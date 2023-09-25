Роспропаганда вигадала знищення Leopard з "екіпажем із Бундесверу": Міноборони Німеччини спростувало

Міноборони Німеччини спростувало інформацію, яку поширювала російська пропаганда, щодо знищення танку Leopard "з екіпажем із Бундесверу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"В Україні немає німецьких танкових екіпажів", - наголосив один з офіційних представників міноборони ФРН.

Раніше у російськи ЗМІ повідомили, що "розвідники Збройних сил Росії знищили переданий Україні танк Leopard із повністю німецьким екіпажем, який складається зі Збройних сил Німеччини".

Джерелом цієї інформації виступав певний "командир розвідгрупи, що діє на запорізькому напрямку".

За даними пропагандистів, цей "розвідник", який "добре знає німецьку", стверджує, що весь екіпаж знищеного танка Leopard загинув, а тяжкопоранений механік-водій, коли побачив російських військових, почав кричати: "Nicht schießen" ("Не стріляйте". - Ред.). Саме цей "механік" нібито і розповів, що він - "військовослужбовець Бундесверу" і весь екіпаж танка був "з однієї роти". Пізніше "механік" помер від втрати крові.

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