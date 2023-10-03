Шмигаль передав послам країн G7 Концепт посилення стійкості демократії в Україні. ФОТО
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль передав Концепт посилення стійкості демократії в Україні послам країн G7.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.
"Концепт є частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Президент Володимир Зеленський. На додаток до Концепту формуємо всеохопний План реформ, куди маємо закласти важливі цілі: розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнес-середовищем і громадянським суспільством.
Ми прагнемо зібрати та пріоритезувати всі необхідні реформи, включно з пропозиціями партнерів щодо змін і трансформацій нашої держави в один документ — План реформ до 2027 року", - повідомив Шмигаль.
Під час зустрічі сторони обговорили продовження прямої бюджетної підтримки України з боку партнерів. Також було порушено питання необхідності конфіскації заморожених російських активів і їх передачі на відновлення України.
Будь ласка, зачекайте...
Лохотрон.
І це тільки « концепт»! До «майбутньої доктрини»!
Ви Шо дурку валяйте?!!!!
Захід дав чіткий план на 3-12 місяців!
Який 27 рік?!
швидко, руки в ноги и працюй -те!
Цікаво було б подивитися цей « опус». Може Цензор дасть текст?
хоча РНБО раніше доручила покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Кубракова, вже 11 серпня стало відомо, що саме https://news.depo.ua/ukr/news/ukrzaliznitsya-otrimala-novogo-ochilnika-202108111355857 Камишіну дісталася ця посада , хоча й тимчасово.
Depo.ua зібрав найцікавішу інформацію про цю людину й розкаже, чому Камишіна пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим,
- Найдовше - з 2012 по 2019 рік Камишін пропрацював у холдинговій компанії Ріната Ахметова SCM, де обіймав посаду інвестиційного менеджера і члена Наглядової ради транспортних холдингів групи СКМ. Паралельно він був членом наглядової ради Portinvest - ця компанія займалася розробкою та реалізацією інвестиційних проектів у портовій сфері та галузі управління транспортними активами, 100% якої належить згаданій вище SCM.
У січні 2020 року він, разом зі ще одним колишнім менеджером з компанії Ахметова Миколою Нестеренком, заснував інвестиційну компанію Fortior Capital, яка спеціалізується на інвестиціях в інфраструктуру та аграрну галузь
У червні 2021 року Камишіна призначили радником міністра інфраструктури: у відомстві він фокусувався на тарифній політиці й залізничній інфраструктурі
Йому належать аграрна компанія Grano Group, яка займається вирощуванням зернових і олійних культур, а також молочним тваринництвом.
Посадовець повідомляв, що для уникнення конфлікту інтересів планує вийти з інвестиційного бізнесу, а решту активів передати в незалежне управління.
Ну ви блеять і клоуни. Зробили з країни гулаг, відібрали практично всі права в людей а тим більше у чоловіків і ще регаєте про якусь демократію. Ви паскуди понабивали кишені мільйонами бюджетних коштів а тепер просите по світу. Які ви мерзені лицеміри, про демократію заговорили.
Мільярдами!