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Вірменія (733) зброя (7278) Франція (2902)

Франція готова підписати з Вірменією угоду про постачання військової техніки, - керівник МЗС Колонна

колонна

Париж готовий укласти з Єреваном угоду про надання військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила очільниця МЗС Франції Катрін Колонна.

"Франція дала згоду на підписання з Вірменією угоди про надання військової техніки для гарантування Єреваном своєї безпеки", - сказала Колонна на пресконференції в Єревані у вівторок.

Вона зазначила, що не може надати деталі, але "низку питань уже погоджено між Парижем і Єреваном".

"Розглядаємо також інші питання співпраці", - сказала Колонна.

За її словами, обидві країни працюють, щоб "не викликати ескалацій, усвідомлюючи, що поруч є сусід, який постійно здійснює ворожі дії".

Зі свого боку, очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що йдеться про сприяння з боку Франції оборонним можливостям Вірменії.

"Франція ніколи не ставила перед нами вимоги про вихід з ОДКБ", - зазначив він.

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Топ коментарі
+10
Тупо якось французи чинять. Вірмени все ще в ОДКБ разом з кацапами. У Вірменії кацапська військова база. Хто і як завадить тим же кацапам заволодіти поставленим французами для Вірменії озброєннями? Найвірогідніше, самі вірмени це озброєння кацапам і продадуть.
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03.10.2023 21:08
+9
нічого дивного-у Франції величезна вірменська діаспора яка має також чималий політичний вплив...
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03.10.2023 21:10
+7
Це очікувано. У Франції надзвичайно впливова армянська диаспора, і в США також. На жаль для армян, 30 років уже втрачено.
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03.10.2023 21:12
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С Арменией???
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03.10.2023 21:06 Відповісти
що тобі не зрозуміло? чи щойно з дуба впав?
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03.10.2023 21:09 Відповісти
нічого дивного-у Франції величезна вірменська діаспора яка має також чималий політичний вплив...
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03.10.2023 21:10 Відповісти
Франція залазить на Південний Кавказ поки рузького мішку луплять.
Наступний крок Пашиняна - ринок рашиській базі в Гюмрі і фсьо !

Аривідерче раша!
Двохсотлітня колонізація Південного Кавказу з безліччю війн закінчиться ! 😂
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03.10.2023 21:17 Відповісти
Там будет история как у нас с севасом. Долго и с кровью возможно. Армяне похоже пока в эйфории. Думаю заднюю включат.
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04.10.2023 08:46 Відповісти
Я думаю это верно... Бо надо усиливать страны, которые уже выступают против паРаши. Пусть эта конченная недострана будет обложена со всех сторон хорошо вооружёнными странами....
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04.10.2023 00:18 Відповісти
Тупо якось французи чинять. Вірмени все ще в ОДКБ разом з кацапами. У Вірменії кацапська військова база. Хто і як завадить тим же кацапам заволодіти поставленим французами для Вірменії озброєннями? Найвірогідніше, самі вірмени це озброєння кацапам і продадуть.
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03.10.2023 21:08 Відповісти
Напевно, французи знають, що завтра-післязавтра вірмени вийдуть з одкб.

