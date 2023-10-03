Шмигаль передав послам країн G7 Концепт посилення стійкості демократії в Україні. ФОТО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль передав Концепт посилення стійкості демократії в Україні послам країн G7.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

"Концепт є частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Президент Володимир Зеленський. На додаток до Концепту формуємо всеохопний План реформ, куди маємо закласти важливі цілі: розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнес-середовищем і громадянським суспільством.

Ми прагнемо зібрати та пріоритезувати всі необхідні реформи, включно з пропозиціями партнерів щодо змін і трансформацій нашої держави в один документ — План реформ до 2027 року", - повідомив Шмигаль.

Під час зустрічі сторони обговорили продовження прямої бюджетної підтримки України з боку партнерів. Також було порушено питання необхідності конфіскації заморожених російських активів і їх передачі на відновлення України.

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