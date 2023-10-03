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Новини
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G-7 G7 (992) Денис Шмигаль (4397)

Шмигаль передав послам країн G7 Концепт посилення стійкості демократії в Україні. ФОТО

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль передав Концепт посилення стійкості демократії в Україні послам країн G7.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

"Концепт є частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Президент Володимир Зеленський. На додаток до Концепту формуємо всеохопний План реформ, куди маємо закласти важливі цілі: розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнес-середовищем і громадянським суспільством.

Ми прагнемо зібрати та пріоритезувати всі необхідні реформи, включно з пропозиціями партнерів щодо змін і трансформацій нашої держави в один документ — План реформ до 2027 року", - повідомив Шмигаль.

Шмигаль передав послам країн G7 Концепт посилення стійкості демократії в Україні 01

Під час зустрічі сторони обговорили продовження прямої бюджетної підтримки України з боку партнерів. Також було порушено питання необхідності конфіскації заморожених російських активів і їх передачі на відновлення України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли G7 вітають відновлення в Україні електронного декларування

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Топ коментарі
+13
ШО? Стійкість демократії?

Ну ви блеять і клоуни. Зробили з країни гулаг, відібрали практично всі права в людей а тим більше у чоловіків і ще регаєте про якусь демократію. Ви паскуди понабивали кишені мільйонами бюджетних коштів а тепер просите по світу. Які ви мерзені лицеміри, про демократію заговорили.
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03.10.2023 22:10
+12
Яке марення ! Який стосунок має Шмігаль до демократії. Він хіба учасник Майдану?
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03.10.2023 22:10
+11
Должностное них#я представило концептуальное них#я. Ожидаемо, подумали послы.
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03.10.2023 22:13
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*****, одни реформаторы-контрнаступатели.
Лохотрон.
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03.10.2023 22:09 Відповісти
«Концепт є частиною майбутньої Української доктрини…» ???

І це тільки « концепт»! До «майбутньої доктрини»!

Ви Шо дурку валяйте?!!!!

Захід дав чіткий план на 3-12 місяців!

Який 27 рік?!

швидко, руки в ноги и працюй -те!

Цікаво було б подивитися цей « опус». Може Цензор дасть текст?
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03.10.2023 23:19 Відповісти
Яке марення ! Який стосунок має Шмігаль до демократії. Він хіба учасник Майдану?
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03.10.2023 22:10 Відповісти
шмигаль - посібник автократичного режиму зеленського.
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03.10.2023 22:13 Відповісти
Великий прихильник і великий посібник малорослого диктатора.
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03.10.2023 22:36 Відповісти
Нах пшел
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03.10.2023 22:27 Відповісти
ШМЫГАЛЬ- договірна рабська гнида між Ахмєтовим та Єрмаком: Єрмаку ТБканали Ахметова, Ахметову - міністри в уряді гниди Шмигаля . Головна фігура сьогоднішніх планів війсьвовпромислової коаліції Захід-Україна , міністр стратегічних галузей промисловості-менеджер Ахметова , один з найбагатших аграрних акул , якого поставили на збройну промисловість Єрмак з Аахмєтовим.
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03.10.2023 22:36 Відповісти
Міністр стратегічних галузей України Камишін
хоча РНБО раніше доручила покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Кубракова, вже 11 серпня стало відомо, що саме https://news.depo.ua/ukr/news/ukrzaliznitsya-otrimala-novogo-ochilnika-202108111355857 Камишіну дісталася ця посада , хоча й тимчасово.

Depo.ua зібрав найцікавішу інформацію про цю людину й розкаже, чому Камишіна пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим,
- Найдовше - з 2012 по 2019 рік Камишін пропрацював у холдинговій компанії Ріната Ахметова SCM, де обіймав посаду інвестиційного менеджера і члена Наглядової ради транспортних холдингів групи СКМ. Паралельно він був членом наглядової ради Portinvest - ця компанія займалася розробкою та реалізацією інвестиційних проектів у портовій сфері та галузі управління транспортними активами, 100% якої належить згаданій вище SCM.

У січні 2020 року він, разом зі ще одним колишнім менеджером з компанії Ахметова Миколою Нестеренком, заснував інвестиційну компанію Fortior Capital, яка спеціалізується на інвестиціях в інфраструктуру та аграрну галузь

У червні 2021 року Камишіна призначили радником міністра інфраструктури: у відомстві він фокусувався на тарифній політиці й залізничній інфраструктурі

Йому належать аграрна компанія Grano Group, яка займається вирощуванням зернових і олійних культур, а також молочним тваринництвом.

Посадовець повідомляв, що для уникнення конфлікту інтересів планує вийти з інвестиційного бізнесу, а решту активів передати в незалежне управління.
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03.10.2023 22:57 Відповісти
Куля в лоб це інший персонаж.
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04.10.2023 08:40 Відповісти
ШО? Стійкість демократії?

Ну ви блеять і клоуни. Зробили з країни гулаг, відібрали практично всі права в людей а тим більше у чоловіків і ще регаєте про якусь демократію. Ви паскуди понабивали кишені мільйонами бюджетних коштів а тепер просите по світу. Які ви мерзені лицеміри, про демократію заговорили.
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03.10.2023 22:10 Відповісти
Навіщо ви образили можновладців - "мільйонами"?
Мільярдами!
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03.10.2023 23:01 Відповісти
то я по необережності взяв і обмовив, напевно потрібно принести свої вибачення, а то так низько опустив цих тварів
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04.10.2023 00:01 Відповісти
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03.10.2023 22:11 Відповісти
диктатор зеленський запропонував своє бачення демократії в Україні.
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03.10.2023 22:11 Відповісти
У його "інтелектуальному" баченні для підвищення стійкості цілком достатньо "Віагри".
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03.10.2023 22:25 Відповісти
Должностное них#я представило концептуальное них#я. Ожидаемо, подумали послы.
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03.10.2023 22:13 Відповісти
Бусифікація одних і випуск за кордон наближених до влади,це не демократія.
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03.10.2023 22:16 Відповісти
На фронті нищити ворога заважають мінні поля. А що заважає вигнати ворога з храмів, судів, ВР та інших державних інституцій?
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03.10.2023 22:18 Відповісти
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03.10.2023 22:29 Відповісти
Те, що страшніше за мінні поля: бабло!
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03.10.2023 23:02 Відповісти
"А за три роки, до 2027-го, або вони про мої обіцянки забудуть, або про мене, бо мене вже тут не буде" - подумав ЗЕбуїн.
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03.10.2023 22:23 Відповісти
Коцеп стійкості демократії в Україні зара тільки один - ЗЄрмаки переїзджають з Банковох у тюрячку.
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03.10.2023 22:25 Відповісти
Разом з Шмигалем.
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03.10.2023 22:27 Відповісти
Треба робити пункти " незламності і стійкості демократі" на всіх підконтрольних територіях і столиці Києві.
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03.10.2023 22:44 Відповісти
Контрацептив демократії Шмигаль вичавив з себе якийсь концепт.
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03.10.2023 23:07 Відповісти
Та така демократія що останні два місяці ледь до зарплати дотягуємо. Ще трохи такої демократії і ноги протягнемо.
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04.10.2023 04:58 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського звільнити незаконо ув'язнених оборонця Харкова Дудіна, і офіцера ГРУ Червінського, віддати необхідні команди смотрящему татарову.
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04.10.2023 08:39 Відповісти
 
 