Не здивуюся, якщо у Єревані зʼявиться "база іноземного легіону RF", чи щось подібне.
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03.10.2023 21:10 Відповісти
Тут геть тупі збираються, якщо не розуміють що відбувається?
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03.10.2023 21:12 Відповісти
Без тебе тупих тут на бачили. А ти сміливий. На таку самокритику не кожен здатний. 😊
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03.10.2023 21:17 Відповісти
кретине, мені іноді досить огидно коментувати дописи дебілів накшталт тебе, особливо коли згадую висказування Марка Твена - "Не сперечайтесь з ідіотами, інакше ви досягнете їх рівня, де вони задавлять вас своїм досвідом"
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03.10.2023 23:27 Відповісти
+💯!
Рузького мішку викидають з Південного Кавказу 😂
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03.10.2023 21:18 Відповісти
Ну можливо французи таким чином спонукають вірмен рвати в рашистами скоріше і на завжди, такий собі пряник, поки що віртуальний
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03.10.2023 21:20 Відповісти
Нагадаю, що вірмени вже були кандидатами на вступ у ЄС разом з Україною, Грузією і Молдовою. Але зробили кульбіт і побігли до кацапів. Як втім і грузини (не всі). Хтось пам'ятає таку собі організацію ГУАМ? Хто перший звідтам вийшов і розвалив перспективну противагу кацапському кодлу?
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03.10.2023 21:25 Відповісти
Когда это они были кандидатами на вступ в ЕС? Во времена Великой Армении при царе Тигране? Потому что "зробили кульбіт і побігли до кацапів" они эдак в веке 19. И не сказать, что у них был особый выбор.
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03.10.2023 21:32 Відповісти
Я не мав на увазі офіційний статус, якого немаж навіть в України. Я мав на увазі те, що коли вони були в ГУУАМ, то схилялися саме до європейського вибору.
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03.10.2023 21:35 Відповісти
А коли це Вірменія була в ГУУАМ ?
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03.10.2023 23:09 Відповісти
Запит був.
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04.10.2023 11:38 Відповісти
Першочергово це був ГУУАМ, і першими звідти накивали п'ятами узбеки. Я жодним чином не виправдовую дії французів, як на мене то зарано такі рішення приймати.
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03.10.2023 21:51 Відповісти
Исходя из твоего турецкого имени это и неудивительно! Косишь под украинца?
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03.10.2023 22:04 Відповісти
Причем тут мое имя на сайтике, не смеши
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03.10.2023 22:08 Відповісти
Ты же турок/тюрк? Ненавить ко всему армянскому у вас в крови. Не так?
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05.10.2023 08:33 Відповісти
сказати неочікувано - нічого не сказати. такими темпами післязавтра хитрі ари отримають запрошення в НАТО.
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03.10.2023 21:12 Відповісти
І єто хорошо, і єто правильно!
Рашка має обкладена НАТОю по всьому периметру, включно із Монголією ! 😂
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03.10.2023 21:20 Відповісти
Монголія вже давно переорієнтована на Китай. Кацапам там робити нічого. Вже буряти цілими селами в Монголію тікають...
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03.10.2023 23:11 Відповісти
Це очікувано. У Франції надзвичайно впливова армянська диаспора, і в США також. На жаль для армян, 30 років уже втрачено.
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03.10.2023 21:12 Відповісти
не тільки "впливова армянська диаспора", зараз саме час розвалити сране "одкб"!!!
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03.10.2023 21:14 Відповісти
Або здати пуцину і луці західне озброєння.
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03.10.2023 21:18 Відповісти
Нічого суперового французи армянам не дадуть, це буде скоріше щось символічне
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03.10.2023 21:22 Відповісти
Вони і так його мають. А ця заява про наміри всього лиш заява про наміри. Але вона в змозі знизити емоції у вірменському суспільстві і не дозволити москалям повторити грузинський сценарій де в поразці було звинувачено Саакашвілі і вибрано проросійську владу.
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03.10.2023 21:26 Відповісти
во Франции крупнейшая диаспора ар... исторически ары не желают жить и умирать на родине... живут там где слаще
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03.10.2023 21:15 Відповісти
Погоди, году в 2050 то же самое можно будет сказать и про Украину. А если всё будет идти примерно в том же темпе, что сейчас, то и 2030 с головой.
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03.10.2023 21:34 Відповісти
Ты, чмо! Если, не дай Бог миллионы украинцев будут вынуждены остаться заграницей, то это тоже их желание умереть не родине? Тупоголовый, армянские диаспоры образовались после геноцида в Турции.
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03.10.2023 22:07 Відповісти
Підозрюю також, що це відповідь кацапам за те, що ті практично викинули французів з майже десятка іх неоколоній в Півн.Африці
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03.10.2023 21:15 Відповісти
Так, це гарний удар Франції у кавказьке підбрюшшя рашки! 😂
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03.10.2023 21:23 Відповісти
це постачання зброi каZапii поза санкцii ???чи потрiбна допомога для помсти ?? у лягушки немаэ логiки..... ______
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03.10.2023 21:20 Відповісти
більше цікаво звідки в них на це гроші. їм кацапи свій мотлох в кредит і по скидкам постачали. а тут Франція, серьозні дорогі штуки..
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03.10.2023 21:21 Відповісти
Але проблема в логістиці. Як постачати, якщо з півночі знаходиться РФ, а з півдня - Туреччина. А виходу до моря немає. Лише два (і тільки два) шляхи поставок: через Грузію або Іран
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03.10.2023 21:23 Відповісти
Тут да, треба відновлювати Тріанонський договір... Із вірменським Трапезундом! 😂
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03.10.2023 21:25 Відповісти
Похоже Армения решительно настроена стать оплотом Запада на Кавказе. У грузин как-то не задалось.
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03.10.2023 22:02 Відповісти
Не смішно...
Вірмени і оплот
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03.10.2023 22:13 Відповісти
Пока что нєрєшитєльно.

