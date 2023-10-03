Франція готова підписати з Вірменією угоду про постачання військової техніки, - керівник МЗС Колонна
Париж готовий укласти з Єреваном угоду про надання військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила очільниця МЗС Франції Катрін Колонна.
"Франція дала згоду на підписання з Вірменією угоди про надання військової техніки для гарантування Єреваном своєї безпеки", - сказала Колонна на пресконференції в Єревані у вівторок.
Вона зазначила, що не може надати деталі, але "низку питань уже погоджено між Парижем і Єреваном".
"Розглядаємо також інші питання співпраці", - сказала Колонна.
За її словами, обидві країни працюють, щоб "не викликати ескалацій, усвідомлюючи, що поруч є сусід, який постійно здійснює ворожі дії".
Зі свого боку, очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що йдеться про сприяння з боку Франції оборонним можливостям Вірменії.
"Франція ніколи не ставила перед нами вимоги про вихід з ОДКБ", - зазначив він.
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Наступний крок Пашиняна - ринок рашиській базі в Гюмрі і фсьо !
Аривідерче раша!
Двохсотлітня колонізація Південного Кавказу з безліччю війн закінчиться ! 😂
Не здивуюся, якщо у Єревані зʼявиться "база іноземного легіону RF", чи щось подібне.
Рузького мішку викидають з Південного Кавказу 😂
Рашка має обкладена НАТОю по всьому периметру, включно із Монголією ! 😂
Вірмени і оплот
Але починає розуміти, що параша їх "кинула" серйозно.
Экс-советник Генштаба Армении призвал забрать у России Сочи, Крым и Армавир
В Крыму живут 70% армян, заявил Владимир Погосян
Бывший помощник советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армавир. Это заявление было сделано на фоне капитуляции Нагорного Карабаха.
«Mы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский», - заявил Владимир Погосян
https://youtu.be/dC1bxnO56jw?si=rxgAooA5n5OdqPgJ&t=1412 Бєлковський згадує , що у 90 роки Гейдар Алієв пропонував обміняти Нагірний Карабах на (співрозмірний) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80 Зангезурский коридор .
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Meghri_Proposal.png
Тобто, можливо в 90-х армяни відбили Карабах за допомогою росіян, але після 2020 потрібно було давати задню і вирішувати по справедливості!
Винний вже є - комуністи, історичні землі армян було б збережено, площа там набагато більша.
Це було б на користь обом народам!
Єдиний, хто в програші і протидіяв цьому - це Росія! Щоб не допустити тісніших зв'язків Азерів із Турками. Дуже даремно арямяни кацапів слухали!
Однозначно на боці азерів - навіть не тому, що офіційно їх територія, а тому, що армяни - занадто жадібні до чужого, хотіли додати, а не міняти!