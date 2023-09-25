Роспропаганда вигадала знищення Leopard з "екіпажем із Бундесверу": Міноборони Німеччини спростувало
Міноборони Німеччини спростувало інформацію, яку поширювала російська пропаганда, щодо знищення танку Leopard "з екіпажем із Бундесверу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"В Україні немає німецьких танкових екіпажів", - наголосив один з офіційних представників міноборони ФРН.
Раніше у російськи ЗМІ повідомили, що "розвідники Збройних сил Росії знищили переданий Україні танк Leopard із повністю німецьким екіпажем, який складається зі Збройних сил Німеччини".
Джерелом цієї інформації виступав певний "командир розвідгрупи, що діє на запорізькому напрямку".
За даними пропагандистів, цей "розвідник", який "добре знає німецьку", стверджує, що весь екіпаж знищеного танка Leopard загинув, а тяжкопоранений механік-водій, коли побачив російських військових, почав кричати: "Nicht schießen" ("Не стріляйте". - Ред.). Саме цей "механік" нібито і розповів, що він - "військовослужбовець Бундесверу" і весь екіпаж танка був "з однієї роти". Пізніше "механік" помер від втрати крові.
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А "ніхт шисн" у будь-якому кацапському кині почути можна.
негров небыло
не я сказал -
женя пирожин справедливый перед казнью сказал
Звичайно ж переміг рускій вітязь...
Для кацапів це і було головним, влаштувати шкандаль, змусити щось пояснювати, таким чином розширити аудиторію фейка
90% не повірять але 10 схавають- вже непогано...
сие есть пуйловская унтерменшевская истина !
Фейк не коштував приділеної уваги.
Вигідніше - взагалі не реагувати, або ж рознести фейк по суті.
Але сцикливе формальне німецьке "в Україні немає німецьких екіпажів" - подарунок ру-пропаганді. Якийсь трампіст зі США чи лівак з Європи тепер повірить.
От і пішли казочки про стоп'ятсот іноземних найманців,обстріл Криму літаками НАТО і тому подібне.
жест добрай волі зроблятьпрограють 100% будуть розповідати що то "весь світ був проти їх" й які вони рюззкіє "вялікіє гярої " що тільки Кубань втратили- "пабєда".
Це ж Кацапи - найбрехливійші й наймерзенійші створіння у світі.
Вспомнил советский фильм "про немцев", там из окружения на трофейном мотоцикле в форме вермахта красноармейцы выбирались и общались с патрулями на берлинском акценте.
У командира в ФЗО слесарное дело немец преподавал. Вот как.
проснулсяпроспался 😁