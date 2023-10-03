УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10052 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
2 186 18
США (20990) Кірбі (521)

Навіть невелика перерва в наданні допомоги Україні може погіршити ситуацію, - Білий дім

кірбі

США необхідно продовжувати фінансову допомогу Україні, уникаючи затримок.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми за жодних обставин не можемо допустити того, щоб американська підтримка України переривалася. Часу в нас мало. У нас достатньо державного фінансування для задоволення потреб України ще на деякий час", - сказав Кірбі на брифінгу.

Він пояснив, що "навіть невелика перерва в наданні допомоги" Україні може погіршити ситуацію.

За словами Кірбі, Пентагон поки що має достатньо коштів, щоб зберігати темпи з надання військової допомоги Києву. При цьому представник Білого дому припустив, що в тому разі, якщо Конгрес США найближчим часом не домовиться про виділення додаткових коштів на підтримку України, виділених коштів може вистачити, приблизно, "ще на пару місяців".

За словами Кірбі, президент США Джо Байден запевнив своїх колег у G7 у тому, що він, американський лідер, вірить у продовження підтримки Демократичною і Республіканською партіями політики Вашингтона щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден провів нараду з партнерами та союзниками щодо підтримки України

Раніше Байден знову звернувся до республіканців із Палати представників із закликом продовжити виділяти кошти на допомогу Україні.

"Спікер Палати представників Маккарті та найбільша частина республіканців із Палати представників мають дотримати слова і забезпечити затвердження фінансової допомоги, яка необхідна Україні", - написав американський президент у соцмережі X (Tвіттер).

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про тимчасовий бюджет для уряду на 45 днів на тлі потенційного шатдауну. Документ не включає додаткового фінансування для допомоги Україні.

Також читайте: У Пентагона залишилося 5,2 млрд дол. на безпекову допомогу для України, - The Wall Street Journal

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Дякуємо Західним Партнерам, за підтримку та допомогу Українцям та Україні!!
показати весь коментар
03.10.2023 21:46
+1
Оскільки війні в Україні не видно кінця, політики та громадськість на Заході починають поступово втрачати бажання підтримувати українців чимось більше, ніж синьо-жовтими прапорами на вулицях європейських міст. Про це пише політичний оглядач британського видання The Guardian Габі Гінсліфф, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

Журналістка зазначає, що на зміну початковому емоційному піднесенню і готовності будь-що допомогти Україні вистояти тепер приходить "якесь дивне публічне заціпеніння, що тихо придушує високі емоції перших днів війни".

"Це найнебезпечніший момент для України, чиї солдати загрузли у критичному військовому наступі, а цивільні особи стикаються з черговою жорстокою зимою, коли Росія намагається заморозити їх у покорі, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру. Але саме західна, а не українська рішучість демонструє найбільш тривожні ознаки хиткості", - пише оглядач.
показати весь коментар
03.10.2023 21:32
+1
И почему деньги тогда оказываются в кармане Зе и его друзей,только они это Украина,а остальные Африка или как?
показати весь коментар
03.10.2023 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оскільки війні в Україні не видно кінця, політики та громадськість на Заході починають поступово втрачати бажання підтримувати українців чимось більше, ніж синьо-жовтими прапорами на вулицях європейських міст. Про це пише політичний оглядач британського видання The Guardian Габі Гінсліфф, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

Журналістка зазначає, що на зміну початковому емоційному піднесенню і готовності будь-що допомогти Україні вистояти тепер приходить "якесь дивне публічне заціпеніння, що тихо придушує високі емоції перших днів війни".

