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Новини Війна
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Роспропаганда вигадала знищення Leopard з "екіпажем із Бундесверу": Міноборони Німеччини спростувало

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Міноборони Німеччини спростувало інформацію, яку поширювала російська пропаганда, щодо знищення танку Leopard "з екіпажем із Бундесверу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"В Україні немає німецьких танкових екіпажів", - наголосив один з офіційних представників міноборони ФРН.

Раніше у російськи ЗМІ повідомили, що "розвідники Збройних сил Росії знищили переданий Україні танк Leopard із повністю німецьким екіпажем, який складається зі Збройних сил Німеччини".

Джерелом цієї інформації виступав певний "командир розвідгрупи, що діє на запорізькому напрямку".

За даними пропагандистів, цей "розвідник", який "добре знає німецьку", стверджує, що весь екіпаж знищеного танка Leopard загинув, а тяжкопоранений механік-водій, коли побачив російських військових, почав кричати: "Nicht schießen" ("Не стріляйте". - Ред.). Саме цей "механік" нібито і розповів, що він - "військовослужбовець Бундесверу" і весь екіпаж танка був "з однієї роти". Пізніше "механік" помер від втрати крові.

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Автор: 

Німеччина (7349) пропаганда (2801) Leopard (139)


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Топ коментарі
+14
Як привезуть Абрамси, то знову почнуться історії про "нєгрів на Абрамсах"...
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25.09.2023 09:32
+10
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25.09.2023 09:39
+9
А чого не з вермахту?
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25.09.2023 09:34
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Як привезуть Абрамси, то знову почнуться історії про "нєгрів на Абрамсах"...
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25.09.2023 09:32 Відповісти
Так це ж треба негритянську мову знати.
А "ніхт шисн" у будь-якому кацапському кині почути можна.
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25.09.2023 09:37 Відповісти
негры бамбаса
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25.09.2023 11:25 Відповісти
Все "новое" - давно забытое старое... Еще в 14 или 15 году, помню были сюжеты про негров скачущих на абрамсах и американские вертолеты над Донбассом.
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25.09.2023 09:41 Відповісти
дамбас не бамбили
негров небыло
не я сказал -
женя пирожин справедливый перед казнью сказал
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25.09.2023 11:13 Відповісти
афрополяков на абрамсах
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25.09.2023 09:58 Відповісти
треба ж розповісти народонасєлєнію---ані ваюют с НАТО
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25.09.2023 09:33 Відповісти
А чого не з вермахту?
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25.09.2023 09:34 Відповісти
З танкової дивізії СС "Мертва голова" "("Тоттенкопф") ...
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25.09.2023 10:10 Відповісти
Так этот пропагандон ошибся - разведчик знает хорошо марсианский язык, а экипаж состоял из рептилоидов с Марса.И вообще это был не Абрамс а маленькая Звезда смерти....
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25.09.2023 09:35 Відповісти
У якості доказу зустрічі з Леопардом "певний російський розвідник" демонстрував обісрані портки. 😁
Звичайно ж переміг рускій вітязь...
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25.09.2023 09:35 Відповісти
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25.09.2023 09:37 Відповісти
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25.09.2023 09:39 Відповісти
гидота - більше такого не пиши
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25.09.2023 11:15 Відповісти
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25.09.2023 09:40 Відповісти
Норм! Для однолєточних інфа то шо надо!
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25.09.2023 09:44 Відповісти
Тю, а чо не Ляшко командир?))
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25.09.2023 10:36 Відповісти
У кацапов методички с 1943 года не менялись.
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25.09.2023 09:41 Відповісти
Змусили виправдовуватись, значить цілі досягнуто.
Для кацапів це і було головним, влаштувати шкандаль, змусити щось пояснювати, таким чином розширити аудиторію фейка
90% не повірять але 10 схавають- вже непогано...
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25.09.2023 09:42 Відповісти
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25.09.2023 09:44 Відповісти
Четыре танкиста и водила
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25.09.2023 12:38 Відповісти
Ті клоуни ще й фото з "екіпажем" викладали - три танкіста (замість штатних чотирьох) в обмундируванні вермахта, з характерними німецькими протигазами 1940-х років і з карабінами за плечима (не кажучи про ******* штатні H&K G36, хто б їх полоненим залишив?). Нічого, дебіли все схавають.
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25.09.2023 09:44 Відповісти
Отак прям на фото мертві із карабинами за плечима та протигазами у формі Вермахта а не Бундесвера замість танкових комбінезонів?! ТАКЕ і дебіл не винен "схавати" і дитина старше шести років, може лише мавпа повірити!
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25.09.2023 09:50 Відповісти
Не мертві, вони їх начебто в полон взяли.
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25.09.2023 09:56 Відповісти
резиновая попа руского мёдведя круче зубов леопарда !
сие есть пуйловская унтерменшевская истина !
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25.09.2023 09:45 Відповісти
Коли тільки почув про цей черговий фейк взагалі не зрозумів чому на ТАКЕ треба реагувати, бо як і у інших подібних казках від кремлядей щось розповідається але не має ніякої конкретики, ні часу, ні ім'я а особисто повеселіло те що у розповіді розповідають що і військова частина Бундесверу стала відома і місце дислокації, але чомусь не називаються, як у історіях про "розіп'ятих хлопчиків" (у рашистів це був навіть не один, а декілька випадків), чи про запенеботоніних дівчат та старушок і подібних історіях ніколи не називались імена "жертв", час "подій" і будь що можливе котре надає змогу перевірити реальність розповіді. Все завжди ЗАГАЛОМ, десь там, незрозуміло кого і коли!!! Прям як у казках - "у тридев'ятому царстві жили були дід із бабою"!
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25.09.2023 09:46 Відповісти
А те що "позивний" вказаного розвідника нібито "Легенда" взагалі прям підпис під заявою про те що це відверта брехня, бо тільки легенди, тобто казки цій "Легенді" і складати!
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25.09.2023 09:53 Відповісти
Навіть тут de - імпотенти.
Фейк не коштував приділеної уваги.
Вигідніше - взагалі не реагувати, або ж рознести фейк по суті.