Але починає розуміти, що параша їх "кинула" серйозно.
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03.10.2023 22:22 Відповісти
В Армении пригрозили захватить Крым, Сочи и Армавир

Экс-советник Генштаба Армении призвал забрать у России Сочи, Крым и Армавир

В Крыму живут 70% армян, заявил Владимир Погосян
Бывший помощник советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армавир. Это заявление было сделано на фоне капитуляции Нагорного Карабаха.

«Mы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский», - заявил Владимир Погосян
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03.10.2023 22:22 Відповісти
Ну прямо " Кієв за трі дня " (( І що він мав на увазі коли ляпав про 70 % Криму , невже що там 70% усіх вірмен на планеті : )
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03.10.2023 23:16 Відповісти
Для початку треба щоб москалі звідти базу забрали.Хоча дивно,що до сьогодні вже "хтось невідомий" не атакував "расійскіх міратворцев".Дивно,що ц е не прийшло в голову самим москалям,так би вже був "очевидний" привід,"что на нас напалі армяні прі паддєржкє запада".Зрештою,якщо вірмени сейозні в намірах,то сьогодні мали б крім римського статуту,голосувати за вивід москалів з їх території.
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03.10.2023 22:23 Відповісти
Якщо Франція хоче озброювати Арменію, то хай хоч озвучать проти кого. До сьогоднішнього дня Єреван одержує зброю з росії.
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03.10.2023 23:07 Відповісти
Так Пашинян та армяни і жабоїди - ЛОХИ та ДЕБІЛИ - треба було погоджуватися на такий обмін та міжнародно затверджувати його!

https://youtu.be/dC1bxnO56jw?si=rxgAooA5n5OdqPgJ&t=1412 Бєлковський згадує , що у 90 роки Гейдар Алієв пропонував обміняти Нагірний Карабах на (співрозмірний) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80 Зангезурский коридор .
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Meghri_Proposal.png
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04.10.2023 01:52 Відповісти
https://youtu.be/oRzjFaiVGAw?si=0D6wZu3RUDNAtgRi&t=822 Ось що каже справжній експерт Наталя Глоба: таке розділення (не так де жило національні більшості, а навпаки) було спеціально зроблено комуністами у 1920-х, щоб відокремити Азербайджан від Туреччини Арменією.

Тобто, можливо в 90-х армяни відбили Карабах за допомогою росіян, але після 2020 потрібно було давати задню і вирішувати по справедливості!

Винний вже є - комуністи, історичні землі армян було б збережено, площа там набагато більша.
Це було б на користь обом народам!

Єдиний, хто в програші і протидіяв цьому - це Росія! Щоб не допустити тісніших зв'язків Азерів із Турками. Дуже даремно арямяни кацапів слухали!

Однозначно на боці азерів - навіть не тому, що офіційно їх територія, а тому, що армяни - занадто жадібні до чужого, хотіли додати, а не міняти!
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04.10.2023 01:54 Відповісти
Русскому мишке делают колонноскопию.
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04.10.2023 12:48 Відповісти
 
 