"Це найнебезпечніший момент для України, чиї солдати загрузли у критичному військовому наступі, а цивільні особи стикаються з черговою жорстокою зимою, коли Росія намагається заморозити їх у покорі, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру. Але саме західна, а не українська рішучість демонструє найбільш тривожні ознаки хиткості", - пише оглядач.
показати весь коментар
03.10.2023 21:32 Відповісти
Габі трохи не в собі. Москалі поки що не атакують нашу енергетичну інфраструктуру. І не факт що будуть. Вони поки що атакують наші шляхи транспортування зерна. І це вказує що вони змирились з тим що на переговори на їх умовах ніто не піде. Але в той же час вони пробуючи отримати стратегічну перевагу в довгостроковій перспективі змушують і країни Заходу палити мости.
показати весь коментар
03.10.2023 21:41 Відповісти
Вже москалі почали атакувати й нашу енергетичну інфраструктуру - 2й тиждень як атакують. Тому Габі абсолютно права.
показати весь коментар
03.10.2023 23:19 Відповісти
"Переважна більшість членів Конгресу підтримує додаткову допомогу Україні", - Кірбі Джерело:
показати весь коментар
03.10.2023 21:47 Відповісти
Пентагон попередив у вівторок, що, хоча поки що є достатньо коштів для продовження підтримки України, фінансування може закінчитися без дій Конгресу.

"У нас достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полі бою лише трохи довше, але нам потрібно, щоб Конгрес діяв, щоб гарантувати, що не буде перебоїв у нашій підтримці, особливо з огляду на те, що департамент прагне поповнити наші запаси", - сказала заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
показати весь коментар
03.10.2023 21:38 Відповісти
И почему деньги тогда оказываются в кармане Зе и его друзей,только они это Украина,а остальные Африка или как?
показати весь коментар
03.10.2023 21:40 Відповісти
👉"Переважна більшість членів Конгресу підтримує додаткову допомогу Україні", - Кірбі Джерело:
показати весь коментар
03.10.2023 21:52 Відповісти
Украине!!!
А те шо пенсию 3тыщ гр получают,инопланетяне?
показати весь коментар
03.10.2023 22:11 Відповісти
Знаєш Кацап,),скажу тобі так, Це, ні инопланетяни, Це--- бідні люди, Але!, які з найперших днів Незалежності здебільшого, своїми голосуваннями,до речі за тих,хто злив могутність держави!( далі-- своїм совковим кумавством,воровством, своєю політичною безграмотністю, своєю нелюбов'ю до культури, Мови!, та традицій України, і довели державу Україну до такого жалюгідного стану!, (,тепер скаржаться???,,а дев'яносто перший,більше -- більш півкраїні репетувала--***** нам отот бІндера!!!,((,,ну хай тепер і їдять, то що сіяли!,(,!,,а Україна-Вистоїть!, ,будь впевнений!,
показати весь коментар
03.10.2023 22:37 Відповісти
Так деньги дарят Украине и кто им в Украине не даёт богатыми стать?
Значит деньги дают Зе.,а не Украине.
Для этого они его и выбрали.
показати весь коментар
03.10.2023 22:42 Відповісти
Там,),знають кому!,куди, та навіщо дають гроші, або ти вважаєш себе більше ознайомленим з ситуацією в цьому плані чим хлопці з ЦРУ та Британської розвідки??,,або там, по твоєму повні поци засідають??,),
показати весь коментар
03.10.2023 22:50 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам, за підтримку та допомогу Українцям та Україні!!
показати весь коментар
03.10.2023 21:46 Відповісти
Як це у Білого дому це добре складається - фінансування немає, і строк дії закону про ленд-ліз, на який не потрібно фінансування, закінчився.
показати весь коментар
03.10.2023 22:34 Відповісти
не будет реальной борьбы с коррупцией и фсбшной агентурой, не будет помощи
показати весь коментар
03.10.2023 22:41 Відповісти
Кто же сделал все чтоб партнеры оху...вали с коррупции в Украине и засомневались в нас? Дерьмаки - Татаровы.....
показати весь коментар
03.10.2023 23:29 Відповісти
Біда, та затримка для наших військових обертається кровою та смертями.
показати весь коментар
03.10.2023 23:58 Відповісти
20-ый месяц затянули всю эту кровавую бодягу и конца и края не видно. Вы еще год поморочьте яйца, результат еще интереснее будет
показати весь коментар
04.10.2023 00:42 Відповісти
 
 