Але сцикливе формальне німецьке "в Україні немає німецьких екіпажів" - подарунок ру-пропаганді. Якийсь трампіст зі США чи лівак з Європи тепер повірить.
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25.09.2023 09:50 Відповісти
я дуже сподівався на кінних каманчей з Оклахоми, але ніт((.
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25.09.2023 09:53 Відповісти
Все набагато серйозніше. Невдовзі на мацковських болотах:
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25.09.2023 10:46 Відповісти
сношать мой дилд !
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25.09.2023 11:08 Відповісти
Все це розраховано на внутрішню аудиторію,причому найбільш розумово обмежену.Треба ж якось випрадати втрати«нєпобєдімой і лєгєндарной».
От і пішли казочки про стоп'ятсот іноземних найманців,обстріл Криму літаками НАТО і тому подібне.
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25.09.2023 10:00 Відповісти
Судячи з їхнього Телеграму, їх вже кілька днів ATACMS обстрілюють. Причому з військового аеродрому.
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25.09.2023 10:04 Відповісти
Так вони коли жест добрай волі зроблять програють 100% будуть розповідати що то "весь світ був проти їх" й які вони рюззкіє "вялікіє гярої " що тільки Кубань втратили- "пабєда".
Це ж Кацапи - найбрехливійші й наймерзенійші створіння у світі.
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25.09.2023 11:29 Відповісти
Касапська дупонародна казочка..
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25.09.2023 10:07 Відповісти
Такие дебильные фейки Украине только на руку.
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25.09.2023 10:56 Відповісти
Рабокацапи повірять пропоганді. Їм так зручніше й безпечніше.
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25.09.2023 11:26 Відповісти
Вначале немец кричал "Матка, яйка - млеко!", потом "Гитлер капут", а уж в конце своей речи "Нихт шисссен!"
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25.09.2023 12:40 Відповісти
Впечатлило знание немецкого языка. Запросто понять немецкий язык раненого/присмерти человека.
Вспомнил советский фильм "про немцев", там из окружения на трофейном мотоцикле в форме вермахта красноармейцы выбирались и общались с патрулями на берлинском акценте.
У командира в ФЗО слесарное дело немец преподавал. Вот как.
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25.09.2023 12:45 Відповісти
Это были тефтельские лыцали в доспехах и латах и они кричали: "Я, я ...Кемска волость" и "Дас ист фантастиш!" А потом командир разведгруппы проснулся проспался 😁
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25.09.2023 13:53 Відповісти
 
 