  • засоби ППО - 533 (+2) од;
  • літаків - 315 (+0) од;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4895 (+7);
  • крилаті ракети - 1518 (+0);
  • кораблі /катери - 20 (+0) од;
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8746 (+12) од;
  • спеціальна техніка - 918 (+4).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 276 270 осіб (+420 за добу), 4 667 танків, 6 260 артсистем, 8927 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
Минув 3501 день москальсько-української війни. Сумний ювілей.
65! одиниць техніки та 420! чумардосів.
Арта 29!!, броня 18!, логістика 12!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 2 - 4.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 276 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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25.09.2023 08:57
+11
Непоганий намолот орків і металобрухту
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25.09.2023 08:55
+10
Полковника ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО избил боец «Азова», - росСМИ. Фото
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25.09.2023 09:09
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Непоганий намолот орків і металобрухту
показати весь коментар
25.09.2023 08:55 Відповісти
Минув 3501 день москальсько-української війни. Сумний ювілей.
65! одиниць техніки та 420! чумардосів.
Арта 29!!, броня 18!, логістика 12!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 2 - 4.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 276 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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25.09.2023 08:57 Відповісти
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25.09.2023 08:59 Відповісти
Четверг 21 сентября 2023г., в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 286195 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
показати весь коментар
25.09.2023 09:39 Відповісти
Полковника ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО избил боец «Азова», - росСМИ. Фото
показати весь коментар
25.09.2023 09:09 Відповісти
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25.09.2023 09:26 Відповісти
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25.09.2023 11:34 Відповісти
Регулярно є засоби ППО.
Це дуже добре. Ланцюгова реакція - якщо десь пробили дірку в системі ППО, то потім через цю дірку залітають дрони/ракети і нищать сусідні комплекси.
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25.09.2023 09:23 Відповісти
є місячний рекорд по арті.
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25.09.2023 10:27 Відповісти
Рекорд був на ранок суботи - 703 стволи. На сьогодні 753 стволка, плюс 52 реактивна.
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25.09.2023 10:38 Відповісти
 
 